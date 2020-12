Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Zamoření Bečvy není třeba politizovat

Sněmovna žádá vládu, aby zajistila důkladné vyšetření dvojího úniku chemikálií z letošního září a října do řeky Bečvy. Vláda by také měla dohlédnout na uložení exemplárních pokut viníkům včetně povinnosti nahradit vzniklé škody. Sněmovna se tak usnesla na závěr debaty o úniku chemikálií do Bečvy.

S návrhem usnesení přišli poslanci Dana Balcarová (Piráti), Ondřej Benešík (KDU-ČSL) a Stanislav Blaha (ODS). Podpořilo ho 44 z 81 přítomných poslanců ze všech klubů vyjma KSČM a většiny hnutí ANO.

»Ne že bychom nepovažovali situaci na řece Bečvě za závažnou, protože když se takovýto únik stane jednou, je to nehoda, když se stane dvakrát, může to být náhoda, ale třikrát, to už opravdu není normální. Proto očekávám zásadní změny v rámci krizového řízení Zlínského kraje, pod který to spadá, úpravu krizových plánů a řešení těchto okolností, aby se tyto záležitosti neopakovaly. Ale je to všechno v běhu,« vysvětlil postoj komunistických poslanců místopředseda klubu Leo Luzar. Apeloval na kolegy, aby dopřáli orgánům činným v trestním řízení a orgánům životního prostředí čas na důkladné vyšetření všech záležitostí ohledně úniku jedů do Bečvy, a aby až na základě výsledků přijímali nějaké usnesení. »Je to v běhu a já si nečiním pravomoci k tomu, abych jako zákonodárce zasahoval do věcí v běhu a narušoval tím možnost správného vyšetření této záležitosti,« prohlásil Luzar.

»Únik jedů do Bečvy považujeme za obrovský problém a obrovskou ekologickou katastrofu, na druhou stranu bychom z toho neradi dělali politikum,« řekla novinářům stínová ministryně životního prostředí za KSČM, místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková.

Sněmovna v přijatém usnesení také konstatuje, že ekologická katastrofa z 20. září, kdy uniklo nezjištěné množství kyanidů, dosud nebyla uspokojivě vysvětlena. »Nikdo tu věc nezametá pod koberec. Nikdo nečiní na policii a státní zastupitelství nátlak,« řekl poslancům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Znalecký posudek by podle něj měl být hotov do 20. prosince. Podobně se vyjádřil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). »Absolutně neexistuje, že by někdo, kdokoli, někam něco zakopával,« řekl.

Na Bečvě bude stálý monitoring kvality vody

Někteří opoziční poslanci ale nešetřili kritikou. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová poukazovala na to, že se v kauze objevilo mnoho nepravd, a to i v souvislosti s provozem valašskomeziříčské chemičky Deza. Ta patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Brabec podle ní lhal, když mluvil o policejním informačním embargu na zářijový případ otravy.

Podle Jana Farského (STAN) úřady po úniku chemikálie neprováděly svou práci a policie nereagovala, protože »mocní státu« vzkázali, že Deza na vině není. »A to je ten průšvih,« řekl. Brabec podle Farského ovlivnil vyšetřování případu. »Vaše důvěryhodnost je prostě na nule,« uvedl. Hnutí STAN v úterý vyzvalo Brabce k rezignaci. Deník Referendum v pondělí uvedl, že v den otravy Bečvy se v Deze stala havárie. Mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová řekla, že brněnští inspektoři ČIŽP na základě místního šetření vyloučili jako možného původce havárie společnost Deza.

Pěnčíková se nad vyjádřením některých členů Starostů, ale také KDU-ČSL, pozastavila. Připomněla, že první havárie na Bečvě se udála v září, kdy ve vedení Zlínského kraje byla koalice KDU-ČSL a STAN za podpory ODS. »Jaká byla reakce krajského úřadu v té době? Žádná. Nechci říkat, že ta havárie je vinou krajského vedení, to v žádném případě, každopádně přišly další dvě otravy a reakce z krajského úřadu nepřišla žádná,« konstatovala Pěnčíková. Nové vedení se podle ní potýká s řadou jiných »průserů«, které zdědilo po minulém vedení, takže chápe, že životní prostředí u nich není možná prioritní. »Pro nás je ale zásadní,« ujistila Pěnčíková.

Vláda by měla také podle přijatého usnesení předložit konkrétní návrh opatření, která zamezí podobným únikům chemikálií na všech vodních tocích. Brabec má do dvou měsíců předstoupit před poslance a informovat je o vyšetřování. Ministr poslancům řekl, že jeho úřad kromě jiného připraví novelu vodního zákona, která zvýší pokuty až na 50 milionů korun. Na Bečvě by podle něj měl být také spuštěn pilotní projekt stálého monitoringu kvality vody.

Do Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince tuto středu opět unikla neznámá látka, od září v oblasti nejméně počtvrté. Minulé úterý se u kanálu z Rožnova pod Radhoštěm objevila pěna. Rozbory prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku. Na stejném místě se hladina řeky zpěnila koncem října. Rozbory prokázaly zvýšený výskyt niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický.

Poslanci se situací na řece Bečvě zabývali opakovaně. Debatu zahájili už v polovině listopadu, kvůli nedostatku poslanců v jednacím sále však nemohli usnesení odhlasovat.

