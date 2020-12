Zeman si moc dovolil…

Miloš Zeman si vskutku, alespoň podle »demokratů«, moc dovolil. Nejen, že zpochybnil informaci BIS, pokud jde o »ruské špiony a jejich aktivity« u nás, a chce znát podrobnosti, ale dokonce jeden z jeho poradců odjel do Moskvy a nikdo prý neví, čím ho vlastně prezident pověřil. Proto se »demokratická opozice« moc zlobí, a dokonce ve Sněmovně se o tom bude jednat. Jednání v příslušném výboru se má účastnit i ředitel BIS Koudelka.

Jak vůbec, tak zní z úst »demokratů«, si Zeman může dovolit zpochybňovat činnost Bezpečnostní informační služby? Kdyby mu totiž něco prozradila, i třeba jen zčásti odpověděla, sdělila by mu důležitá tajemství, jež zná jen ona, a odhalila svá napojení. A na jejich znalost nemá nikdo právo, jen sám ředitel Koudelka. Jenže, kdo pak dokáže, že si je nevycucal z prstu? Představte si, že třeba by se dokonce ukázalo, že linka mezi Koudelkou a kanceláří CIA v Praze je vytíženější, než třeba mezi parlamentní »komisí BIS« a jejím ředitelem, že těch ruských špionů bychom našli tak do mariáše a jejich aktivity by třeba nestály za zmínku a nemusel se informací o nich zamazat ani kus papíru. Chápu, že těm, kteří jsou důvěryhodnější, alespoň podle BIS, se informace dávají, a těm, kteří důvěryhodnější nejsou, je dát nelze. Z hlediska Česka si ovšem myslím, že víc by měl znát prezident, ale to je jen můj názor.

Proč jeden z poradců prezidenta odjel do Moskvy, se dozví, nebo už to ví, nejdřív zřejmě ministr zahraničí. Tedy, pokud to ovšem Miloš Zeman bude chtít někomu svěřit. Je prezident. Má právo úkolovat své lidi a těžko mu nějaký »demokrat« nebo sám ředitel Koudelka dokáže, že je menší vlastenec než ti, co vyrobili zmíněnou informaci, a dokonce také to, že nemá na mysli bezpečnost republiky. Tvrzení BIS o hemžení ruských a čínských agentů u nás je totiž až příliš účelové. O tom, že cílem tvrzení o onom »hemžení« je zabránit dostavbě JE Dukovany ruskými či čínskými firmami a zároveň i odvržení čínských elektronických gigantů a nahrazení jich třeba Westinghousem a firmami jako je Appel, je příliš okaté. Jeden z mých známých řekl natvrdo: Koukají z toho jako sláma z bot - tedy zmíněná tvrzení. Nedivím se proto Miloši Zemanovi, že chce znát konkrétnosti, že nevěří organizaci řízené plukovníkem Koudelkou, nositelem jednoho z vysokých amerických řádů. Už i to napovídá, za koho kope.

Milan ŠPÁS