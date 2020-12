Donald Trump. FOTO - Wikimedia commons

Volebním komisařům Trumpovi voliči hrozí smrtí

Celé měsíce tvrdě pracovali na organizaci letošních voleb a nyní jim chodí výhrůžky smrtí. Tak popsal v rozhovoru situaci mnohých volebních úředníků ve Spojených státech bývalý šéf vládní agentury pro kybernetickou bezpečnost (CISA) Christopher Krebs.

Bývalý proto, že přede dvěma týdny ho dosluhující prezident Donald Trump z funkce odvolal. Krebs opět vyvracel Trumpova četná účelová tvrzení o volebních podvodech, Američané podle něj mohou výsledkům stoprocentně důvěřovat. »Odvedli jsme dobrou práci, udělali jsme to dobře. Udělal bych to znovu tisíckrát,« řekl 43letý někdejší manager Microsoftu ve svém prvním interview po odchodu z čela CISA. »Žádná zahraniční mocnost neobrací hlasy. Žádný domácí hráč neobrací hlasy… Tohle byly bezpečné volby,« odpověděl, když byl tázán na vzkaz pro Trumpa.

Ten podle částečně potvrzených výsledků získal 232 hlasů v prezidentském sboru volitelů, zatímco Joe Biden 306, porážku však Trump odmítá uznat a opakuje obvinění o spiknutí ve prospěch demokratického kandidáta.

Trump před 14 dny reagoval právě na prohlášení zveřejněné CISA, v němž vícero pozorovatelů hlasování označuje za nejbezpečnější v americké historii. Krebs a jeho agentura dlouhodobě na zajištění voleb spolupracovali s dalšími federálními institucemi i lokálními orgány a jejich práci hodnotila kladně řada analytiků i někteří zástupci Republikánské strany. Sám Krebs je přitom označován za celoživotního republikána a do čela CISA jej přede dvěma lety jmenoval právě Trump…

»Podle mého názoru je výsměch, co se děje se všemi těmi výhrůžkami smrtí adresovanými volebním úředníkům, státním tajemníkům,« řekl Krebs v odkaze na funkcionáře, kteří v jednotlivých amerických státech zodpovídají za hladký průběh voleb. Na znepokojivé vzkazy si stěžoval například státní tajemník v Georgii Brad Raffensperger, který se stal jedním z terčů Trumpových obvinění. Raffensperger nedávno uvedl, že výhrůžky chodí i jeho ženě. »Je jim vyhrožováno smrtí za to, že se snažili uspořádat jednu z našich základních demokratických událostí,« řekl Krebs o situaci »desítek tisíců volebních pracovníků, kteří celé měsíce pracovali nonstop, 18hodinové směny«.

Letošní volby nehodnotí jako úspěch jen Krebs. Řada analytiků v posledních týdnech uvádí, že navzdory všem obavám bylo hlasování technicky zvládnuté dobře a žádný stát neohlásil významnější nesrovnalosti.

Konspirační teorie o manipulacích s výsledky, které šíří i Trump, označil Krebs za směšné. »Důkaz je v hlasovacích lístcích. Přepočty se shodují s prvotními součty. To je pro mě potvrzení, že systémy použité v letošních volbách fungovaly podle očekávání a americký lid by měl hlasování stoprocentně důvěřovat,« uzavřel.

Arizona potvrdila Bidena

Další z klíčových bojišť z letošních prezidentských voleb vyhlásilo oficiální výsledek hlasování a potvrdilo vítězství demokratického kandidáta Joe Bidena. K Georgii, Michiganu, Pensylvánii, Nevadě a Wisconsinu se v pondělí večer přidala i Arizona.

Arizona je jedním z pěti států, kde dokázal kandidát Demokratické strany zvrátit vítězství Trumpa z roku 2016. Bidena podle konečných čísel v Arizoně volilo o 10 457 lidí více než Trumpa, píše agentura AP. Finální rozdíl mezi jejich zisky je stejný jako číslo uváděné před dokončením certifikace a odpovídá 0,3 % všech odevzdaných hlasů. To vše při velmi vysoké volební účasti, která dosáhla skoro 80 %!

»Tyto volby provázela transparentnost, přesnost a spravedlivost, jak požadují arizonské zákony a volební předpisy, a to i přes četná nepodložená tvrzení o opaku,« řekla místní státní tajemnice Katie Hobbsová při pondělním vyhodnocení hlasování.

Zmíněná tvrzení o manipulacích s výsledky ve stejnou dobu při vystoupení před arizonskými republikány opakoval Trumpův osobní právník Rudy Giuliani. Trump předtím na Twitteru uvedl, že Arizona byla dějištěm »totální volební korupce«…

Kongresmankou o šest hlasů

Prohry Trumpa v mnoha státech byly těsně, ale to nic není proti tomu, co se stalo v Iowě. Ta podle čerstvých oficiálních výsledků zažila i jeden extrémně těsný souboj o křeslo ve Sněmovně reprezentantů. Kandidátka Republikánské strany Mariannette Millerová-Meeksová podle konečných čísel porazila demokratku Ritu Hartovou o pouhých šest hlasů. Agentura AP uvádí, že se tam zřejmě urodila nejvíce vyrovnaná volba do Kongresu za posledních více než 100 let.

Millerová-Meeksová a Hartová bojovaly o to, kdo bude dva roky ve Washingtonu zastupovat druhý ze čtyř kongresových obvodů Iowy. Prvotní sčítání ukázalo vítězství republikánky o 47 hlasů, následoval však přepočet, při kterém se rozdíl postupně dostal až na jednociferné hodnoty. A tam také stíhací jízda kandidátky Demokratické strany skončila.

Kampaň poražené demokratky naznačila, že se ještě pokusí výsledek napadnout, což musí učinit do 48 hodin od jeho potvrzení. »Odolá-li očekávaným právním krokům, pak se vítězství Millerové-Meeksové stane nejtěsnějším ve volbách do Sněmovny reprezentantů od roku 1984, zároveň by šlo o nejvyrovnanější souboj v Iowě od roku 1916,« píše podle ČTK AP.

(rj)