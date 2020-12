Dům Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. FOTO - Wikimedia commons

Vrahovi Kuciaka soud zpřísnil trest

Slovenský nejvyšší soud včera zpřísnil trest vrahovi novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Obžalovanému Miroslavu Marčekovi vyměřil 25 let vězení, tedy o dva roky více než soud první instance, před kterým se Marček k vraždám už dříve přiznal. Přísnější trest žádal prokurátor.

Vůči verdiktu nejvyššího soudu se nelze odvolat. Bývalý voják Marček je druhým z původně pěti obviněných v případu, nad kým slovenské soudy v nejsledovanějším procesu v novodobých dějinách země vynesly pravomocný rozsudek. Specializovaný trestní soud jako soud první instance Marčekovi v případu letos v dubnu vyměřil mimořádně snížený trest, původně mu hrozilo 25 let vězení nebo doživotí. Tento krok soud zdůvodnil tím, že doznání a pomoc při vyšetřování kriminálních deliktů má význam. Šéfka tříčlenného senátu nejvyššího soudu Alena Šišková při zdůvodnění včerejšího verdiktu řekla, že postup soudu první instance nebyl správný. Uvedla, že Marček spáchal vraždy chladnokrevným způsobem a že vraždil jako nájemný vrah. Podle znaleckých posudků je Marček egocentrický a méně přizpůsobivý, své agresivní tendence potlačuje, v případě potřeby je však dokáže uplatnit.

Marček se líčení u nejvyššího soudu nezúčastnil, proti rozhodnutí první instance se neodvolal. Dříve se přiznal k předloňské vraždě Kuciaka a Kušnírové i k tomu, že v roce 2016 při loupeži zastřelil podnikatele Petera Molnára v jeho domě. Tato vražda se stala součástí obžaloby v Kuciakově kauze. »Nezbývá než to respektovat,« komentoval rozhodnutí nejvyššího soudu Marčekův advokát Martin Endrödy. Právní zástupce Kuciakovy rodiny Daniel Lipšic zpřísnění trestu uvítal. »Ani 25 let nenahradí lidské životy. Ale je to spravedlivější trest, než jak rozhodl soud prvního stupně,« uvedl. Už loni zprostředkovatel Kuciakovy vraždy Zoltán Andruskó v rámci řízení o uzavření dohody o vině a trestu přistoupil na 15 let vězení.

Letos v září specializovaný trestní soud zprostil podnikatele Mariana Kočnera obžaloby z objednání vraždy Kuciaka a osvobodil i Alenu Zsuzsovou, jež podle žalobce zločin zprostředkovala. Vinným uznal Tomáše Szabóa, který svému bratranci Marčekovi podle obžaloby při vraždách novináře, Kušnírové i Molnára pomáhal. Verdikt vůči Kočnerovi, Zsuzsové a Szabóovi zatím není pravomocný, odvolání projedná rovněž nejvyšší soud.

(ava, čtk)