Výběr opatření ve třetím stupni PES

Od 3. prosince se uvolní část opatření proti šíření nemoci COVID-19. Po přechodu ze čtvrtého na třetí stupeň pohotovosti protiepidemického systému PES mohou znovu otevřít všechny obchody, provozovny služeb či restaurace.

Částečně mohou otevřít i muzea, galerie, knihovny, zoo či kulturní památky a také třeba herny a kasina. Naopak divadla, kina a koncertní sály nadále dovnitř lidi pustit nemohou. Kulturní akce se totiž i ve třetím stupni mohou konat jen bez diváků. Nadále zůstanou povinné roušky ve všech vnitřních prostorech a na vybraných veřejně přístupných místech.

Bodový index protiepidemického systému PES se denně vypočítává podle vývoje podílu pozitivních testů za dva týdny, reprodukčního čísla, počtu nakažených na 100 000 obyvatel a 100 000 seniorů za 14 dní. Systém počítá s pěti barevně odlišenými pásmy. Nejmírnější je zelené do 20 bodů, druhé žluté do 40 bodů, třetí oranžové do 60 bodů, čtvrté červené do 75 bodů a páté fialové v případě vyššího skóre. Na každý stupeň jsou navázána konkrétní opatření. Pokud se vypočítané číslo rizikového skóre dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu protiepidemických opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Index stanovuje ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička ČR.

Roušky

Zůstávají povinné ve všech vnitřních prostorech a na vybraných veřejně přístupných místech.

Omezení volného pohybu

Končí noční zákaz vycházení v době od 23.00 do 5.00, platný ve čtvrtém stupni, pohybovat se lze bez omezení.

Školy

Tento týden pokračuje prezenční výuka mateřských a speciálních škol, prvního stupně základních a posledních ročníků středních škol. Nadále se podobně jako ve čtvrtém stupni rotačně (se střídáním po týdnech) učí žáci druhého stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Zatímco obchody nebo služby se třetím stupněm PES budou řídit již od čtvrtka, školy až od pondělí 7. prosince. Ve třetím stupni přecházejí na střídavou výuku studenti středních a vyšších odborných škol. U vysokých škol pokračuje distanční výuka, pouze první ročníky přecházejí na prezenční (do 20 studentů ve skupině). Základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času budou moci od 7. prosince otevřít lekce do deseti lidí včetně učitele.

Obchody

Otevřené mohou být už všechny obchody bez výjimky, ruší se zákaz prodeje v neděli a ve státní svátek. Nadále platí omezení počtu osob v obchodě (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních), nebo udržování dvoumetrových rozestupů mezi zákazníky. V obchodních centrech na 5000 metrů čtverečních zůstávají zavřené dětské koutky, v jídelních prostorech je možné fungování pouze prostřednictvím výdejních okének.

Trhy, vánoční prodejní akce

Prodej kaprů bude ve třetím stupni povolen jako prodej lokální potraviny za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Pro ty platí možnost obsadit pouze každé druhé stanoviště pro stánek s minimálním rozestupem čtyři metry, zakázán je prodej občerstvení ke konzumaci na místě. Venkovní trhy vláda přitom nedoporučuje, ale nezakazuje je. Venkovní prodej vánočních stromků bude možný za dodržení obecných opatření.

Restaurace

Zatímco dosud mohly mít otevřené jen výdejní okénko mimo dobu zákazy vycházení (tedy od 23 00 do 5.00 muselo být zavřené), nyní mohou mít otevřeno, a to mezi 6.00 a 22.00. Mohou v nich ovšem být jen usazení hosté, nejvýše čtyři osoby u stolu a maximálně může být obsazena polovina kapacity. Doporučeno je používání e-roušky nebo rezervačního systému.

Herny a kasina

Nově se mohou otevřít, ovšem pouze od 6.00 do 22.00, podobně jako u restaurací platí podmínka jen usazených hostů, nejvýše čtyř osob u stolu a obsazení maximálně poloviny kapacity.

Konzumace alkoholu

Se začátkem platnosti třetího stupně má zákaz konzumace na veřejně přístupných místech skončit.

Služby

Mohou se otevřít, a to za zvýšených hygienických opatření. V případě kadeřnictví, kosmetik nebo pedikúry a manikúry platí podobné omezení počtu osob jako v obchodech (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních) a povinnost dodržovat mezi zákazníky nejméně dvoumetrové rozestupy, a to také v čekárnách. Zaměstnanci musejí používat ochranu nosu a úst, i zákazníci mají mít roušku, pokud je to možné.

Ubytovací služby

Nově bez omezení ubytování. Roušky jsou povinné pro personál i hosty, u vchodu a na recepci musí být k dispozici dezinfekce. Platí zvýšená hygienická opatření.

Úřady a firmy

Stejně jako ve čtvrtém stupni platí omezení úředních hodin, úřady také mají přijmout organizační a režimová opatření snižující riziko nákazy. U výrobních nebo skladových provozů je nutné dodržovat zpřísněná opatření. Je doporučeno testování zaměstnanců, a to i u kancelářských provozů, kde je doporučena práce z domova.

Hromadné akce

Z obecného omezení na šest osob se limit zvyšuje na 50 lidí venku a deset uvnitř.

Kultura

V divadlech, kinech nebo koncertních sálech zůstává nadále v platnosti zákaz diváků, stejně jako organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách.

Knihovny

Zatímco ve čtvrtém stupni mohly mít pouze výdejní okénka pro předem objednané knihy, nyní se mohou otevřít. Platí ovšem podobné omezení jako v případě obchodu a služeb, tedy jeden návštěvník na 15 metrů čtverečních a dvoumetrové odstupy.

Muzea, galerie, památky

Mohou se znovu otevřít. Pro muzea a galerie patří omezení počtu návštěvníků na 25 procent kapacity; u hradů či zámků mohou být prováděny nejvýše desetičlenné skupiny.

Veletrhy, výstavy, zoo

Mohou se otevřít. Platí povinné roušky návštěvníků po celou dobu návštěvy, je nutné dodržovat rozestupy minimálně dva metry. Může být využita nejvýše čtvrtina kapacity areálu, povoleny jsou skupinky maximálně deseti osob.

Svatby, pohřby, bohoslužby

Může se jich zúčastnit maximálně 30 osob, tedy o polovinu více než ve čtvrtém stupni. U bohoslužeb platí povinnost jen sedících účastníků s odstupem dvou metrů v jedné řadě a maximálně do 30 procent kapacity. Zákaz hromadného zpěvu.

Návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení

Nadále platí zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních služeb (kromě vymezených výjimek), ty budou možné až od soboty 5. prosince, a to s antigenním testem či PCR testem na COVID-19 starým maximálně 48 hodin nebo s dokladem o prodělání infekce v posledních 90 dnech. Pro návštěvy bude povinný též respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Omezené jsou návštěvy ve zdravotnických zařízeních.

Sport

K dosud povoleným profesionálním soutěžím se přidají amatérské, oboje ovšem stále bez diváků. Otevřou se také vnitřní sportoviště pro individuální sporty, ovšem nejvýše do deseti osob. Pro amatérské sportovce platí povinnost nosit roušky. Venku se dosavadní limit šesti osob zvýší, sportovat budou moci dva týmy nebo skupiny.

Bazény, fitness a welness centra

Mohou se otevřít. Uvnitř platí maximální kapacita jedna osoba na 15 metrů čtverečních, skupinové aktivity pro nejvýše deset osob. U fitness je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy (s výjimkou situace trenér-klient), platí zákaz saunových ceremoniálů nebo parních saun.

