Čučkaře na detektory lži

Vít Rakušan novinářům ve Sněmovně řekl, že požadavek hlavy státu může ohrozit mezinárodní postavení kontrarozvědky. Prezident požaduje po Bezpečnostní informační službě (BIS) mimo jiné jména ruských špionů v České republice.

Najednou se vyrojilo mnógo expertov na bezpečnost a rizika bezpečnosti ČR. Kvičí, jaká jsou to rizika a jak si to vůbec může prezident dovolit. Ať mi tedy vysvětlí, kdo je tady vrchním velitelem ozbrojených sil! Kdo rozhoduje o naší bezpečnosti? To znamená, že vrchní velitel nemá na všechny informace právo? Jak tedy má zabezpečit bezpečnost státu, když je vrchním velitelem ozbrojených sil? Nejsem bezpečnostní technik, ale říkám si, co je na tom, že prezident chce seznam ruských agentů a zprávu o jejich činnosti.

Ředitel Bezpečnostní informační služby plk. Michal Koudelka totiž počátkem března 2019 v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) převzal ocenění za zahraniční spolupráci. A tohle je tedy co? Není to střet zájmů? Mohli bychom si představit, že by prezident Zeman dostal od prezidenta Ruské federace nebo vrchního velitele ruské bezpečnostní služby medaili za zahraniční spolupráci? To by teprve byl povyk. Přitom požadavek, který podal prezident, je na BIS už od podzimu, a teprve až po návštěvě jeho poradce Nejedlého v Moskvě se BISka ozvala. A jsme zřejmě u podstaty věci.

Nemá celá tato kauza s požadavky prezidenta náhodou spojitost s bojem o získání zakázky dostavby Jaderné elektrárny v Dukovanech? Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová totiž nedávno řekla: »Ten ruský projekt jaderného reaktoru je technicky vynikající. Problém je, že Rusové nemají lidi, kteří by byli schopni stavbu kulturně řídit podle západních standardů.« Konec citátu.

A proto asi »musíme« vyloučit ruskou firmu z tendru dostavby naší jaderné elektrárny.

Každopádně by mě zajímalo, co to znamená »kulturně řídit podle západních standardů«? Znamená to snad, že ostatní mají sice horší technologie, ale umějí si to řídit podle svého západního kulturního stylu? Naše zpravodajská služba evidentně hájí zájmy západních mocností takovým způsobem, že se postavila i prezidentovi. Podle expertů a opozice prezident zase hájí zájmy cizích mocností. Tak kam jsme se to až dostali? Kdo z nich tedy hájí zájmy českého národa?

Roman BLAŠKO