Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkování proti koronaviru bude dobrovolné

Očkování proti novému koronaviru má být dobrovolné a hrazeno ze zdravotního pojištění. Sněmovna to zrychleně schválila v novele, která také zakotví základní pravidla pro nákup a distribuci vakcín. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Cílem je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) očkovat 60 až 70 procent obyvatel. Očkování všech obyvatel by mohlo stát až pět miliard korun, pokud by byly třeba dvě dávky. Kdyby zákon nebyl schválen, nebylo by možné očkování a očkovací látky pojištěncům bezplatně poskytovat. Blatný míní, že v takovém případě by byl zájem o očkování proti koronaviru mnohem nižší. »Zákon je nutný k tomu, abychom mohli začít očkovat,« řekl poslancům.

Novelu podpořilo 78 z přítomných 97 poslanců. Nepodpořili ji zástupci hnutí SPD, STAN a nezařazení poslanci.

Přijetí novely přivítala také stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Jsem ráda, že Sněmovna novelu přijala, protože umožní, abychom se se současnou situací, která je unikátní, mohli vypořádat a zároveň abychom ochránili veřejné zdraví v České republice,« řekla po hlasování našemu listu.

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar poukázal na to, že koronavir společnost rozdělil. »My bychom měli být ti, kteří napříč politickým spektrem stavíme mosty a hledáme porozumění pro společnost, než ji rozdělovat a ty příslovečné mosty vyhazovat do povětří,« uvedl. Varoval, že pokud se budou v rozdělené společnosti lidé k něčemu nutit, tak i ti, kteří jsou ochotni naslouchat, si zacpou uši. Apeloval proto na ministra zdravotnictví, aby nejen on, ale i jeho podřízení měli na paměti, že nemluví jenom ke svým posluchačům, ale také k protistraně, a aby se to, co říkají, nemohlo vykládat jako nátlak.

Leo Luzar (KSČM).

Luzar chce, aby se v rámci EU podařilo prosadit, že firmy dodávající očkovací látky budou ručit za negativní důsledky očkování. »Je důležité, aby firmy, které na náš trh budou dodávat tyto látky, věděly, že to, co tady máme před sebou, není nějaký generální pardon pro ně, ale že to je řešení pro české občany v rámci českého státu, a že stát tyto náklady bude uplatňovat na dodávajících firmách, protože ony by se té odpovědnosti vzdát neměly,« uvedl poslanec.

Nediskriminovat neočkované lidi

Proti smyslu samotného návrhu, to znamená dobrovolnosti očkování a jeho hrazení z veřejného zdravotního pojištění, poslanci nic nenamítali. Téměř tři hodiny však debatovali zejména o dvojici obdobných pozměňovacích návrhů Karly Maříkové (SPD) a Lubomíra Volného (nez.), které by dobrovolnost očkování zakotvily výslovně a které měly zabránit tomu, aby očkovaní a neočkovaní lidé měli odlišná práva a povinnosti. Podle Volného se objevují náznaky, že očkovaní lidé by mohli mít určité bonusy, např. v možnosti cestování. Blatný označil úpravy za zbytečné a za politikum. Sněmovna je zamítla, byť ke schválení návrhu Maříkové chyběl jen jeden hlas.

Nad diskusí se pozastavil předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. »Nevycházím z údivu, protože my se tady bavíme o zákonu, který primárně stanovuje, že vakcinace bude dobrovolná, a za druhé, že pokud způsobí nějaké následky, tak je bude nést a hradit stát,« vysvětlil bezpředmětnost probíhající diskuse.

S bonusy pro očkované lidi nesouhlasí ani Marková. »Obávám se, že by šlo o diskriminaci těch, kteří se nenechají očkovat. Měli bychom jít cestou přesvědčování a propagace pozitivních věcí, které vyplývají z očkování,« uvedla. Vadí jí, že české ministerstvo zdravotnictví, na rozdíl od jiných zemí, dosud nespustilo kampaň na podporu očkování. Účastnit by se jí měly podle Markové významné osobnosti především z řad lékařů, které by měly vysvětlovat přínos očkování a poukazovat na to, že bez očkování se nemůžeme vrátit do normálního života. Příkladem by měli jít také politici.

Novela počítá s tím, že distributora stát vybere v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění. Osloví všechny společnosti, které by mohly mít kapacity a potřebná povolení na rozvoz vakcíny.

Lékař nebo očkovací centrum od zdravotní pojišťovny dostane za aplikaci vakcíny 223 korun jako za každé jiné očkování. Návrh zákona předpokládá i odškodnění za případnou újmu způsobenou očkováním. Postupovat se bude podle zákona, který počítá s náhradou při povinných očkováních.

Očkování by mělo mít podle dosavadních rozhodnutí zajištěno zhruba 5,5 milionu lidí. Provedeno by mohlo být do konce léta příštího roku. V EU ale zatím není žádná vakcína oficiálně schválená.

Pořadí jednotlivých skupin obyvatel, které se budou moci nechat očkovat, bude upravovat očkovací strategie. Návrh počítá nejprve s očkováním lidí starších 60 let, kteří patří mezi nejrizikovější skupiny, lidí s chronickými onemocněními a zdravotníků na exponovaných místech.

(jad)