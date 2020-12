Co je víc? Otevřené hranice, nebo zdraví občanů?

Dvacátého devátého listopadu se předseda Ústavního soudu Rychetský v rozhovoru s novinářkou vyjádřil k vládním opatřením přijatým v souvislosti s koronavirem. Mne zaujala zvláště myšlenka, že »uzavření státních hranic je absolutně protiústavní«. Pokud si ovšem pamatuji, ani německý Ústavní soud se neodvážil, když před půl rokem se něco obdobného projednávalo i tam, pronést stejný názor. Podobné to ostatně bylo také u dalších států EU v době největšího šíření COVID-19. Jenže ono krátkodobé uzavření hranic a tím vlastně zabránění nekontrolovatelnému rozšiřování nemoci po Evropě znamenalo, že méně lidí bylo nakaženo a méně lidí zemřelo.

Naše Ústava byla vytvářena narychlo. Autoři se řídili ustanoveními Ústavy z roku 1920, tak jsme si alespoň mohli přečíst ve výkladech, která nám promptně poskytla média a vybraní právníci. Dokonce sám guru listopadového převratu Václav Havel cítil povinnost to potvrdit. Berme to proto za »bernou minci«. Proto není od souvislosti otázka: Měli členové freikorpsu právo přecházet hranice a vracet se ozbrojeni do vlasti? Podle výkladu, že v přechodu hranic nesmí člověku být bráněno, pak jejich stíhání prvorepublikovými orgány, armádou, četnictvem, oddíly SOS, bylo protiústavní. Je tomu dnes jinak? Máme si myslet, že hranice už vlastně nejsou naše a teprve hranice Evropské unie jsou našimi hranicemi a my nemáme právo, jestliže dojde k tak výjimečné situaci, jako je epidemie, ani si své občany chránit?

Musím se proto zeptat: Co je prioritní? Tzv. lidská práva jedince, který bez ohledu na druhé chce cestovat či mít jiná výsostní osobní práva, nebo právo na zdraví většiny, které může, v případě například koronaviru, svou cestou nakazit? Pokud by platilo to prvé, pak před tzv. bezbřehými lidskými právy jednoho jediného člověka my ostatní nemáme žádné právo? Kdysi se tomu říkávalo anarchie a činnost důsledných anarchistů byla po zkušenostech postavena mimo zákon.

Pan předseda Rychetský začíná hrát nějakou roli. Jakou, zatím nevíme. Víme jen, že výklad Ústavy může být rozdílný i od ústavních soudců, jak se projevilo už vícekrát. To znamená, že litera zákona je ohebná potud, pokud jsou ohební tak či onak orientovaní soudci. Ale pak jejich rozhodnutí, která jsou závažnější než poslanců ve Sněmovně, mohou vést k nedozírným následkům. Tam, ve Sněmovně, rozhoduje dvoustovka poslanců, v ústavním soudu jen patnáct vyvolených a někdy dokonce třeba jen jeden. Tím se vlastně dostává nad demokratický systém.

A pokud jde o pana Rychetského, politizujícího soudce, pak mně nezbývá než se zeptat: Komu jeho vyjádření má sloužit? Anebo jde o entrée jeho budoucí kandidatury na prezidenta republiky?

Jaroslav KOJZAR