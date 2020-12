Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Moskva žádá Varšavu o přísně tajný rozhovor

Ruské úřady požádaly Polsko o záznam a přepis rozhovoru, který vedli prostřednictvím satelitního spojení tehdejší prezident Lech Kaczyňski se svým bratrem Jaroslawem krátce před zřícením polského vládního letadla u Smolenska. V minulém týdnu to oznámila ruská média s odvoláním na mluvčí federální kriminální ústředny Svetlanu Petrenkovou. O žádosti podle agentury TASS také informovala ruská generální prokuratura.

Při letecké katastrofě v dubnu 2010 přišel o život polský prezident a 95 dalších lidí na palubě – celé polské vedení a velení armády. Jaroslaw Kaczyňski, který obviňuje své politické odpůrce ze zosnování spiknutí a smrti bratra, je šéfem vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) a nově také místopředsedou polské vlády. »Začátkem listopadu se v polských médiích objevila nová informace ohledně katastrofy letadla polského prezidenta Lecha Kaczyňského. Podle ní se prezidentův bratr Jaroslaw Kaczyňski spojil se šéfem státu satelitním telefonem doslova několik minut před zřícením letadla. Záznam rozhovoru je v polském vyšetřovacím spisu. V rozhovoru se podle médií probíral jeden z aspektů letu,« uvedla mluvčí s tím, že kriminální ústředna požádala příslušné polské úřady o právní pomoc, aby ruští vyšetřovatelé mohli tyto skutečnosti prostudovat. »Pro ruskou stranu je zásadně důležité neponechat bez odpovědi ani jedinou otázku týkající se této tragédie,« zdůraznila.

Vstřícné Rusko

Ani více než deset let po katastrofě ruské úřady neuzavřely kriminální vyšetřování pádu polského letadla. Petrenková nicméně zdůraznila, že o příčině katastrofy nejsou pochyby: »Veškeré údaje shromážděné ruským vyšetřováním svědčí o chybách v počínání posádky, která se rozhodla pokračovat v přistávacím manévru za nulové viditelnosti. Potvrzují to četné znalecké posudky, při jejichž vypracování byly pečlivě prozkoumány trosky polského vládního letounu Tu-154M,« uvedla. Prohlásila rovněž, že Rusko vždy bylo maximálně vstřícné ke spolupráci a objektivní při vyšetřování.

Polský soudce: Vše je jinak

O rozhovoru mezi bratry Kaczyňskými bezprostředně před katastrofou informoval počátkem měsíce opoziční deník Gazeta Wyborcza s odvoláním na bývalého soudce, který uvedl, že viděl ve vyšetřovacím spisu stenografický záznam rozhovoru. Byl ale označen za »přísně tajný«, a tak o jeho obsahu nesměl nic prozradit. Zaručil se však, že kdyby veřejnost znala obsah tohoto rozhovoru, změnilo by to její pohled na katastrofu, jakož i na to, »čeho je Jaroslaw Kaczyňski schopen«. V polských médiích se spekuluje, že Jaroslaw Kaczyňski naléhal na své dvojče v nejvyšší funkci k vydání rozkazu přistát ve Smolensku, odkud měla polská delegace zamířit ke hrobům polských důstojníků. Letoun při přistávání narazil do země, nikdo na palubě nepřežil.

Chyby pilotů, tlak nadřízených

Ruské vyšetřování nehodu přisoudilo chybám polských pilotů, kteří se pokoušeli o přistání za husté mlhy, pod tlakem nadřízených a bez dostatečného výcviku. Podle dřívějšího vyšetřování v Polsku část viny nesli i ruští dispečeři. Ruská strana tato obvinění odmítla. Z Varšavy zněla také podezření, že vůbec nešlo o neštěstí, ale o atentát, nachystaný domácími odpůrci Kaczyňských ve spiknutí s Rusy. Ovšem žádný důkaz na podporu této konspirace dosud, během více než deseti let, nebyl předložen.

(ava, čtk)