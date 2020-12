Francouzský prezident Emmanuel Macron. FOTO - Wikimedia commons

Macron ustoupil tlaku ulice

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že v lednu zahájí konzultace s cílem zlepšit podmínky práce policie i její vztahy s veřejností. Krok následuje po masových protestech proti policejnímu násilí a návrhu bezpečnostního zákona, který podle kritiků omezuje občanské svobody.

»Naléhavě musíme konat, abychom posílili důvěru mezi Francií a policejními sbory a současně abychom dali policii a četníkům prostředky, které jim umožní plnit závazky a očekávání našich občanů,« napsal Macron v dopise policejnímu odborovému svazu SGP.

Konzultace mají za cíl přehodnotit řadu aspektů policejní práce od náborů a výcviku přes používání kamer během zásahů po vztahy s veřejností.

Francii zasáhla vlna pouličních protestů poté, co vláda poslala do parlamentu návrh bezpečnostního zákona, který mj. poskytoval policii účinnější nástroje sledování a zakazoval rovněž zveřejňování snímků a záběrů, na kterých by bylo možné identifikovat extrémně jednající příslušníky bezpečnostních sil.

Zákon podle ČTK představoval součást Macronovy snahy postupovat tvrději v oblasti práva a pořádku před volbami v roce 2022. Po víkendových protestech proti zákonu se vláda zavázala, že nejkontroverznější ustanovení stáhne. Přepíše především článek o zákazu zveřejňování snímků policistů, část demonstrujících nicméně žádala kompletní stažení normy.

V rozhovoru se serverem Brut z minulého týdne Macron uvedl, že příští rok nechá zřídit on-line platformu, kde budou lidé moci hlásit nadbytečné policejní kontroly. Řekl také, že policisté začnou od příštího června ve velkém používat kamery připevněné na uniformě.

(rom)