Škodlivá filmová tvorba aneb Normální je krást?!

Minulý pátek jsem se pobavila nad článkem v deníku Metro. Prý byl film Král Šumavy škodlivější, než je epidemie koronaviru. Nechápala jsem, leč pochopila jsem autorovy myšlenkové pochody záhy.

Detektivka je velmi populární žánr. Když se podíváte do televizních programů, zaujímají detektivní seriály a filmy na mnoha stanicích víc jak polovinu vysílacího času. Všude samý mord, přepadení, krádeže. Napětí, zajímavé zápletky, honičky zloduchů. To lákalo diváky vždy. Ovšem pozor, dříve to sloužilo jako škodlivá propaganda, což se prý dnes již neděje. Naopak se můžeme sledováním těchto filmů dozvědět, jak zvrácená a nebezpečná doba tenkrát byla.

Jak jsem se dočetla, »dějiny českého filmu, literatury, ale i novinařiny jsou proto za desetiletí před pádem komunismu plné výtvorů, které zobrazovaly normální chování a životní postoje jako kriminální činy. Stačilo, aby hospodský prodával cigarety dráž, než mu povolovala vyhláška, a rozdíl si nechával pro sebe«. Dnes je to prostě jen obchod, podnikatelský záměr.

»Nelíbí se někomu, že lobbista Ivo Rittig nepůjde za mříže, když část zisku z jízdenek MHD šla podle obžaloby na jeho účet? Před čtyřiceti lety by šel sedět a ještě by o něm natočili odstrašující kriminální příběh. Nepomohli by mu ani nejlepší advokáti.« Chudák malá, ještě že podnikal v této době.

Samostatnou kapitolou jak v článku, tak ve filmové tvorbě, byli veksláci a disent. »Byli to svým způsobem podnikatelé a teď v tom, co bylo nezákonné, mnozí z nich konečně podnikají, aniž by je za to někdo honil,« řekl kdysi autorovi tohoto článku Otakar Motejl, který byl na začátku 90. let předsedou Nejvyššího soudu a později i ministrem spravedlnosti.

No vidíte, a já si myslela, že lichva je trestná i dnes. Pravda, agentury půjčující peníze a přehnaně drahé směnárny jsou už opět jen podnikatelský záměr. Stejně jako tunelování, odvádění zisků a podobně. To je ale jen nepovedený podnikatelský záměr, že?

Jedním z nejfrekventovanějších filmových »zločinů« byla emigrace. »Kdo chtěl žít normálně, nebo jen pracovat jinde a vydělávat, musel utíkat ‚přes kopečky‘«. No jo, ti šmejdi pohraniční stráž hanebně dodržovali platné zákony a bránili dnes svobodně otevřené hranice kdekomu s jakýmikoliv úmysly. A vůbec se tady normálně nežilo, nevydělávalo, nebylo co jíst, kde bydlet, nic se nestavělo, nic nefungovalo. A ty humoristické seriály, ty taky strašně lžou… Děkuji za poučení, pane Pavle Hrabico.

Helena KOČOVÁ