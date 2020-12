Éra nového obrazoborectví

Matovičova vláda na Slovensku nechce zůstat pozadu. A tak se připojila k Ukrajině, Pobaltí, Polsku a zahájila útok na sochy, desky na domech, názvy ulic či náměstí po činitelích minulého režimu. Prostě socialistická minulost musí být vymazána, protože, jak známo, když se o někom nebude mluvit, nebude na očích, tak přestane existovat. Pokud by se tedy například někdo rozhodl vytesat Husákovu sochu nebo někde – hrůza pomyslet – se jmenuje ulice třeba po Peteru Jilemnickém, Janu Švermovi, komunistickém funkcionáři z banskobystrického Lopeje Ladislavu Sárovi či třeba Alexandru Markušovi, kteří zahynuli v koncentračním táboře v Melku, či na svém domě umístit desku připomínající, že tady se narodil, žil, nebo umřel ten či onen komunista, jenž byl zavražděn nacisty nebo se čímkoli stal slavným, bude to trestný čin. A bude se za něj trestat.

Co však s těmi, které již existují? To se zatím neví. Ale i jich se zřejmě týká onen »arbeitsverbot«. Tak znovu ve světě vítězí »obrazoborectví« spojované donedávna především s byzantskými boji s obrazy. Ale to se psalo osmé a deváté století a lidé ještě leccos přikládali moci obrazů, i když ani ve vrcholném středověku tomu mnohde nebylo jinak. Ani husitům se obrazoborectví nevyhnulo. A vlastě žádným středověkým či novověkým vítězům. Připomínám období pobělohorské a katolickou církev shazující například zlatou sochu krále Jiřího z Týnského chrámu, aby z ní mohla udělat svatozář Panence Marii a dole na Staroměstském náměstí postavit sloup poroby, jenž se tam opět po více jak sto letech v současné době vrátil. Nemohu ovšem nepřipomenout ani projevy obrazoborectví, které vyvolali nacisté, když pálili při Křišťálové noci díla Feuchtwangera, Mannů, Marxe, Zweigů, Remarqua, Seghersové a dalších a pronásledovali stoupence Bauhausu, surrealisty či jiné představitele »úpadkové kultury«. A také je ničili. Bohužel tento způsob oslavy vítězství se objevil také brzy po převzetí moci i socialistickými režimy a ještě více pak polistopadovými vítězi, a dále ho dnes nesou představitelé města Prahy.

Také na Slovensku byl tedy znovu pozvednut »prapor symbolové nenávisti«. Jenže minulost není spojena jen s komunistickou stranou či představiteli socialistického období, které - ať chceme nebo nechceme - právě tuto zemi vyzvedlo mezi ty nejprůmyslovější a přineslo jí vysokou kulturní úroveň. Na rozdíl od tzv. slovenského štátu. Přitom představitelé právě tohoto profašistického zřízení mají již dnes své pamětní desky nejen v Bánovcích nad Bebravou a v Ružomberoku, ale i jinde. Těch se rozhodnutí ovšem netýká, i když za režimu, který připravili nebo ho řídili, umírali lidé na Ilavě, v lomu v Nemecké, v Kováčové, Telgártu, Osvětimi, Mauthausenu, při arizaci či trestních výpravách Hlinkových gard.

Ne, jich se nové rozhodnutí opravdu netýká. Jako obyčejně je totiž hranicí všeho majetek. Hlinkovci ho nebrali, naopak ochraňovali, komunisté ho zespolečenštěli, a to je ten největší zločin. Protože nedotknutelnost majetku, podle Matovičovy vlády, je přece víc než životy těch zavražděných třeba v Nemecké. Proto také ti z období »štátu« nevadí a ti z éry socialismu jsou zločinci a připomínky na ně se musí zničit.

Jaroslav KOJZAR