Agenti IBAMA, brazilské inspekce životního prostředí, kteří hledají nezákonnou těžbu dřeva na domorodém území v amazonském deštném pralese. FOTO - Wikimedia commons

Boj proti sóji kvůli odlesňování

Francie chce snížit svoji silnou závislost na dovozu sóji z Jižní Ameriky, oznámil v úterý podle agentury Reuters francouzský ministr zemědělství Julien Denormandie. Ministr mimo jiné upozornil, že produkce sóji v Latinské Americe přispívá k odlesňování.

Brazilský národní výzkumný ústav INPE v pondělí informoval, že brazilský amazonský prales letos utrpěl největší ztráty od roku 2008. Například asi 40 procent sóji dovezené do Velké Británie z Brazílie, Argentiny a Paraguaye nemá jasný původ, napsal úterní list The Guardian. »Když dovážíte sóju z Latinské Ameriky, tak přispíváte k odlesňování a k problému se soběstačností se přidává také environmentální problém,« sdělil Denormandie. Proto navrhuje od roku 2022 zvýšit o 40 procent plochu, na níž se pěstují plodiny s vysokým obsahem bílkovin, a do deseti let ji zdvojnásobit. Nyní je podle ministra francouzská poptávka po plodinách s vysokým obsahem bílkovin pokrytá domácí produkcí z 50 procent.

Sójová plantáž. FOTO - Wikimedia commons

Francie i jiné státy Evropské unie ročně dováží především z Brazílie a Argentiny miliony tun sójových bobů a sójové moučky používaných jako krmivo pro hospodářská zvířata. Francie je přitom největším dovozcem brazilské sójové moučky v Evropské unii, píše Reuters. Nová data zveřejněná britskou organizací AIC zabývající se zemědělstvím ukázala, že okolo 40 procent sóji, která byla v roce 2019 importována do Británie, bylo bez požadavků na upřesnění původu plodiny dodáno z Argentiny, Paraguaye a Brazílie, informuje The Guardian. Další část dovezené plodiny měla certifikát dokládající její zodpovědné pěstování a zbylá část pocházela z USA a Kanady, kde spojitost s ničením lesů nehrozí. Největší objem sóji pak podle zprávy spotřebovává chov drůbeže.

Organizace Greenpeace nahlíží na francouzský plán zvýšit vlastní produkci plodin s vysokým obsahem proteinu s nedůvěrou. »Téma nadprodukce masa, vajec a mléčných výrobků je bohužel zcela odsunuto na vedlejší kolej. Dokud bude vláda odmítat tímto problémem se zabývat, je tato strategie odsouzena k neúspěchu,« okomentovala francouzskou snahu organizace.

Brazilský Národní ústav pro výzkum vesmíru (INPE) informoval, že destrukce amazonského pralesa v Brazílii se proti minulému roku zvýšila o 9,5 procenta a zasáhla plochu o rozloze 11 088 kilometrů čtverečních. To odpovídá zhruba velikosti Středočeského kraje.

(čtk)