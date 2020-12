V rukách primáře Oty Schütze

Herečka rozechvěla hlasivky a všichni jen zírají

Barbora Šporclová Kodetová, známá česká herečka a manželka houslového virtuosa Pavla Šporcla, stejně jako mnozí z jejího oboru, v současné době nemá práci. Barbora se tím ovšem nenechává vyvést z míry. Volný čas věnuje rodině, přípravám na budoucí vystoupení, svému nově objevenému talentu a… zdraví. My jsme Barboru potkali na Žilní klinice primáře Oty Schütze na pražských Vinohradech, kam šla na kontrolu křečových žil.

Zdraví je na prvním místě. Je základním kamenem, na němž stavíme vztahy i kariéru. Své o tom ví právě i Šporclová Kodetová. Křečové žíly, ke kterým má díky genetickým predispozicím zděděných po rodičích sklony, je třeba hlídat. »Jak můj otec, tak moje maminka měli křečové žíly. Je to genetická predispozice, není to nic příjemného ani hezkého. K panu primáři docházím už přes pět let na doporučení mé maminky. Obě jsme u něj prodělaly kosmetickou operaci drobných křečových žil a odstranění metliček, výkony byly vždy naprosto bez problémů. Přece jen jsem herečka a byla bych limitována, kdybych nemohla nosit krátké sukně. Také se ráda cítím dobře. A ráda vím, že nikde nehrozí nějaký zdravotní problém,« řekla.

Snad vyjdeme posíleni!

Herečka využila toho, že pracovní povinnosti, které za běžných okolností má, jsou pozastaveny, může se tedy věnovat i věcem, které normálně nejsou prioritou.

Barbora Šporclová Kodetová skvěle zpívá.

Jednou takovou až donedávna upozaděnou věcí je i Barbořin zpěv. »Víte, já jsem vždy zpívala, ale nikdy by mě nenapadlo, že se zpěvem budu živit. Zpívala jsem si jen pro radost. Až když mě náhodou slyšela zpívat naše přední sopranistka, držitelka tří Thálií, Jana Šrejma Kačírková, a dodala mi sebevědomí, jsem se odhodlala začít trénovat a pracovat na sobě s cílem udělat si koncert k narozeninám,« přiznala se herečka.

Pro nikoho nebude překvapením, že v tak nadané rodině i nová generace inklinuje k umění všeho druhu. »Naše dcery jsou všechny umělecky nadané. Otázka je, do jaké míry budou pilné a půjdou si za svými sny. Lily je už veliká, přesto zatím také ještě přesně neví, kterým z výtvarných oborů se živit. Violettka je něžná bytost. Housle a zpěv, ale i pedagogická činnost, nebo dokonce fotografie, by mohly být jejím posláním. A Sophie? Ta má tolik talentů…je velmi muzikální. Zatím chce být ale herečkou a zpěvačkou. Ta jediná zatím vypadá, že má jasný a konkrétní cíl,« smála se Barbora. Aby taky ne, dívky mají v rodině dlouhou uměleckou historii – tak například dědeček Jiří Kodet byl známý český herec a prastrýc Kristián Kodet dodnes vystavuje své obrazy v předních českých galeriích.

A na co se Barbora Šporclová Kodetová těší do příštího roku? »Těším se na sluníčko, na práci, na rozesmáté diváky po představení. Na to, až dcery budou moct chodit do školy bez omezení. Až se my všichni opět nadechneme. Až se budu moct setkat s kamarádkami na kávu. Těším se, až se nám vrátí zpět normální život. Věřím, že z této doby vyjdeme jako národ posíleni.«

