Snaha o zlepšení, nebo spíše vyřizování účtů?

Po krajských volbách je obvyklé, že si noví vládci vyřizují účty a mění lidi na lukrativních pozicích. Tak je tomu i v Královéhradeckém kraji v těžce zkoušeném zdravotnictví. To bylo dlouhodobě podfinancováno, protože minulá vedení neuměla pro své krajské nemocnice zajistit dostatečné financování zdravotními pojišťovnami. Dofinancování desítkami milionů korun z krajského rozpočtu bylo každoroční samozřejmostí, aby byla zajištěna základní zdravotní péče v regionálních zdravotnických zařízeních. Úplně zoufalá situace se pak odehrávala kolem tendru na rekonstrukci náchodské nemocnice. Vedení kraje nebylo schopno celou zakázku v hodnotě více než miliardy korun »vysoutěžit« mnoho let a nedávno došlo v této souvislosti dokonce i k obvinění dvou zodpovědných úředníků. Oblastní nemocnice v Náchodě, stejně jako ostatní krajská zdravotnická zařízení, po celou dobu čelila nedostatku zdravotníků a velmi časté neschopnosti odpovědných vybrat do jejího vedení člověka, který tento zdravotnický kolos skutečně uřídí.

Ještě před více než rokem stála v čele náchodské nemocnice ředitelka I. Urešová, která si proti sobě postupně popudila nejen lékaře a sestry, ale také část krajských zastupitelů. Tehdejší náměstek pro zdravotnictví A. Cabicar za TOP 09 se srdnatě postavil proti všem a instaloval I. Urešovou do funkce předsedkyně představenstva Zdravotnického holdingu. »Vykopnul« ji tedy směrem výš do dobře placené manažerské pozice v podstatě zbytečné instituce bez větší odpovědnosti. Nyní byla odvolána s odstupným 722 tisíc. Nový krajský radní pro zdravotnictví Z. Fink za HDK to zdůvodnil nesplněním očekávání a zároveň mu vadí »nemravná« výše odstupného. Prý o tom nevěděl. Jelikož byl i v minulosti zastupitelem kraje, je dost těžké tomu uvěřit. Hejtman a současně senátor za ODS M. Červíček se ještě před rokem, při jejím odvolání z funkce ředitelky, o paní Urešové vyjadřoval, že si je »vědom jejích kvalit a chtěl ji udržet ve službách kraje, například ve struktuře zdravotnického holdingu«. Nyní je ale zřejmě potřeba uspokojit další zájemce o lukrativní funkce.

KSČM opakovaně kritizovala způsob řízení zdravotnictví v kraji a důrazně upozorňovala na fatální chyby při řešení personálních a organizačních problémů. Po podzimních volbách se sice komunisté do zastupitelstva Královéhradeckého kraje těsně nedostali, pozorně však vývoj sledujeme a budeme i nadále upozorňovat na vše, co by mohlo ztížit nebo dokonce znemožnit poskytování potřebné kvalitní zdravotní péče občanům našeho regionu.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM a předsedkyně OV KSČM Náchod