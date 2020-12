Jedno kulaté výročí

Tento rok si pokrokové, levicové i komunistické hnutí v sobotu 28. listopadu připomnělo, a věřím, že mnozí i oslavili, 200. výročí narození jednoho z nejvlivnějších revolučních myslitelů našeho hnutí Bedřicha Engelse. Ačkoli sám Engels byl velkým teoretikem a revolučním aktivistou, strávil většinu času ve stínu Karla Marxe, svého celoživotního přítele a spolupracovníka.

Sám se narodil v bohaté rodině, ale jeho třídní zázemí nepoznamenalo jeho životní cestu jako bojovníka za chudé a utlačované. Už coby dospívající viděl, jaké hrozné podmínky snášejí dělníci v průmyslové oblasti Porýní v Německu, kde vyrůstal. Ke konci roku 1842 získal práci ve firmě svého otce v Manchesteru v Anglii a pracovní podmínky, které tam viděl, ho šokovaly, trvale vedly v jeho budoucí politické práci a měl je stále na zřeteli.

Díky svým dílům jako Anti-Dühring, Socialismus: utopický a vědecký, Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu a dalších si určitě zaslouží své místo jednoho z nejvlivnějších a nejzásadnějších revolucionářů.

Engels a Marx ve svých analýzách předpovídali akumulaci kapitálu v co nejmenším počtu rukou, takže bychom se neměli divit, že během této pandemie, kdy se dělnická třída stala ještě chudší, se bohatství miliardářů zvýšilo o 27,5 %. Dvě stě let po jeho narození, uprostřed pandemické, hospodářské krize a hrozící klimatické katastrofy, by měl Engelsův celoživotní závazek k dělnické revoluci sloužit jako inspirace pro všechny, kteří požadují lepší svět.

Engelsovo stále aktuální teoretické dílo je výzvou všem, kteří chtějí bojovat za lepší podmínky pracujících, kteří chtějí odstranit příčiny vykořisťování, bezpráví a útlaku, na kterém je postaven kapitalismus a bezbřehá moc oligarchie. Myšlenkový odkaz Bedřicha Engelse odpovídá aktuální situaci více než kapitulantská a sociálnědemokratická politika tzv. moderní levice, politika slibů, radikálních frází, ale především politika smíření se s kapitalismem, s imperialistickými strukturami a soužití s kapitalisty.

Na závěr zdůrazním to podstatné: Nejde o návrat k Engelsovi kamsi nazpět do historie, ale kupředu! Nejde o hledání a fňukání po nostalgii, či navzájem o »kradení«, nebo jinak - nikoliv tak příkře »půjčování« témat, ale o hledání síly a jednoty levicového a zejména komunistického hnutí. V tom jsem optimista. I když připouštím, že kolektivní práce je vždy mnohem obtížnější, nakonec také vždy vedla k pozitivním výsledkům. Učily se národní i nadnárodní kapitál, banky a korporace. Musí se učit i levice, a ne jen vykřikovat fráze. Komunistická levice v celé Evropě i v České republice prohrála řadu volebních zápasů, ale má stále dost síly neprohrát další zápas. Chce to několik základních věcí: jednotu, disciplínu, respektování stanov a přesvědčení o reálnosti jiné než kapitalistické společnosti.

Odkaz Bedřicha Engelse je jednoznačný, kapitalismus nelze reformovat a dodám - ani sociálně vylepšovat. Vždy nakonec zůstane kapitalismem, kde soukromý zisk je základní hodnotou. To je třeba nikoliv neustále psát, ale vysvětlovat mezi lidmi, bez ohledu na »moudré rady některých sociologů a politologů o dnešním kapitalismu či tzv. evropské levici«.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM