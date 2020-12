Ilustrační FOTO - Pixabay

Poslanci navrhli změny v rozpočtu za miliardy

Návrh státního rozpočtu na příští rok absolvoval ve Sněmovně druhé čtení. Poslanci v něm navrhli přesuny peněz za zhruba 177 miliard. Komunisté navrhují odebrat deset miliard z rozpočtu ministerstva obrany, posílit by chtěli sociální služby, regionální školství či bezpečnostní složky.

Ve druhém čtení můžou poslanci vznášet své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu, nemohou už měnit jeho základní parametry. Návrh rozpočtu počítá se schodkem 320 miliard. Nepočítá ale s dopady schváleného daňového balíčku, který podle dosavadních předpokladů připraví veřejné rozpočty asi o 130 miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozornila poslance, že pokud chtějí odebírat peníze z kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí přesně uvést konkrétní položku.

Peníze chtějí poslanci přesouvat na sociální služby nebo na kulturu a na památky. Přidat chtějí i peníze na důchody. Opět se objevily návrhy odebrat nebo snížit dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) navrhla odebrat z rozpočtu ministerstva obrany deset miliard korun a navýšit o tuto částku vládní rozpočtovou rezervu. »Jsem přesvědčena, že v současné době je třeba si vytvořit rezervy ve Státním rozpočtu na rok 2021 na boj s následky COVID-19,« zdůvodnila svůj návrh Vostrá.

Kam by měly peníze směřovat? Vostrá navrhuje dát 300 milionů pro základní a mateřské školy v působnosti obcí a o dalších 300 milionů posílit nájemní bydlení v působnosti obcí. Navrhuje také posílit pomoc krajanům v zahraničí, či podpořit rozpočet Akademie věd na boj se suchem. Vostrá chce také přesunout 30 milionů na opravu prostor krumlovského zámku a 15 milionů na projekt Centrum studií genocid Terezín. Navrhuje také z kapitoly ministerstva zahraničí převést 200 milionů pro základní a mateřské školy v působnosti obcí.

Přidat policistům a hasičům

Místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM) předložil dva pozměňovací návrhy, týkají se bezpečnostních sborů. Navrhuje zvýšit výdaje Policie ČR o 200 mil. Kč. Peníze mají jít na nákup munice, výzbroj, balistickou ochranu či uniformy. Ondráček také navrhuje zvýšit výdaje Hasičského záchranného sboru o 100 mil. Kč. Z toho by mělo jít 80 milionů na podporu dobrovolných hasičů a zbylých 20 milionů na konkrétní projekty, které by se vyhlásily v rámci dotačních programů přes Ministerstvo vnitra.

Druhým návrhem chce Ondráček přesunout prostředky v rámci kapitoly ministerstva vnitra. V ní je na podporu neziskovek určeno 156,5 mil. korun, což znamená navýšení o 101,5 mil. Kč. »Bez v podstatě žádného velkého odůvodnění,« uvedl poslanec. Navrhuje proto odebrat z této částky sto milionů a rozdělit je do tzv. nadtarifů policistům a hasičům. »Místo neziskovek zaplatíme přesčasy a příplatky, na které mají nárok naši lidé v první linii,« uvedl Ondráček.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM) navrhuje posílit sociální služby o částku 1,2 miliardy korun. »Je to jedna z těch nejvyšších částek, ale v systému je to de facto to nejmenší, jak bychom mohli pomoci poskytovatelům sociálních služeb, respektive zafinancovat to, co potřebují,« uvedla Aulická.

Ministerstvo práce by mělo mít příští rok podle návrhu rozpočtu na dotace na fungování sociálních služeb 20,2 miliardy korun. Částka zahrnuje i desetiprocentní navýšení výdělků. Kraje podle Aulické vyčíslily potřebnou sumu ale na zhruba 26 miliard korun, a to bez růstu platů. »Tím pádem se nám rozevírají ty nůžky čím dál tím více,« uvedla poslankyně. Mnoho krajů podle ní zakonzervovalo sítě a zvyšuje počet poskytovatelů a služeb zcela výjimečně.

Posílit sociální služby, a to dvěma miliardami korun, navrhuje také opoziční KDU-ČSL. Peníze by se podle místopředsedy zdravotnického výboru Víta Kaňkovského měly využít na dofinancování nákladů na transformaci psychiatrické péče, výpadky individuálních projektů a platy zaměstnanců.

Místo cest prezidenta podpořit živé umění

TOP 09 navrhuje snížit rozpočet kanceláře prezidenta republiky na příští rok o 17 milionů korun určených na cesty hlavy státu. Suma by měla podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jít na živé umění. Adamová uvedla, že prezident nikam nejezdí, a když někam jede, tak to je pro ostudu. Navrhla také zcela zrušit slevu na jízdném, na kterou mají nárok důchodci a studenti.

Předseda SPD Tomio Okamura kritizoval vládu za to, že odmítá škrtnout zbytné výdaje. Vytkl jí třeba nákupy vojenské techniky ze zahraničí nebo vysílání vojáků do zahraničních bojových misí. »Na druhou stranu vláda nemá dostatek peněz na podporu slušných občanů,« uvedl Okamura. Rozpočet je podle něj potřeba restrukturalizovat. »Vláda ale nemá odvahu a podle všeho už ani koaliční sílu správný rozpočet připravit,« prohlásil.

ODS navrhla více než dvacet pozměňovacích návrhů. Navrhuje úspory v rozpočtu ve výši celkem 81 miliard korun, a to na platech státních úředníků nebo za neinvestiční nákupy státu. Předseda ODS Petr Fiala za dobrou zprávu označil nedávné schválení daňového balíčku, který podle něj představuje snížení daní pro 4,5 milionu zaměstnanců.

Daňovým balíčkem se zabýval senátní hospodářský výbor. Sazby daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent po zrušení superhrubé mzdy nechal beze změn tak, jak to ve Sněmovně prosadily zejména ANO a ODS. Slevu na poplatníka chce zvýšit jen o 3000 korun na 27 840 korun ročně. »Výbor také podpořil změnu rozpočtového určení daní, které by mělo přinést příští rok obcím asi 12 mld. a krajům zhruba 6,6 miliard,« informovala poslance Schillerová. Závěrečné schvalování rozpočtu je plánováno na polovinu prosince.

