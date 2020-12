Zapomenuté výročí

Koncem listopadu, konkrétně 29. 11. 1941, nacisté brutálně pověsili partyzánku Zoju Anatoljevnu Kosmoděmjanskou, jíž byl udělen následně titul Hrdinka Sovětského svazu. Nacisté ji po brutálním mučení popravili v Tambovské oblasti, v obci Petriševo.

Čtvrtého listopadu 1941, několik týdnů po svých osmnáctých narozeninách, vyrazila Zoja spolu s dvěma spolubojovnicemi na svou první bojovou misi. Především pokládaly na silnice hřebíky. Při diverzních akcích se všechny tři dostaly i do křížové palby, ale přežily. Přesto měla její skupina obrovské ztráty, před její poslední akcí zbyli už pouze tři – Zoja, Boris Krajinov a Vasilij Kljubkov.

Někdy v druhé polovině listopadu se Zoja vydala na sólovou misi do obce Petriščevo. Ta se jí stala osudnou. V Petriščevu bylo ubytováno několik desítek německých vojáků. Při prvním nočním průniku do Petriščeva se jí podařilo přeřezat telefonní dráty. Další noci chtěla Zoja podpálit stáje, avšak akcí s dráty noc předtím na sebe upozornila a němečtí vojáci byli v pohotovosti. Zoja byla zajata, a to pravděpodobně bez jediného výstřelu. Při střetu s hlídkou si zřejmě neuvědomila, že již nemá automatickou pistoli TT, ale revolver, který krátce před tím směnila s jinou členkou partyzánské skupiny, a proto nestihla vystřelit.

Po zajetí byla vysvlečena do spodního prádla a odvlečena na velitelství. Tam pak byla brutálně mučena: vojáci ji bili pěstmi a bičovali opasky, pálili zápalkami, tloukli do páteře, nechali ji chodit bosou po sněhu až do vysílení. Přesto u výslechu nepromluvila. Druhý den nechali vojáci před velitelstvím postavit šibenici a Zoju zde 29. listopadu 1941 oběsili. Její poslední slova měla být: »Je nás dvě stě milionů. Všechny nás nepověsíte. Ať žije soudruh Stalin!«

Němci zohavovali její mrtvé visící tělo a fotografovali se s ním (tyto fotografie i fotografie z mučení byly objeveny v říjnu 1943 u vojáků zajaté 197. divize wehrmachtu). Viselo před velitelstvím více než měsíc, kde ho objevily sovětské jednotky, jež mezitím přešly do protiofenzívy.

V únoru 1942 byla prohlášena za Hrdinu Sovětského svazu. Zprávy o této události dorazily do Moskvy. Rudé armádě bylo nařízeno, aby nebrali do zajetí příslušníky 337. pěšího pluku wehrmachtu, kteří se podíleli na likvidaci mladých sabotérů. V prosinci 1942 Rudá armáda zajala členy této německé jednotky. Celý německý 337. pluk 197. divize byl zničen. Zoja Kosmoděmjanská se stala symbolem hrdinství sovětské mládeže, symbolem pokrokové mládeže vůbec.

Proč připomínám toto opomenuté výročí? Protože komunismus je opravdu IN. A mladí lidé byli těmi, kteří prokazovali neskutečné nasazení v boji proti fašismu, v boji proti kapitalismu ve stávkách a v odborových i stranických organizacích, bojovali v ilegalitě, bojovali za revoluci a jejich budovatelské úsilí má svůj pomník na mnoha místech v naší zemi. Opakuji: Komunismus je IN! A bude IN pro mladou generaci, která nebude chtít být spojována s bezpáteřními kariéristy pravice i různých sociálnědemokratických či šovinistických uskupení, která nebude chtít být spojována se snadno manipulovatelnými hlupáky, s oportunisty, s kývači a těmi, kteří chtějí promrhat život v konzumu a v hlavě mít jen to, co jim tam nalije antikomunistická propaganda a naše konformní školství.

Je užitečné připomínat osobnosti jako Zoja nebo náš Julius Fučík – i pro výstrahu těm, kteří usnuli na vavřínech, zpohodlněli, přizpůsobili se a jejich jediným cílem je osobní prospěch, křeslo, funkce. Takoví nejsou ani mladí, ani komunisté. Připomeňme si těmito několika řádky velkou osobnost a zamysleme se, jestli dosahujeme jejích kvalit pro dnešek.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM