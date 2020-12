Rozhovor Haló novin se stínovou ministryní zdravotnictví za KSČM Soňou Markovou

Veřejnosti chybí informace o očkování proti COVID-19

Opakovaně jste se nechala slyšet, že veřejnosti chybí informace o očkování proti COVID-19. Co vás k tomu vede?

Teprve začátkem září zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví první návrh Národní očkovací strategie proti nemoci COVID-19. Tento základní dokument nyní prochází dalším schvalováním Národní imunizační komisí ČR a bude se neustále aktualizovat. Je zde definováno, kdo bude prioritně očkován proti COVID-19. Je zde také vymezeno, kde a kým bude vakcinace poskytována i jak bude probíhat distribuce očkovacích látek. Důležité je, že vakcína bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění a očkování bude nepovinné. To KSČM požadovala od samého začátku. Je ale třeba, aby stát dodal do systému veřejného zdravotního pojištění dostatek finančních prostředků v řádech miliard, aby nebylo ohroženo hrazení ostatní potřebné zdravotní péče. Podle mého názoru je nezbytné proočkovat aspoň 60 procent dospělé populace, tedy asi 5,5 milionu lidí, aby došlo k omezení komunitních přenosů a aby byla zajištěna kontrola nad epidemií.

Které skupiny obyvatel budou očkováni jako první?

Mezi prioritní indikační skupiny patří osoby ve věku minimálně 65 let, pacienti s chronickými onemocněními, a také budou přednostně očkováni zdravotničtí pracovníci, kteří se starají o jedince s COVID-19 a jsou v bezprostředním riziku nákazy. Tedy lékaři a sestry v nemocnicích na pracovištích JIP, ARO, urgentním příjmu, interně, pneumologii, ORL, záchranáři, praktičtí lékaři, klienti a pracovníci sociálních služeb. Ve druhé etapě budou očkováni ostatní zdravotničtí profesionálové, například ambulantní specialisté, zubaři, farmaceuti a laboranti, ale také učitelé nebo zaměstnanci kritické infrastruktury. Třetí fáze je pak určena pro všechny ostatní.

Kdy se očkovacích látek dočkáme?

Zatím se předpokládá, že první dodávky vakcín proti COVID-19 by do České republiky mohly dorazit v lednu nebo únoru příštího roku. Já pevně věřím, že by to mohlo být i dříve. Velká Británie již vakcíny schválila a chystá se neprodleně očkovat. Nejvíce dodávek je údajně objednáno na duben, květen a červen. Před prázdninami by proto mohla proběhnout druhá vlna očkování již pro všechny zájemce, včetně těch, kteří koronavirovou nákazu prodělali, a jsou tak několik měsíců chráněni.

Kdo bude vakcinaci zajišťovat?

Měli by to být praktičtí lékaři pro dospělé, lékaři ve vakcinačních centrech nemocnic a zdravotních ústavů v Ústí nad Labem, Ostravě a Praze. Podle mého názoru by se měla zapojit i privátní vakcinační centra, praktičtí lékaři a služba by měla být i mobilní, třeba na žádost velkých průmyslových a dalších provozů.

Které očkovací látky budou u nás k dispozici?

Výběr očkovacích látek závisí na posouzení expertů Evropské komise a její snahou musí být vyjednat nejnižší cenu. ČR má zatím uzavřenou smlouvu se společností Johnson&Johnson na dva miliony dávek vakcíny, která se jako jediná podává v jednodávkovém schématu a pokryje očkování dvou milionů osob. Dále se společností AstraZeneca na tři miliony dávek a s konsorciem Pfizer/BioNTech na čtyři miliony dávek genetické vakcíny. To dohromady ve dvoudávkovém schématu zajistí proočkování dalšího 3,5 milionu lidí. Jedná se i se společností CureVac. Evropská komise ještě pokračuje v jednáních s firmami NovaVax, Moderna a Sanofi.

Lidé se obávají nežádoucích účinků očkování. Jsou tyto obavy oprávněné?

Z dostupných informací vyplývá, že po očkování můžeme očekávat přechodné, jednodenní reakce. Studie ukazují, že v 70–80 procentech případů se objevují bolesti hlavy, únava, zvýšená teplota či svalová slabost, které mohou přetrvávat i 24 hodin. Pak ale samy odezní. Bude proto naprosto nezbytné srozumitelně komunikovat s veřejností, že jde o normální fyziologickou reakci organismu. Sice nepříjemnou, ale přinášející dlouhodobou ochranu proti infekci virem SARS-CoV-2. A to se vyplatí. Nejen jednotlivcům, ale celé společnosti. Dlouhodobá ochrana by měla být kolem dvou let.

Mohou vakcinaci zkomplikovat mutace viru SARS-CoV-2?

Opírám se o informace předsedy České vakcinologické společnosti ČLS JEP prof. Romana Chlíbka, který je přesvědčen, že mutagenní potenciál koronaviru je několikanásobně nižší než u chřipky. Pokud by se zjistilo, že v populaci cirkuluje jiný kmen SARS-CoV-2, pak lze díky moderním technologiím připravit novou vakcínu velice rychle.

Očkovací látka od společnosti Pfizer vyžaduje skladování při velmi nízké teplotě, –70 °C. Přinese to obtíže při distribuci, uchovávání a aplikaci?

Ano. Tato vakcína vyžaduje specifické skladovací a transportní podmínky. Společnost Pfizer garantovala, že ji bude na své vlastní náklady distribuovat na všechny adresy, které dostane. V praxi to znamená, že ji na určené místo přiveze ve speciálních termoboxech se suchým ledem, ve kterých může očkovací látka setrvat po dobu až 15 dnů. V běžné chladničce vydrží maximálně pět dnů. Proto tuto očkovací látku bude možné dodávat pouze na pracoviště, která mají potřebné vybavení. Popřípadě budou schopna rychle »vyočkovat« velké množství dávek. V jednom balení je totiž 195 ampulí a jedna je určena pro pět osob. Bude proto přednostně určena pro vakcinační centra nemocnic, kde jsou schopni koncentrovat velké množství pacientů i zdravotníků a kde mají hlubokomrazící boxy. Očkovací látky od společností AstraZeneca a Johnson & Johnson se skladují při chladničkové teplotě a budou určeny pro ostatní.

Proti chřipce se očkuje asi jen osm procent lidí a podle průzkumů se zatím ani ne polovina dotazovaných chce nechat očkovat proti koronaviru. Je možné vůbec dosáhnout 60procentní proočkovanosti?

Lidé zatím přece jen mají před onemocněním COVID-19 větší respekt než před chřipkou. Onemocnění má mnohem výraznější dopady na zdraví a úmrtnost. To by mohlo motivovat k tomu, aby se očkovat nechali. Je nezbytné okamžitě spustit masivní informační a komunikační kampaň ze strany státu a ministerstva zdravotnictví. Lidé se musí srozumitelně dozvědět potřebná data o účinnosti a bezpečnosti očkovacích látek a je potřeba jasně ukazovat přínos očkování. K tomu je nezbytné zároveň intenzivně vyvracet různé »fake news« a konspirační teorie. Mnoho zemí už podobné kampaně zahájilo v létě, u nás jsme zaspali a ministerstvo zdravotnictví, kde se ministři mění jak na orloji, zoufale selhává.

Vy sama se očkovat necháte?

Ano. Určitě, hned, jak to bude možné.

Jana DUBNIČKOVÁ