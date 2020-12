Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak je to u nás s emisemi osobních aut

Vykazované průměrné množství emisí osobních aut na českých silnicích za poslední dva roky stouplo o jedno až čtyři procenta. Důvodem je přechod na novou, přesnější metodiku měření spotřeby aut WLTP. Automobilkám se tak vzdálilo plnění emisních limitů Evropské unie. Zatímco rozmezí emisí pro benzínové motorizace se »papírově« posunulo o jeden gram na 126 až 142 gramů oxidu uhličitého na kilometr, razantnější vývoj lze sledovat u naftových aut, kde byl růst o čtyři procenta na 113 až 128 gramů oxidu uhličitého na kilometr.

Vyplývá to z analýzy poradenské firmy EY. I když je ve většině kategorií kromě SUV nárůst spíše papírový, podle partnera EY Petra Knapa je současná nabídka na trhu daleko od 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr, které po automobilkách EU pro příští rok požaduje. Může to vést až ke stažení některých modelů z trhu.

Nová metodika měření emisí a spotřeby WLTP (The Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) vznikla po kauze dieselgate. Proti předchozí metodě, která v podstatě měřila emise v laboratorních podmínkách, nový způsob měří hodnoty v reálném provozu a přibližuje je více realitě.

»Reálné porovnání hodnot z roku 2018 s letošními čísly je vzhledem ke změně metodiky problematické a vyznívá hůře zejména pro vozy nižších kategorií. Jen díky změně výpočtu můžeme sledovat v průměru nárůst emisí o 20 gramů oxidu uhličitého. Vezmeme-li to v potaz, svědčí výsledné navýšení v řádu jednotek gramů naopak o velkém technickém pokroku ze strany automobilek,« podotkl Knap.

Rekordmany v nárůstu emisí jsou mild a mikro hybridní auta, zejména kvůli rozšíření i na obecně méně spořivé agregáty. Hodnoty hybridů z letošního roku jsou sice podstatně nižší než u vozů bez hybridní technologie, přesto jsou i tak o poznání výše, než je požadavek EU. Po jeho překročení vyplyne pro výrobce teoretická povinnost uhradit výraznou pokutu. Snížení hodnot emisí je naopak patrné u plug-in hybridních vozidel, a to přibližně o 20 % na 33 až 40 gramů. To je kromě metodiky dáno zejména vstupem této technologie do mainstreamových modelů.

Z pohledu segmentů největší emise vypouští kategorie SUV, a to se všemi dostupnými motory. V průměru vypustí SUV auta na jeden kilometr o 20 až 40 gramů oxidu uhličitého více než malá vozidla. Automobilky v kategorii mini a malých vozidel dramaticky omezily nabídku vznětových motorů, které mají emise obecně nižší.

Pro běžné motoristy hraje při pořízení vozu rozhodující roli spotřeba vozidla. Podle dat výrobců jsou nejúspornější vozidla se spalovacím motorem spřažena s plug-in hybridním soustrojím, které napříč všemi segmenty průměrně vykazují spotřebu 1,6 až 1,7 litru na 100 km. Po plug-in hybridech co do spotřeby následují klasické hybridy bez možnosti připojení do zásuvky se spotřebou mezi 4,1 a 4,7 litru. Podobně jsou na tom naftové motory se 4,3 až 4,9 litru na 100 km. Tabulkově nejméně hospodárné jsou benzínové motory s průměrnou spotřebou v rozmezí 5,5 až 6,1 litru.

(ici)