Zoe Klusáková s někdejším primátorem slovenského města Svidník.

Zoe Klusáková Svobodová slaví jubileum

Dnes se dožívá 95 let profesorka Ing. Zoe Klusáková Svobodová, CSc., dcera prezidenta ČSSR a hrdiny dvou světových válek armádního generála Ludvíka Svobody, čestná předsedkyně Společnosti Ludvíka Svobody, v níž je plně zapojena do všech aktivit.

Jako kdyby ji martýrium jejího života během druhé světové války zocelilo pro tak dlouhý a plodný život. Gymnazistka Zoe ze dne na den v listopadu 1941 přestala docházet do školy kvůli pronásledování gestapem za spolupráci s čs. vojenským výsadkem ze SSSR. Se svou maminkou Irenou unikly o vlásek zatčení a jisté smrti, skrývaly se až do osvobození na různých místech Moravy u prostých lidí, kteří vykázali mimořádné hrdinství tím, že oběma poskytli úkryt. Všem šlo o život. Bratr Miroslav, teprve 17letý, a další členové široké rodiny Svobodovy a Stratilovy byli za protifašistickou činnost zavražděni nacisty či vězněni v koncentračních táborech. Zoe a Irena Svobodovy neměly žádné zprávy, zdali ještě žije jejich otec a manžel bojující proti Němcům na východní frontě.

Po válce Zoe Svobodová dokončila gymnázium, vystudovala vysokou školu obchodní a pak se plně věnovala akademické a vědecké práci, přednášela ekonomické vědy. Když odešla do důchodu, ponořila se do historických témat. Připravila k vydání druhý díl pamětí Ludvíka Svobody Cestami života a druhé úplné vydání prvního dílu, a rovněž jeho Deník z doby válečné. Napsala své velmi čtivé vzpomínky O tom, co bylo.

Zoe Klusáková Svobodová se snaží vyvracet polopravdy a lži o svém otci a vojácích 1. čs. armádního sboru, v tomto jí velmi pomáhá i její vnuk Miroslav. V rozhovoru, který poskytla našemu listu v červnu, uvedla: »Osvobození Československa, především sovětskými vojsky, bylo naší válečnou generací velmi silně vnímáno. Maršál Koněv byl velitelem toho vojska. Jeho socha v Praze, hlavním městě státu, byla i symbolem tohoto našeho osvobození. Byla to i forma vzdání díků vojákům, kteří pod jeho velením osvobozovali naši republiku. Což je slušnost, nic víc. Sami bychom se neosvobodili. Byli jsme hrdí, že se k tomuto vojsku přidaly i naše československé vojenské jednotky, které vytvořily na východní frontě armádní sbor. Byli jsme hrdí, že se přidali naši partyzáni, náš domácí odboj nebo i naše jednotky, především letci, na západní frontě.«

Redakce Haló novin se připojuje ke gratulantům a přeje oslavenkyni pevné zdraví, vitalitu a optimismus do dalších let. Na adresu redakce přišla i další přání. »K tomuto významnému výročí jí ze srdce přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody,« napsal například Zdeněk Vejpustek za OV KSČM Vsetín.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ