Ilustrační FOTO - Pixabay

V provozu je 69 procent gastropodniků, tržby stouply o třetinu

V provozu je po čtvrtečním uvolnění opatření podle statistiky společnosti Dotykačka, jejíž pokladní systém využívá asi čtvrtina českých gastrozařízení, na 69 procent stravovacích zařízení. Ve středu v režimu výdejních oken fungovalo 41 procent provozoven. Tržby jim proti středě vzrostly o třetinu, uvedla Dotykačka v tiskové zprávě. Provoz ve čtvrtek obnovila také třetina diskoték a nočních klubů.

Restaurace, hospody, kavárny či bistra musely být od 14. října z rozhodnutí vlády v boji proti koronaviru pro veřejnost uzavřené. V provozu v omezeném režimu mohou být opět od čtvrtka. Obsluhovat mohou mezi 06:00 a 22:00 jen usazené hosty, u jednoho stolu mohou být maximálně čtyři lidé. Kapacita podniků smí být naplněna maximálně na 50 procent.

"Ve čtvrtek dosahovaly souhrnné tržby gastropodniků 80 procent únorových hodnot před první vlnou pandemie, zatímco ještě ve středu to bylo jen 46 procent. Je ale na místě podotknout, že listopadové tržby bývají vlivem sezonnosti v průměru o deset procent vyšší než únorové," řekl ředitel společnosti Dotykačka Petr Menclík.

Nejvíce si podle statistik Dotykačky po uvolnění polepšily restaurace. Ještě ve středu jich fungovala zhruba polovina, ve čtvrtek jich otevřelo ve srovnání s únorem 75 procent. Výše průměrné útraty v nich stoupla o 16 procent. Nejlépe zachovávat provoz se po dobu nuceného uzavření podle Dotykačky dařilo kavárnám a bistrům. Ve středu jich mělo otevřeno 65 procent, ve čtvrtek už 86 procent. Tržby kaváren jsou nyní deset procent pod únorovými hodnotami.

Hospod bylo ve středu v provozu 14 procent, ve čtvrtek 46 procent. "Konkrétně u hospod předpokládáme určité zkreslení statistik způsobené vypnutím pokladen u nejmenších podniků v reakci na odsunutí elektronické evidence tržeb (EET). Reálný podíl těchto zařízení však budeme schopni upřesnit až s odstupem několika týdnů," uvedl Menclík.

Gastronomické odvětví podle výzkumné společnosti Nielsen každý den uzavření ztratilo na tržbách 414 milionů korun. Do konce roku by mohl být propad až 70 miliard korun. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka se dá očekávat poměrně rychlý návrat hostů do podniků se stálou klientelou. Hůře na tom budou podniky zaměřené na zahraniční turisty, uvedl dříve.

(čtk)