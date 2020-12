Ilustrační FOTO - Pixabay

Generálové zatoužili vystřílet levici

Skupina španělských penzionovaných důstojníků na chatu v mobilní aplikaci WhatsApp vychvalovala někdejšího diktátora Franciska Franka a někteří z nich zmínili i přání postřílet »26 milionů lidí«, informoval o tom španělský elektronický deník infoLibre.

Důstojníci v konverzaci velebili také puč z roku 1936, jímž začala občanská válka, která vynesla Franka k moci. Kauzu, kterou už probírali i poslanci, předalo ministerstvo obrany prokuratuře, napsala místní média.

»Četl jsem tu knihu (od Pía Moy, Mýty o občanské válce)..a jestli je pravda, co se v ní píše (podle mě ano), tak nezbývá než začít střílet 26 milionů zkurvysynů,« uvedl v chatu podle médií divizní generál ve výslužbě Francisco Beca. Pío Moa je novinář a spisovatel, který ve svých někdy kontroverzních dílech hájí Franka i mnohé aspekty jeho vlády. Beca podle médií též uvedl, že »Španělsko je plné nezvladatelných lidí« a že je třeba je »zkultivovat«, což ale podle něj není možné s levicí. Beca posléze tvrdil, že prý mu někdo na chvíli sebral telefon. Penzionovaní důstojníci letectva v chatu sdíleli i nahrávku, na níž šéf krajně pravicové strany Vox Santiago Abascal říká: »Řekli mi, že mám pozdravit tuto skupinu. Vřelý pozdrav všem a Ať žije Španělsko.« Mluvčí Vox se teď vymlouvá, nahrávka prý nebyla určena této skupině důstojníků.

Vyjádření důstojníků ve výslužbě odmítla ministryně obrany Margarit Roblesová, podle které obsah chatu může poškodit pověst španělských ozbrojených sil. Její ministerstvo podalo podnět, aby státní zástupci prověřili, zda bývalí důstojníci neporušili zákon.

Otázka v parlamentu

Kauzu už probírali i poslanci. »Kterých 26 milionů španělských ´zkurvysynů´ je podle divizního generála třeba zastřelit?« obrátil se na členy strany Vox socialistický poslanec Odón Elorza. Abascala se zeptal, zda jsou mezi těmito 26 miliony i socialističtí poslanci a jejich rodiny. »Jste to vy, kdo rozpoutává nenávist svými výroky,« řekl straně Vox.

Důstojníci v konverzaci vychvalovali generála Franka za to, že jen on »přinesl Španělsku mír a prosperitu«. Franco zemi vládl od roku 1939 do své smrti v roce 1975. Před tím rozpoutal občanskou válku, v níž zemřelo půl milionu lidí. Mezi důstojníky, kteří onu konverzaci vedli, byli i někteří z těch, kteří v listopadu poslali dopis králi Felipe VI. kritizující vládu premiéra Pedra Sáncheze. Ta mimo jiné prosadila v parlamentu přemístění Frankových ostatků z památníku v Údolí padlých nedaleko Madridu, kde byl do loňska pohřben 44 let spolu s oběťmi občanské války.

Strana Vox vznikla v roce 2013 a po loňských dubnových volbách se dostala do dolní komory parlamentu jako první krajně pravicové strana od pádu Frankovy diktatury. V Senátu získala jedno křeslo už po regionálních volbách v Andalusii v roce 2018. Loni na podzim skončila v opakovaných volbách do dolní komory třetí a získala 52 ze 350 poslaneckých křesel.

(čtk)