Argema a její vánoční dárek

Na počátku tohoto týdne, v poslední listopadový den, spatřilo světlo světa nové album slavné Argemy. Moravská rocková legenda ho nazvala Andělé podle singlu, který má již přes rok velký úspěch na prestižním videokanálu YouTube a který – jak možná správně hádáte – evokuje blížící se Vánoce. Jaké budou? Jak moc je ovlivní současná pandemie? Svět původní české hudby již však ovlivnila měrou vrchovatou, což ostatně bude patrné i z následujících řádků velice zajímavého, tak trochu předvánočního, rozhovoru se zakládajícím členem kapely, skladatelem a bubeníkem Pepou Pavkou.

Ve vašem repertoáru se dají najít tři hity s tématem nejkrásnějších svátků v roce, dnes už legendární smutnou baladu Vánoční, méně známější skladbu K Vánocům a nyní superpecku Andělé, jež má na YouTube přes milion zhlédnutí. Jak byste tyto písně porovnal a která je vám osobně nejblíže?

Každá ta písnička má jinou atmosféru. Mě osobně se nejvíc líbí Vánoční, ale to je spíše takový nostalgický pocit. Skladba Andělé z nové desky se k Vánocům taky hodně hodí, i když v ní vánoční téma v podstatě vlastně není. Ale ten text tu »atmošku« evokuje, a tak jsme si řekli, že by bylo dobré ji na Vánoce pustit do světa. Myslím, že tahle písnička se moc povedla, o čemž vlastně svědčí i ta spousta zhlédnutí na YouTube a sociálních sítích.

Jak byste představil vaše nové album? Byl to úmysl vydat ho až rok po titulním singlu?

Vše se odvíjelo podle současné situace s koronavirem. Původním záměrem bylo vydat album někdy koncem jara, ale bohužel první vlna nám natáčení, dá se říct, zhatila. Nakonec jsme si řekli, že na podzim už nové CD musí vyjít, stůj, co stůj. Takže i když v současnosti nemůžeme hrát, vydali jsme pro fanoušky alespoň nové album. Najdou na něm jedenáct novinek, včetně pilotního singlu Andělé. Určitě taky stojí za poslech - kromě jiných (úsměv) - i poslední skladba Všude dobře, doma nejlíp, která je více méně bonusová a která vznikla ve spolupráci s rapperem Raego. Má sice trošku jinej, ale právě o to zajímavější sound - a hlavně text je v dnešní době fakt aktuální. I tato skladba už na YouTube překonala hranici milion zhlédnutí, takže velký dík všem, kterým se písnička líbí!

Máte spočítáno, kolik už jste s kapelou natočili klipů? A který z nich vznikal nejsložitěji, nebo se s ním pojí určitá historka, jež by se dala dobře převyprávět?

To jsem nikdy nepočítal, ale za ty roky už jich vznikla velká řádka. Řekl bych, že nejvíce práce bylo s klipem k písni Když jsem šel z Hradišťa. Natáčení trvalo celkem dva dny a bylo to hodně náročné na přípravu. Taky v něm hrála spousta hostů, takže se vše muselo tak nějak skloubit, aby to do sebe zapadalo. Musím říct, že u tohoto natáčení jsme zažili i hodně srandy a největší úspěch každopádně sklidila koza, která si v klipu zahrála jednu z rolí. Byla náš největší miláček (smích).

Jak se těšíte na Vánoce? A jak je budete trávit?

Letošní Vánoce budou smutnější než kdy jindy. S kapelou jsme se na ně vždycky moc těšili, protože vánoční koncerty měly vždycky takovou jinou, sváteční atmosféru. A hlavně jsme ty Vánoce pokaždé pojali jako takové malé rozloučení s fanoušky a vlastně s uplynulým rokem. Ale má to i své výhody. Konečně budeme celý svátky s našimi rodinami, což se nám už hodně dlouho nestalo. Tak snad to manželky patřičně ocení (smích)!

Vzpomenete si vy osobně na své nejkrásnější dětské Vánoce? A co byl pro vás ten nejkrásnější dárek?

Jejda, no to už je dlouho (úsměv). Ale každopádně vzpomínám na jednu historku, to jsem byl fakt ještě moooc malej. Dostal jsem u dědy a babičky takové vysněné letadýlko na setrvačník a byl jsem fakt nadšenej. Hned jsem ho chtěl vyzkoušet, a tak jsem seděl dědovi na klíně a jezdil mu s tím letadlem s radostí po hlavě. Co čert nechtěl, namotaly se mu na ten setrvačník jeho poslední vlasy a letadlo se muselo z hlavy vystříhat (smích). No a pak si ještě vzpomínám, že suprovej dárek bylo pro mě šlapací autíčko, to byla fakt pecka! To měl málokdo…

Už jsme se toho v předchozích otázkách tak trochu dotkli. Totiž že letošní rok byl opravdu úplně jiný než ty předchozí. Jak moc vám pandemie COVID-19 narušila vaše plány a o co vše vás jako kapelu připravila?

Každopádně jsme přišli o spoustu koncertů. Některé se přeložily na příští rok, ale někteří pořadatelé to už vzdali. Byl to fakt velkej zářez do kultury. Taky nám chybí moc kontakt s fanoušky, na který se vždycky moc těšíme a těch pár odehraných vystoupení přes léto, to nám fakt nevynahradilo. Už abychom byli zpátky na pódiích, jinak se z toho zblázníme (hořký smích).

Myslíte, že existuje reální hrozba, že viry budou ničit českou kulturu i v budoucnu?

To pravděpodobně určí až čas, a to, jak se s tím na celém světě dokážeme vypořádat. Ssnad už to nejhorší máme za sebou a postupně se to překlopí do alespoň nějakého normálu. To se do nekonečna nedá vydržet a hlavně, spousta kapel by pravděpodobně zanikla, kdyby ta covidová pandemie měla trvat hodně dlouho.

Dá se vlastně v současné době plánovat to, co bude příští rok? Kde budete hrát, jaká budou vystoupení, bude-li se natáčet atd., atd.

Prozatím se toho plánovat moc nedá. Všichni pořadatelé vyčkávají, co vlastně bude dál, a jak to tak vypadá, tak koncerty budou až v té poslední rozvolňovací vlně, což je prozatím bohužel v nedohlednu. Takže uvidíme. Nějaké koncerty postupně plánujeme, ale spíš vyčkáváme...

Obraťme list od koronaviru. Rád bych se zeptal na to, jak složité je v současné době dostat novou českou muziku do playlistu rádií? Je to obtížnější než v době, kdy Jarošovský pivovar, Tohle je ráj nebo Lásku pro jednu noc hltaly statisíce posluchačů i diváků?

Není to jednoduché, protože většina rádií má zahraniční vlastníky, a ti o českou hudbu moc nestojí. Do vysílání se tím pádem dostanou pouze vyvolení a někteří interpreti prostě mají smůlu. Naštěstí sociální sítě dneska mají už taky svou sílu, tak se na nich snažíme s fanoušky hodně komunikovat, aby věděli, že pro ně pořád jsme a že se snažíme neustále skládat nové písničky, který jim doufám, pořád ještě dělají radost.

S vaší kapelou nám spojenou řadu pěkných ploužáků. Plánujete nějaké další album Pomaláčů?

V současnosti ne, ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy (úsměv). Tak uvidíme, co nám budoucnost přinese. Pomalé písničky máme rádi, tak možná až bude dostatek nápadů v šuplíku, tak ta trilogie dostane pokračování. Ale fakt uvidíme.

Argema, to jsou nejen stovky autorských písní, ale – jak málokdo ví – nahráli jste i několik cover verzí či přezpívaných zahraničních skladeb. Nejznámější je asi Prohrát není žádná hanba, ovšem vybavím si i skladby Žába, Účet a cink, Fax či nověji Jména. Kterou z nich s odstupem času považujete za nejzdařilejší a proč?

Určitě je to skladba Prohrát není žádná hanba. Proč tomu tak je, nedokážu posoudit, ale fakt, že dodnes si ji fanoušci na koncertech zpívají s námi, mluví za vše.

Je nějaká píseň cizího interpreta, kterou byste si přál jednou zařadit do svého repertoáru, protože je to, jak se říká, vaše srdcovka?

Tohle se mi už splnil. Je to právě jeden z těch coverů, a to Fax, v originále Fox On The Run od kapely Sweet. To je prostě moje mládí a kapela, kterou jsem zbožňoval!

Jak nejčastěji vznikají inspirace k novým písním?

My ty písničky máme poskládaný v podstatě tak trochu z životních příběhů nás, popřípadě některých přátel, takže velkou inspirací je samotný život, který nám přináší různé, ať už hezké, nebo i smutné situace, a ty pak zhudebníme. Život je taková studnice nápadů, ze kterých se dá pořád čerpat a která určitě nikdy nevyschne.

Umíte se v kapele pohádat? Třeba když vznikají novinky…? Nebo je to absolutní idylka…?

Pohádat, to určitě ne. Samozřejmě máme na různé věci i různé názory, ale vždycky se dokážeme nějak domluvit. Jinak bychom spolu asi nemohli tak dlouho vydržet.

Blíží se konec roku. Na závěr tedy poprosím o to, co si nejvíce přejete do blížícího se letopočtu 2021…

Snad jen to, abychom se všichni v roce 2021 setkali ve zdraví a s nadějí, že se konečně vrátíme do normálu. Snad si už konečně užijeme koncerty nebo posezení s přáteli, ať už v hospodě u pivka, ve sklípku u vínka či někde jinde. To vše je krásná a dnes i prozatím vzdálená hudba budoucnosti, ale přál bych všem, že snad si ji co nejdříve poslechnem (úsměv).

Petr KOJZAR

FOTO – archiv Argemy