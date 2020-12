Ilustrační FOTO - Pixabay

Návrh na pětitýdenní dovolenou čeká další debata

Návrh KSČM na prodloužení zákonné dovolené pro zaměstnance o týden na nejméně pět týdnů Sněmovna vrátila ze závěrečného schvalování do opakovaného druhého čtení. Za předkladatele normy o to požádal předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

»Protože už prošel jiný návrh zákoníku práce z vládních řad, jsme si vědomi, že náš návrh potřebuje určité úpravy, které se týkají nejenom změn některých číslovek, ale také účinnosti, a nelze je pojmout jako legislativně technické,« zdůvodnil návrh na vrácení předlohy do druhého čtení Grospič. Pro vrácení normy hlasovalo 78 z 91 přítomných poslanců, proti byla část zástupců ODS, ČSSD a Pirátů.

Předloze hrozilo zamítnutí, které doporučil sociální výbor. Komunisté se budou snažit prosadit odklad účinnosti své novely zákoníku práce o rok, na leden 2022. Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM) to už dříve zdůvodnila nynější horší ekonomickou situací kvůli epidemii nového koronaviru. »Jsme si vědomi, že ekonomická situace v současné době není dobrá, a není tudíž vhodné se snažit o přijetí pěti týdnů dovolené od 1. ledna 2021,« řekla našemu listu. O předloze chtějí komunisté dál vyjednávat s ANO a ČSSD, jejichž vládu v dolní komoře tolerují.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Pětitýdenní dovolená pro všechny zaměstnance je dlouhodobou prioritou KSČM. Komunisté jsou přesvědčeni, že současná právní úprava poškozuje zaměstnance zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou i nepodnikatelskou činnost, oproti zaměstnancům placeným z eráru. Nárokovou délku dovolené mají tito zaměstnanci o týden kratší. Zároveň má podle KSČM zůstat ponechána možnost prodloužení dovolené ze strany zaměstnavatele formou individuální i kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřním předpisem. Zachována by zůstala i možnost sjednání podmínek pro prodloužení dovolené při zachování rovného zacházení. Komunisté tedy chtějí srovnat délku zákonné dovolené všech zaměstnanců s dovolenou státních zaměstnanců. Poukazují na to, že zaměstnanci, jejichž odměňování je závislé na státním rozpočtu, mohou čerpat pět týdnů ročně už nyní. Novela zákoníku práce by podle Grospiče měla tyto nerovnosti v právech odstranit.

Oponenti naopak poukazují na odmítavá stanoviska zaměstnavatelů kvůli růstu nákladů.

Možnost prodloužení základní výměry dovolené zaměstnavatelem by předloha KSČM ponechala. Nezměnila by délku dovolené učitelů a akademických pracovníků vysokých škol, která činí osm týdnů.

(jad)