Podivné oslavy 17. listopadu v Praze

Šestnáctého listopadu 2020 bylo Česko již 22. na světě s 460 116 nakaženými koronavirem a co horšího, též 22. v počtu zemřelých s koronavirem na milion obyvatel (579). Ale nejhorší je, že u části českých občanů chybí i ta nejmenší vůle respektovat nutná karanténní opatření k zastavení šíření smrtelné epidemie. I taková drobnost, jako je nošení ochranných roušek, je jim na obtíž. Stojí jim i za veřejné protesty. Znovu to potvrdily »oslavy« 17. listopadu 2020 v Praze.

Jistě je otázkou, zda je co slavit? Popravu devíti vůdců českých vysokoškolských studentů a zavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 na tři roky, resp. až do konce nacistické hrůzovlády? Tyto skutečné oběti nacismu byly drtivé většině účastníků »oslav 17. listopadu« ukradené. Nastolení »mafiánského kapitalismu« pod rouškou hesel za svobodu, demokracii a tržní hospodářství? Tak se v jedné slabé chvilce nahlas vyjádřil prezident Václav Havel. Desetitisíce našich občanů následně propadly proděravělou sociální sítí až na dno, resp. na ulici, silná československá ekonomika byla zásadně zdevastována tzv. transformací (prakticky univerzální a značně soběstačná československá ekonomika se stala těžce závislým přívěskem západního kapitálu), Československo, posvátný odkaz tolikrát mnohými vzývaných T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneše bylo již po třech letech svobody a demokracie svévolně proti vůli většiny občanů a bez referenda rozděleno vítězi státního převratu listopadu a prosince 1989. To máme slavit? Děkuji, nechci.

Svévolné ničení zvlášť chráněné přírody v Prokopském a Dalejském údolí některými návštěvníky bylo 17. listopadu 2020 to nejmenší. Nic nového pod sluncem, třiatřicetiletá výchova k sobectví a bezohlednosti po roce 1989 nese hořké plody i v ochraně přírody.

Pietní akt u Hlávkovy koleje rušilo hlučné nakládání s dlažebními kostkami. Podle názoru příslušné radnice oprava chodníku musela běžet i po dobu státního svátku a pietního aktu.

Vloni hned ráno byl zneužit pietní akt na Národní třídě ke kádrování pietních kytic. Premiéra Babiše vítala cedulka s nápisem: »Estébáka, normalizačního komunistu tady nechceme!!!« Ano, nechvalná praxe kádrování mnoha minulých dob byla právě před rokem obohacena o kádrování pietních kytic. Ty nesprávné nejotrlejší z chvilkařů házeli do koše. Chce se říci: »Bože, kam až to česká demokratura klesla!« V roce 1989 se demonstrovalo za svobodné volby, v roce 2019 proti jejich výsledku. Nejen T. G. Masaryk se v hrobě obrací.

Podobně vyznělo skandování: »Hanba!« na předsedu ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka, který se ve vládě nejvíc zasadil o boj proti zhoubné epidemii. Zachraňování lidských životů je zřejmě čin hodný odsouzení. Prý jen žádné ohledy a hlavně žádný rozum.

Exprezident Václav Klaus, hlavní postava protiústavního rozdělení Československa a katastrofální sociálně-ekonomické transformace české ekonomiky (na Slovensku ji nešlo prosadit), při pietním aktu odsoudil vládu za všechna karanténní opatření. Omezují svobodu (šířit smrtící vir). V Česku 6208 s koronavirem zemřelých zřejmě nestojí za řeč, prý jen houšť a ještě více. Jako u všeho jiného, i zde má prý vše ukázat trh. Že je od počátku neschopný zastavit zhoubnou pandemii, je prý jen malá vada na kráse. Jestli tohle není tolikrát Klausem a spol. kritizované sociální inženýrství, pak už nevím, co by jím mohlo být.

Přes Prahu táhnul asi 1500hlavý průvod odmítající nošení roušek. Demonstrativně bez roušek. Chtějí svobodu (šířit koronavirus). Průvod bezohledných sobců, prosazujících volné šíření koronavirové smrti. Přitom i oni mohou utrpět vážnou a třeba i smrtelnou zdravotní újmu od koronaviru. Odkaz 17. listopadu 1989? Spíš jen Havlův mafiánský kapitalismus, kde na obyčejných lidech prakticky nezáleží.

Nedávno zažila Varšava a stovky dalších polských měst dlouhou sérii masových demonstrací proti skandálnímu rozhodnutí polského ústavního soudu o neústavnosti interrupcí na žádost v případě, že se má narodit vážně handicapované dítě. Účastnice a účastníci vesměs měli roušky a snažili se dodržovat dvoumetrové rozestupy. Zřejmě proto byl epidemický ohlas těchto demonstrací malý.

Na polský státní svátek (11. listopadu 1918 kapitulovalo císařské Německo a byla vyhlášena Polská republika) demonstrovali ve Varšavě nacionalisté. Jejich početný průvod provázely barevné pochodně a sem tam výtržnost. Jeden účastník zaútočil na policii a byl zatčen. Další rachejtlí zapálil jeden byt (ten o dvě patra níž, než u kterého ho dráždila jistá vlajka). Někteří »vzali útokem« knihkupectví Empik a zapálili ho.

I když toho dne zdaleka ne všichni účastníci pochodu nezávislosti měli roušky, požadavek svobodně šířit koronavirus tam nezazněl. A to si mnozí Češi (např. ti demonstrující proti povinnosti nosit roušky) myslí, že Poláci proti nám jsou jaksi opoždění. Pravda, koronavirus sužuje i Polsko. Ale má větší šanci nad ním zvítězit. Nemá poměrně početné odmítače karantény…

Jan ZEMAN