Velké neshody v izraelské koalici

Hlavní koaliční partner izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ministr obrany Benny Ganc, v úterý uvedl, že by podpořil návrh na rozpuštění koalice. Obvinil přitom premiéra z porušování slibů a z tlačení Izraele ke čtvrtým parlamentním volbám za méně než dva roky.

Gancovo oznámení, že podpoří předběžné parlamentní hlasování o nedůvěře, nezpůsobilo bezprostřední pád vlády. Od Gance, který se má příští rok v listopadu na premiérském postu podle koaliční dohody s Netanjahuem vystřídat, jde ale o varování, že mu s Netanjahuem došla trpělivost a že je připraven koalici opustit, pokud nebude ihned schválen rozpočet. Formální hlasování o rozpuštění vlády by se mohlo uskutečnit už příští týden. Otevřena je tak cesta k urychlenému vyjednávání. »Jediný, kdo může těmto volbám zabránit, je ten, kdo se rozhodl, že je chce vyvolat - Netanjahu,« uvedl Ganc v televizi.

Netanjahuův Likud a Gancova Modrá a bílá se v trojích po sobě jdoucích volbách probojovaly k patové situaci. V květnu se nakonec dohodly na vytvoření koalice. Podle koaliční dohody má Netanjahu být premiérem 18 měsíců, než jej příští rok v listopadu na 18 měsíců vystřídá Ganc. Dohoda o sdílení moci vznikla s deklarovaným cílem dostat zemi ze zdravotní a ekonomické krize způsobené pandemií, avšak koalici paralyzují vnitřní spory. K neshodám zároveň přispívá Netanjahuův pokračující soud, v němž čelí obviněním z korupce. Ganc nyní Netanjahua obvinil, že mu jde především o vlastní přežití a zastavení soudního procesu, a to v době, kdy se kvůli koronaviru statisíce Izraelců ocitají bez práce. Řekl, že si o Netanjahuovi při sestavování vlády nedělal iluze. »Vstoupil jsem do vlády s těžkým srdcem, ale celým srdcem,« uvedl Ganc. »Netanjahu slíbil jednotu a nakonec za to zaplatí veřejnost,« pokračoval. »Nelhal mně, lhal vám, veřejnosti. Netanjahu se rozhodl rozebrat vládu a dovést nás opět k volbám,« uvedl Ganc. Prohlásil také, že Netanjahu úmyslně zdržoval legislativní proces a přivlastňoval si úspěchy jiných.

Největší spor se však týká rozpočtu. Podle koaliční dohody měl být schválen společný rozpočet na letošní i příští rok, Netanjahu ale posléze změnil názor a trvá na oddělených rozpočtech pro roky 2020 a 2021. Pokud se rozpočet nepodaří schválit do 23. prosince, budou se automaticky konat nové volby, které by byly zřejmě v březnu. Podle médií si Netanjahu nové volby přeje, aby nemusel křeslo premiéra za rok v listopadu předat Gancovi, jak stanoví koaliční dohoda. Podle aktuálních průzkumů mínění by Likud ve volbách získal nejvíce křesel, ale o výrazně méně než má nyní. Na popularitě ovšem ještě více ztratila Modrá a bílá, takže kompromisní řešení, které by zabránilo dalším předčasným volbám, je podle AP v zájmu obou stran.

Netanjahu na videu před Gancovým projevem Modrou a bílou obvinil, že se chová »jako vláda ve vládě«, a vyzval Gance, aby předčasné volby neprosazoval. Při předběžném hlasování Knesset schválil své rozpuštění a vyhlášení předčasných voleb.

