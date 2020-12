Ilustrační FOTO - Pixabay

Praktici budou testovat jen své pacienty

Praktičtí lékaři, kteří se od 18. prosince zapojí do testování veřejnosti na COVID-19, budou pravděpodobně testovat jen své registrované pacienty.

Zapojení lékaře do testování by mělo být dobrovolné, ne všichni mají vhodné prostorové, materiální a personální možnosti, řekl lékař Bohumil Seifert ze Společnosti všeobecného lékařství. Od 18. prosince se budou moci lidé nechat otestovat na koronavirus takzvaným antigenním testem. Hlavní síť odběrových míst bude v nemocnicích, zapojí se i někteří praktičtí lékaři a ambulantní specialisté. Seifert uvedl, že nemá informace o tom, kolik praktiků se do testování zapojí. Podle něj je ale pravděpodobné, že lékaři budou testovat jen své registrované pacienty. »Neumím si představit, že by ordinace praktických lékařů testovaly pro příchozí z ulice,« uvedl Seifert.

Testování na COVID-19 není podle Seiferta prioritou praktických lékařů. Ti musejí i nadále zachovat dostupnou primární péči, tedy péči o pacienty s akutním onemocněním, o chronické pacienty či zajištění prevence. Ne každý lékař má ve své ordinaci dostatečné prostorové, materiální a personální podmínky, dodal Seifert. Mnozí praktici se ale podle něj už nyní zapojují a někteří nabízejí antigenní testování za úhradu.

Testování, které bude hrazené ze zdravotního pojištění, bude možné absolvovat mezi 18. prosincem a 15. lednem jednou za pět dní. Testovat se nebudou lidé 90 dní po vyléčení z nemoci COVID-19.

(ng)