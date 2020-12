Přemýšlejme o každém svém kroku

Odborníci varují. Podle dostupných průzkumů lidé již tolik nevyužívají možnost testů na COVID-19, a to mnohdy i když mají příznaky. Zdůvodnění jsou různá, mají testovací místa daleko, bojí se ztráty zaměstnání. Zdravotníci věří, že testy zdarma pomohou stav zmapovat a tím i ochránit zdraví nás všech. Vláda zvažuje různá opatření a ta bychom měli důsledně respektovat. Každý z nás si chce zachovat zdraví své i svých drahých. Koronavirus je zákeřný nepřítel, proti kterému vědci hledají obranu.

Státy trápí spousta problémů a COVID-19 je ještě prohloubil. V této hektické době by svět měl zastavit válečné vřavy, omezit zbrojení a takto ušetřené finance věnovat na vědu a výzkum. Nemáme nic cennějšího než život a války, terorismus a různé agrese jej mnoha lidem berou. Mocenské ambice by teď měly jít stranou. Světové mocnosti by se měly věnovat spolu s dalšími státy hledání cesty k ochraně životů a zdraví.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny