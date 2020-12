Ilustrační FOTO - Pixabay

Pašinjanovi hrozí občanskou neposlušností

Ve středu arménského hlavního města Jerevanu v sobotu demonstrovalo za demisi premiéra Nikoly Pašinjana zhruba deset tisíc lidí.

Jednalo se o nejpočetnější shromáždění od začátku protestu proti šéfovi arménské vlády, píše agentura AFP. Značná část Arménů vinní Pašinjana z neúspěchů v bojích s Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach. Po uzavření příměří Arménie ztratila kontrolu nad třemi okresy, které tvořily ochranný val arménské enklávy v Náhorním Karabacu.

»Kvůli němu naše vlast a náš lid utrpěly taková zranění, že bude zapotřebí více generací, aby se zahojila,« řekla AFP jedna z demonstrujících.

Arménský premiér výzvy k demisi, které zaznívají od poloviny listopadu, odmítá. Podle něj nemělo smysl v bojích pokračovat, protože arménská armáda neměla sílu dosáhnout zlomu v bojích po pádu strategicky významného města Suša. Přes polovinu ministrů jeho vlády ale na svou funkci v uplynulých týdnech rezignovalo.

Nikol Pašinjan. FOTO - Wikimedia commons

Ve středu Pašinjana podpořil také ruský prezident Vladimír Putin. Podle něj arménský premiér prokázal odvahu, když na sebe vzal »velice těžké ale nutné rozhodnutí« k příměří přistoupit. Rusko, které patří mezi spojence Arménie, smlouvu o příměří s Ázerbájdžánem také podepsalo a ve sporné oblasti má nasadit až 2000 vojáků. Pašinjan před válkou pošilhával po Západu, ale nyní tvrdí, že prohloubí spolupráci s Ruskem.

Boje mezi arménskými a ázerbájdžánskými vojsky, které propukly 27. září, ukončila dohoda, dosažená v noci na 10. listopadu. Ázerbájdžánu zaručila značné územní zisky, ale umožňuje přežít samé horské enklávě Náhorního Karabachu.

Při sobotní demonstraci, které se zúčastnili i dobrovolníci, kteří bojovali na frontě, opozice ústy lídra jedné ze stran Išchana Sagateljana dala premiérovi ultimátum. Buď do úterního poledne odstoupí, nebo opozice zorganizuje na celém území země »akce občanské neposlušnosti«.

Opozice také požaduje nové volby, po nichž by se vytvořil »kabinet národní záchrany«. Měl by se především soustředit na obnovu ekonomiky, která za Pašinjnovy vlády neprosperuje. Reformou by také měla projít armáda, jejíž velení ve válce zklamalo.

(pe, čtk)