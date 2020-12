FOTO - Haló noviny/Pavel JÁCHYM

Distanční výuku nelze prodlužovat donekonečna

Do školních lavic se po zhruba dvou měsících výuky na dálku opět vrátili studenti středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. K obnovení výuky došlo díky zmírnění opatření proti COVID-19. Zatím bude fungovat střídavá prezenční a distanční výuka.

Ve školách bude vždy polovina tříd a druhá půlka se bude učit z domova, po týdnu se vymění. Výjimkou jsou poslední ročníky, které mohou chodit do školy normálně. Všichni žáci se také mohou každý týden účastnit praktické výuky.

Návrat dětí do škol, i když zatím jen střídavý, uvítala odbornice KSČM na oblast školství, bývalá učitelka Marta Semelová. »Osobně bych byla pro to, aby se do škol k prezenční výuce vrátili všichni žáci, studenti a učni, a ne aby se některé ročníky po týdnu střídaly. Nakonec i hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová uvedla, že efekt dosud otevřených škol se na nepříznivých číslech neprojevil. Kromě toho se děti a mládež stejně stýkají venku. Distanční výuku nelze prodlužovat donekonečna,« řekla našemu listu.

Bývalá učitelka Marta Semelová.

V žádném případě nechce zpochybňovat to, že zdraví je na prvním místě. Pro budoucnost každého člověka, ale i celé společnosti, má však vzdělání obrovský význam. A to podle Semelové dostává za poslední měsíce pěkně zabrat. »Distanční výuka, to je redukce učiva na to nejzákladnější. Navíc jsou problémy s nedostatečným vybavením škol i rodin. V mnoha z nich je několik dětí, ale pouze jeden počítač, nemluvě o tom, že ho často potřebují ke své práci rodiče. Výrazně se tak prohlubuje už tak vysoká nerovnost v přístupu ke vzdělání,« míní Semelová. Finanční částka, která byla na návrh KSČM schválena na dovybavení škol i potřebných žáků, podle ní do určité míry pomohla, ale celkově situaci nezachránila.

Návrat k prezenční výuce se obešel bez vážnějších problémů, ne všichni učitelé však s kombinací obou typů souhlasí. »Přebíhání od tabule k notebooku je pro ně zatěžující, protože mají část výuky se studenty ve škole a část výuky on-line,« řekl ČTK Miroslav Marek, ředitel Gymnázia Brno v Křenové ulici. Podle něj měla škola už dobře nastavenou on-line výuku. »Našli jsme si dobrou cestu, jak vyučovat on-line, uměli to studenti, uměli to vyučující, ale nyní se to zase zkomplikovalo,« řekl Marek. Situaci považuje za nejhorší stav. »Chápu vládu a situaci z epidemiologického rizika, ale výuka by měla být celá buď on-line, nebo by se všichni měli vrátit do školy, i když je to určité riziko. Z hlediska vzdělávání a sociálního dopadu je celá tato situace krok zpátky,« řekl Marek.

Rotační výuka je nyní zbytečná

Podle ředitele Smíchovské střední průmyslové školy (SSPŠ) v Praze Radko Sáblíka zavedení rotační výuky před vánočními prázdninami není efektivní. »Rotační výuka je tak nyní pro výuku naprosto zbytečná. Jedinou výhodou je, že se učitelé se studenty po dvou měsících uvidí a navážou sociální kontakty,« řekl ČTK. Podle něj by střídání prezenční a dálkové výuky po týdnu mělo smysl, kdyby trvalo déle než dva týdny v posledním měsíci v roce.

Semelová výtky učitelů chápe. »Už takhle musím před kantory hluboce smeknout. Museli ze dne na den naskočit do rozjetého vlaku digitálních technologií, seznamovat se s možnostmi připojení přes počítač či přes mobil, s aplikacemi, programy. Učili prezenčně a zároveň distančně, nahrávali videa, pořádali videokonference, po nocích opravovali, o sobotách a nedělích si doplňovali vlastní znalosti,« uvedla. Stejné ocenění si ale podle ní zaslouží také rodiče, bez jejichž pomoci by byly některé děti ztracené.

Další studenti se mohou vrátit i do vysokých škol, a to ve skupinách do 20 lidí. Týká se to prvních ročníků a všech, kteří mají mít praktickou výuku. Řada fakult nicméně už tento semestr dokončí jen s on-line vyučováním. Do škol se většinou vrátí studenti jen na praktika, která se dosud mohla konat pouze pro poslední ročníky a pro studenty ze zdravotnických či farmaceutických oborů.

Základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času zahájily lekce a kroužky do desíti lidí ve skupině.

Střídavá výuka na středních školách by se podle statistik ministerstva školství měla týkat přibližně 280 tisíc žáků. Již od minulého pondělí se tímto způsobem učí také asi 320 tisíc dětí z šestých až osmých tříd základních škol a 40 tisíc dětí z nižšího stupně víceletých gymnázií. Běžnou výuku mají deváťáci a první stupeň základních škol.

(jad)