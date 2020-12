Už se perou. A bez roušky

Tak a je to tady. Jsme rozvolnění, uvolnění, prostě volní. Čekali jsme na to dost dlouho, ale konečně si můžeme vydechnout.

Děti, i když ve třídách s rouškou, ale přece jen už zasedly do lavic a nás rodiče konečně zanechaly doma na home office pracovat a vytvářet ty kapitalistické hodnoty.

Musím říci, že pro mě slovo konečně znamená mnohem více, než byste si mohli představit. Moje dcerka je velmi vychovaná a zdraví i mně zcela neznámé lidi, prostě mi v tomto ohledu dělá jen a jen radost. Pomůže, podrží dveře, starší pouští sednout v hromadné dopravě, a dokonce jedné paní, která si zapomněla roušku, nabízela před sámoškou tu svou, aby si paní mohla nakoupit. Nicméně distanční výuka prvňáčků, musím říci, byla mou noční můrou a myslím, že i paní učitelka kvituje zrušení koronavirových restrikcí.

Probudit, učesat, obléknout, zapnout PC a vyzkoušet připojení. Dobré ráno, děti. Dobré ráno, paní učitelko. Ahoj Vítku, ahoj Karolínko, ahoj Tadeáši, ahoj Klárko.

Vítku, Vítku tak jsem v Robloxu ten level neudělala, ale táta mi koupil novou židli. Podívej, jezdí nahoru a dolů, nahoru a dolů. Vždyť jsem ti říkal, že se musíš schovat do té boudy vpravo a počkat. Jinak to neuděláš. Povídá Vítek a začne olizovat web kameru. Tadeášek ještě snídá, Karolína se odešla podívat z okna, kdo to troubí na ulici. Když se vrátí, říká paní učitelce, že to je tatínek. Soused mu naboural auto. Tatínek mu říká, že je kretén. Karolínko to slovo se neříká, tatínek určitě říkal něco jiného. Ne, ne on říká, že soused je pěknej kretén a že ho srovná jako žádost na byt. Tadeášek vylil kakao do klávesnice. Spojení ukončeno. Vítek odešel na záchod. Klárka se točí na židli a Karolínka popisuje další a další přívlastky, kterými častuje tatínek souseda. Je to prý proto, že maminka chodí k sousedovi na kafe. Asi vaří lepší.

Tak asi takhle vypadala distanční výuka. Musím podotknout, že jsme společně s paní učitelkou postupně naše ratolesti přiměli, aby alespoň deset minut z těch třiceti, co na tuhle fantastickou čtyřku měla, proběhla jakás takás výuka. Tímto hluboce smekám před všemi učiteli a učitelkami. Buď musí mít nad hlavou svatozář, nebo pokud tato výuka bude někdy pokračovat, skončí v protialkoholní léčebně. Doufám, že první je správně.

Abych nezapomněl. Vítek zase olizuje web kameru, Klára se točí. Tadeáš se zase připojil. Přiběhla Karolínka. Paní učitelko, už se perou a bez roušky. Maminka říká, že jsou oba kreténi.

Pavel JÁCHYM