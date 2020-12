Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Bude se zase zpřísňovat?

Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES stouplo o sedm bodů na 64, což odpovídá přísnějšímu čtvrtému stupni pohotovosti. Zhoršení situace způsobilo zvýšení reprodukčního čísla nad jedna a nárůst podílu pozitivních případů.

Předchozích třináct dní byl index na 57 bodech ze sta, tedy ve třetím stupni z pětistupňové škály. Aktuální údaje uvedlo ministerstvo na webu až kolem poledne, protože předtím se systém potýkal s výpadkem sítí. Internetové stránky uváděly ráno neúplné údaje, poté ministerstvo a Ústav zdravotnických informací a statistiky oznámily, že oprava poruchy potrvá celé dopoledne.

Dostane-li se index PES do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Vždy ale o změně musí rozhodnout vláda. Čtvrtý stupeň se pohybuje v rozmezí od 61 do 75 bodů.

Reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného člověka je nyní 1,02. V poslední době bývá pozitivní téměř čtvrtina ze všech provedených testů.

Celá země na základě rozhodnutí vlády funguje od čtvrtka podle pravidel třetího stupně, což umožnilo otevřít s omezenou kapacitou obchody, restaurace, hotely či provozovny služeb.

»Nyní dělat závěr, jestli už nedělní čísla souvisí se čtvrtečním uvolněním, nevím, jestli je to možné, protože ta opatření mají určité časové zpoždění, takže to může být věcí dlouhodobějšího trendu,« konstatoval v pořadu Partie na TV Prima poslanec a stínový ministr financí KSČM Jiří Dolejš. »Jsem přesvědčen, že pokud nedosáhneme určité imunizace populace s pomocí vakcín, tak se nám tu budou ty vlny střídat,« dodal.

Jiří Dolejš (KSČM).

Reakce byla opožděná

Podle Dolejše je pak problém společnosti v tom, že část obyvatelstva nevěří, nemá důvěru a chová se dle svého uvážení, a to ne vždycky racionálního. »Součástí reality je, že nelze vir zastavit, to brždění musí být dobře cílené a včasné. Problém na konci léta byl v tom, že reakce byla opožděná,« uvedl Dolejš s tím, že si ale nemyslí, že je za problémem ukončení nouzového stavu a rozvolňování před prázdninami. »Ale na základě dat, která přicházela, se prostě nereagovalo včas,« upozornil.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) označil situaci za křehkou a nevyloučil, že by se opatření mohla zase zpřísnit. Zhoršení epidemické situace ve skóre PES bude podle ministra jedním z hlavních témat, kterými se bude zabývat vláda. Podle čísel v dalších dnech se rozhodne, co bude dál.

Nejen bič ale i pomoc

Dolejš uvedl, že opatření nesmí být jen bičem, musí jít také o pomoc, například hospodským. »Čerpání různých covidových programů tady existuje, ale řekněme si upřímně, že celému tomu sektoru služeb v oblasti stravování, turistického ruchu a tak dále nemohl dostatečně pomoci. Situace hospod je nadoraz. V tak zoufalé situaci opravdu nestačí práskat bičem, je třeba pomáhat«, připomněl Dolejš.

Stínový ministr financí za KSČM také upozornil, že co se týče rozpočtu, vláda by měla v této situaci dokázat, že v něm umí hledat úspory. Konkrétně se jako ideální jeví deset miliard z rozpočtu na obranu. »Tato úspora se nabízí. Těch deset miliard má jít na vyzbrojovací projekty, které mohou rok počkat. To není ohrožení obranyschopnosti, to není zastavení modernizace armády, to je jenom o tom, že zálohy, které se mají na ty projekty vyplatit, stejně mohou být ve skluzu, protože ty zbraně dorazí asi až v roce 2023. Odložit tyto platby je naprosto normální a logické pro krizový rozpočet,« vysvětlil Dolejš s tím, že KSČM má k rozpočtu i další požadavky, například ohledně podpory malých mateřských škol či bydlení, přičemž některé z nich již byly z části naplněny. Až na základě všech těchto podmínek se rozhodne, zda KSČM rozpočet podpoří.

(cik)