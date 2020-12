Rozhovor Haló novin se zastupitelem Ústeckého kraje Radkem Černým (KSČM)

Žena je proti voliči otevřená kniha

Třináct zastupitelů. Ne v kraji, v celé republice. Co k tomu s odstupem času říci?

Chápu to jako propadák pro KSČM. Takový výsledek nečekali ani ti největší skeptici, a jak bylo vidět, tak ani protikandidáti. S odstupem času můžeme s chladnou hlavou pojmenovávat příčiny onoho propadu. Hodně voličů nám tímto dalo najevo, že podpora Babišově vládě pro ně není to, co chtějí. A když už tomu tak je, neuměli jsme jasně pojmenovat to, co jsme dokázali prosadit pro dobro našich občanů. Stále sílící štvavá kampaň proti komunistům také udělala své.

Co se týče Ústeckého kraje, tak zde občané rychle zapomněli, co napáchala ODS za svého vládnutí, kdy si orgány činné v trestním řízení na krajském úřadě podávaly dveře. Vše zapomenuto. Také si myslím, že nám voliči nezapomněli, že jsme neuznali výsledky voleb před čtyřmi lety a obešli vítězné hnutí ANO.

Volební kampaň vcelku nebyla špatná, ale je vidět, že rozhodovala spíše celorepubliková témata, a ne ta krajská. Plno zejména mladých lidí, když si udělali volební kalkulačku, tak jim k překvapení jako vítěz vyšla KSČM. Jestli někdo říká, že nerozumí ženám, tak já říkám, že žena je proti voliči otevřená kniha.

Vy v Ústeckém kraji můžete být v klidu, aspoň jste se do zastupitelstva dostali…

No to rozhodně ne! Sice jsme v celorepublikovém měřítku dopadli »nejlépe«, ale ztratit devět mandátů je hodně špatné. Sice se kvůli tomu, že již nekandidoval náš hejtman Oldřich Bubeníček, i tomu, že kandidovalo tolik stran a hnutí, dal horší výsledek očekávat, ale ne takový.

Práce zastupitele ve čtyřech lidech asi bude o něčem jiném než dosud. Navíc v opozici.

Tak to samozřejmě. I přes takovýto výsledek máme slušné zastoupení ve výborech a komisích, kde můžeme prosazovat náš volební program a naši politiku. Vládní koalice má převahu pouze dvou hlasů a z toho je jasné, že čas od času bude potřebovat podporu opozice, a tady vidím naše šance.

Čemu konkrétně se v zastupitelstvu budete věnovat?

Jsem členem kontrolního výboru a výboru pro životní prostředí. V tomto výboru jsem pracoval v minulém období jako místopředseda, takže pro mě nic nového.

Jaké činnosti se budete věnovat jako občan?

Ještě nejsem plně rozhodnut. Nabídek mám několik. Ve hře je návrat do stavebnictví, kde jsem pracoval dvacet let, anebo do státní správy, kde bych mohl využít zkušenosti z dlouholeté práce starosty obce.

Podle nového vedení byl kraj předán zadlužený. Tvrdí to hlavně kadaňský starosta Jiří Kulhánek z ODS, která šla do voleb s heslem »Víme, kde soudruzi z kraje udělali chybu«. Komunisté i s SPD/SPO v končící radě, to byl podle politologa z Univerzity J. E. Purkyně Lukáše Novotného pro Ústecký kraj cejch. Expert na cokoli Alexandr Vondra dokonce řekl, že to bylo osm ztracených let. Jak to vidíte vy?

No samozřejmě, že to musel říkat, protože na to lidi slyší. To už tady bylo v podání Andreje Babiše: »Všici kradnú.« Pravda je úplně někde jinde. Kraj má necelou miliardu dluhu a ten je dán čerpáním úvěru z důvodu investic do majetku kraje, který ho bez problému splácí. Myslím si, že pan Kulhánek asi již zapomněl, co za dluhy nasekala jeho ODS při vládnutí v kraji (ROP Severozápad, zadlužená Krajská zdravotní atd.) a další korekce přicházejí ještě dnes.

Pan Novotný si, myslím, na bývalé vedení Ústeckého kraje nemůže vůbec stěžovat. O takových finančních prostředcích, co dostala univerzita za vlády KSČM, si v minulosti mohla nechat pouze zdát, a přesto si někteří děkani nebo profesoři neodpustí do nás kopnout.

K panu Vondrovi se ani nebudu vyjadřovat. Jen se divím, že člověk, který vyznamená vrahy, má ještě tu drzost hodnotit něčí poctivou práci.

Může se ještě KSČM vyhoupnout v kraji tak vysoko?

Myslím si, že ano. Musíme si vzít z letošních voleb ponaučení a začít být pro voliče stranou, které mohou věřit a která jim má co nabídnout.

Příští rok budou opět volby. Co dělat, aby totální propadák při krajských volbách neznamenal propad mimo velkou politiku i ve Sněmovně?

Musíme lidem dát více najevo, že jsme čitelní a umíme se postavit čelem k problémům, jako jsou nepovolená migrace, diktatura Evropské unie, problémy s nepřizpůsobivými, odvod daní do daňových rájů, změna volebního systému – zkrátka to, co naše občany a voliče nejvíce trápí a co by chtěli změnit. Tak, aby jít k volbám mělo opět smysl. Měli bychom také přitvrdit a ukázat své lokty a nenechat jen do sebe bez odezvy kopat. Pokud se toto podaří, výsledek se dostaví a přijdou i noví straníci.

Zbyšek KUPSKÝ