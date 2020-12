Ilustrační FOTO - Pixabay

Atentát na vědce může změnit íránskou politiku

Podle zpráv, které převzaly americké servery od íránské agentury FARS, byl íránský vědec Mohsen Fachrízádeh zavražděn na dálku, jeho vrahové nebyli na místě atentátu fyzicky přítomni.

Podle agentury vše proběhlo následovně: Auto s vědcem se přiblížilo k místu, kde stál při kraji cesty zaparkovaný automobil. Byl prázdný a stál tam, kde se často parkuje. Když se vědcův vůz dostal k zaparkovanému autu, začal jeho motor náhle vykazovat známky poruchy, údajně to měl být silný klapot v motoru a ztráta tažné síly. Vědec nechal svůj vůz zastavit a vystoupil z něj, aby zjistil, o jakou poruchu jde. Ještě nestačil ani zdvihnout kapotu, když ho zasáhla sprška střel vypálená ze stále prázdného zaparkovaného auta. Zasažen byl nejen vědec, ale i členové jeho ochranky, kteří vystoupili s ním. Krátce poté zaparkovaný vůz vybuchl, silná nálož ho rozmetala po okolí, zjevně kvůli zničení stop.

Nové technologie

Znamená to, uvedl americký server The Daily Beast, že atentát byl dlouhodobě a pečlivě plánován. Byly při něm použity zcela nové technologie, které dokázaly na dálku simulovat poruchu na vědcově autě a dát povel k atentátu. Vypadá silně pravděpodobně, že vzdálení atentátníci místo činu sledovali v »přímém přenosu« a přesně věděli, kdy mají zbraně umístěné v autě aktivovat a kam zamířit. Měli tedy asi k dispozici tak miniaturizovaný a tichý bezpilotní letoun, že si ho vědcova ochranka vůbec nevšimla.

Server dává atentát do souvislosti s příkazem prezidenta Donalda Trumpa, kterým dal Pentagonu a ministru zahraničí Mikeu Pompeovi zelenou k »jakékoli akci proti Íránu s výjimkou rozpoutání světové války«. Za zdroj této informace server označil nejmenovaného pracovníka Bílého domu. Sám Trump je prý »příliš pohlcen úsilím o zvrat ve výsledku voleb«, že uložil Pompeovi, aby sám připravil další akce proti Íránu. Předtím Pompeo podle zmíněného zdroje projednal atentát na íránského vědce během své návštěvy Izraele a Trumpův příkaz mu umožnil, aby dal k vraždě osobní souhlas.

Navíc v pondělí 30. listopadu vešlo ve známost, že Saúdská Arábie povolila týden předtím přelety izraelských letadel přes své území. Tím vlastně atentát umožnila. I to je považováno za práci Pompea a vysvětluje to tajnou návštěvu izraelského premiéra Benjamina Netanjhua v Saúdské Arábii.

Dobrá zpráva...

Stejně pečlivě jako atentát byla připravena i následná vyjádření izraelských zdrojů. Příliš jich nebylo, většinou anonymní hlasy se nesly v tónu, že svět »by měl být Izraeli vděčen, že odstranil hrozbu, kterou představoval otec íránské jaderné zbraně«. Tento hlas citoval list The New York Times, stejně jako vyjádření anonymního pracovníka izraelské rozvědky, podle něhož byla operce »dosavadním vrcholem plánů činnosti Izraele proti jaderným snahám Íránu«. V Izraeli se vyjádřila jediná konkrétní osoba, ministr energetiky Juval Steinitz prohlásil, že atentát byl »dobrou zprávou pro svět, ať už za ním stojí kdokoli«.

...nemusí být dobrá

Izrael se však podle serveru Politico nejspíš přepočítal. »Tajná válka proti Teheránu« kterou nepřetržitě vedou americké a izraelské tajné služby, může Írán donutit, aby si opatřil jadernou zbraň. Má prý před očima nesporný fakt: KLDR existuje jen proto, že disponuje jadernými náložemi a má i rakety, které jsou schopné nálože dostat na území Spojených států amerických. Íránské vedení může usoudit, že konec »tajné války« přijde až v okamžiku, kdy oznámí vlastnictví jaderné zbraně. Podle serveru jsou mnozí vojenští odborníci přesvědčeni, že Teherán takové rozhodnutí přijme, pokud to už neudělal. Byla by to prý logická odpověď na atentát. Prvním krokem je rozhodnutí íránského parlamentu obohacovat uran na 20 procent. Do potřebných 90 procent na výrobu bomby zbývá ještě mnoho, ale vědci, které sever oslovil, to považují za technickou záležitost, kterou je Írán schopen provést. Má prý jaderného materiálu nejméně na dvě pumy.

Pokud íránské vedení dojde k závěru, že atentát zaklapl dveře před alespoň nějakou normalizací vztahů s USA a se státy Blízkého východu, Izrael bude v budoucnu stát nikoli před »dobrou«, ale před »velmi špatnou zprávou«, uzavírá server.

(pe)