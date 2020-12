Ilustrační FOTO - Pixabay

Komunisté zatím podporu rozpočtu neslíbili

Komunisté se zatím nedohodli s vládou na podpoře státního rozpočtu na příští rok. Po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to novinářům potvrdil předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. KSČM podmiňuje podporu rozpočtu snížením rozpočtu obrany o deset miliard.

Stranu se pokusí přesvědčit ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na pátečním jednání jejího výkonného výboru.

Schůzky ve Strakově akademii se zúčastnili i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata. Filip novinářům řekl, že představitelé armády ho zatím o nutnosti daných investic nepřesvědčili. »Zatím jsme se nedohodli, pokračovat v jednání budeme s ministryní financí v pátek na výkonném výboru,« řekl Filip. KSČM podle něj úpravy obranného rozpočtu dál vyžaduje. »Odpověď, že nic nejde, nemám rád. Zatím (Metnar) trval na svém a my jsme také trvali na svém,« uvedl Filip.

Návrh státního rozpočtu byl také tématem schůzky předsedy komunistů a předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslavy Vostré (KSČM) s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

»Vysvětlil jsem panu prezidentovi náš přístup ke státnímu rozpočtu, naše výhrady a pozměňovací návrhy, které jsme podali, nemohl jsem mu slíbit, že bychom státní rozpočet podpořili, protože máme ještě nevyjasněné věci, které budeme dokončovat v pátek na jednání výkonného výboru,« řekl po jednání Filip. Kromě jiného jde právě o požadavek komunistů na snížení rozpočtu obrany.

Prezident slíbil, že v případě potřeby svolá na Hrad schůzku Filipa s ministrem obrany. S hledáním případného termínu čeká na výsledek pátečního zasedání výkonného výboru KSČM.

Obrana by podle návrhu rozpočtu na příští rok měla hospodařit s částkou 85,4 miliardy korun, letos dostalo ministerstvo 75,5 miliardy. Babiš na nedávném velitelském shromáždění české armády řekl, že odmítá veškeré snahy o to, aby se armádní rozpočet nezvyšoval. Naopak chce podpořit růst rozpočtu a pracovat na zvýšení počtu vojáků.

Filip nevidí důvod pro prodloužení stavu nouze

Zatímco návrh státního rozpočtu na příští rok bude Sněmovna schvalovat až za týden, již odpoledne bude rozhodovat o žádosti vlády na prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Trval by tak do 11. ledna. Nouzový stav zatím v ČR kvůli epidemii COVID-19 platí od 5. října do 12. prosince.

Filip informoval, že ani v tomto bodě se s premiérem neshodli. »Pan premiér se toho dotkl, ale závěr jsme nedělali žádný. Já jsem chtěl znát důvody pro prodloužení nouzového stavu a neshledávám je úplně podstatné,« uvedl Filip. Rozhodující slovo ohledně postoje KSČM budou mít podle něj kolektivní orgány strany a poslanecký klub.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v adventním rozhovoru pro rádio Impuls řekl, že koalice bude pravděpodobně potřebovat k prodloužení nouzového stavu hlasy KSČM. »Mě strašně mrzí, jak se k tomu staví opozice. Musím říct, že v tomto hlasování budeme potřebovat Filipa,« řekl. Ve studiu proto před Filipovým rozhovorem nechal šéfovi KSČM výtisk divadelní hry, Jak je důležité míti Filipa.

Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už dvě žádosti. Koncem října souhlasila s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Na jaře trval v ČR nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 68 dnů.

Sama vláda může rozhodnout jen o prvních až 30 dnech, pak už je nutný souhlas poslanců. Hamáček minulý týden řekl, že by považoval za vhodné, aby poslanci tentokrát schválili datum po Novém roce, aby se Sněmovna nemusela kvůli žádosti scházet po Vánocích.

Všech pět stupňů vládního protiepidemického systému PES vyžaduje nouzový stav. V budoucnu by mohl být potřeba až od třetího stupně, uvedl v České televizi předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Vyšší postihy za porušení nařízení vlády

Poslanci se budou zabývat také dílčí novelou krizového zákona, která počítá s pokutami za porušování protikoronavirových nařízení vlády až 50 000 korun pro fyzické osoby a tři miliony korun pro právnické osoby. Návrh předlohy ministerstva vnitra v pondělí schválila vláda.

Předkladatel považuje za velmi problematickou absenci povinnosti strpět některá omezení podnikatelské činnosti. Pokud subjekty povinnosti nedodržují, není ve stávající právní úpravě podklad pro uložení sankce. To má podle vnitra vliv na řešení krizové situace.

Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) se ukázalo, že je možné postihovat porušování opatření ministerstva zdravotnictví, která se například týkají nošení roušek, u vládních nařízení týkajících se třeba uzavření restaurací to je ale problematické.

»Jestliže fyzické osoby bylo možné pokutovat maximálně 20 000 korunami a u právnických osob nebylo možné dát jakýkoli postih vůbec, novela navrhuje, aby pokuta fyzickým osobám mohla jít až na 50 000 korun, v případě právnických osob až tři miliony korun,« řekl Zaorálek po jednání vlády novinářům. Kabinet chce, aby předlohu Sněmovna projednala ve stavu legislativní nouze.

(jad)