Živé dárky zodpovědně

Vánoce jsou kouzelným obdobím v roce, kdy se plní sny. Když si vaši blízcí, nebo vaše děti přejí k sobě nějaké to zvířátko, je to po narozeninách nejvhodnější doba k pořízení. Ale snad každý ví, že zvíře není hračka. Společně s jeho koupí na sebe bereme zodpovědnost za jeho další život. Jaké zvíře vybrat k dětem či seniorům? Jaké se hodí k pracujícím, či alergikům a na co si dát pozor při pořizování? Pokusíme se vše alespoň nastínit, protože zvířecích druhů vhodných jako mazlíčci je mnoho, stejně jako životních situací a podmínek, do kterých by mohlo či mělo zvíře přijít.

Dříve, než si položíte otázku, zda rybičky, králíčka, kočku, nebo psa, položte si jinou základní otázku:

Jste připraveni starat se o živého tvora zodpovědně každý den?

Je jedno, jaké zvíře plánujete pořídit, každé potřebuje každodenní starost. Někdy větší, jindy menší, ale obejít to nelze. I zvířata v teráriích či akváriích potřebují minimálně jednou denně zkontrolovat, doplnit vodu, jídlo. Ti větší potřebují krmit několikrát denně, potřebují čistit i zabavit. A psi a kočky, ale i morčata či králíci bez sociálního kontaktu vyloženě strádají. Jste schopni jim ho zajistit? I například po dobu dovolené či nemoci?

Další otázkou je také na jak dlouho? Vydržíte se starat až čtyři roky o křečka, až osm let o morčátko, dvanáct let o králíčka, či dvacet let o kočku či malého psa? Až tak dlouho mohou vaši svěřenci žít. U želv, nebo dokonce inteligentních velkých papoušků může jít o desítky let. To už jsou skutečně velké životní závazky.

Zvíře k dětem

Zvířátka a děti patří dohromady. Zvíře může dítě zabavit, dá mu náplň dne, zajímavé zážitky i nezištnou lásku a na opak se dítě naučí péči, starostlivosti, trpělivosti, pracovitosti a citlivému přístupu. Aby si tyto dovednosti ale mohlo osvojit, potřebuje dozor a vedení dospělého. I v pokročilém věku. Jaké zvířátko tedy pro děti, nebo k dětem pořídit?

Věk 0 až 6 let. U malých dětí se nemůžeme bavit o tom, jaké zvíře pořídit přímo jim, ale jaké zvíře je vhodné k nim. Půjde spíše o dalšího člena rodiny pro rodiče. Pokud si chtějí rodiče pořídit zvíře, ale obávají se o zdraví či bezpečí dětí, mohou začít se zvířaty, která se do kontaktu s dětmi nemusí dostat vůbec. Živý prvek do mladé rodiny, který zaujme i malé dítko, mohou splnit akvarijní rybky. Takové akvárium ale musí být stabilní a elektrické vedení od filtrace a světel umístěno bezpečně, aby se k němu dítko nedostalo. Podobně mohou zaujmout i terarijní zvířata – ještěrky, želvy, hadi. Pro začínající chovatele jsou samozřejmě vhodnější nejedovaté a mírné druhy. Taková suchozemská želvička umí být kontaktní, je býložravá, potřebuje jen teplý kout a vydrží při správné péči dlouho. Navíc nespouští alergie. Je ale náročnější jí pořídit, není nejlevnější a většina musí mít potvrzení CITES (doklad o původu vyplývající z Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů). Tyto doklady musejí mít i mnozí ještěři, hadi, papoušci a další exotická zvířata.

Pokud chcete chlupatého parťáka, nebraňte se ničemu. I k maličkým dětem můžete mít kočku či velkého psa. Někteří rodiče se obávají toxoplazmózy u koček. Tu ale většinou přenášejí jen malá koťata. Výběrem dospělé kočky, třeba z deposit či útulku, se riziku vyhnete. Nebezpeční nejsou ani psi, tedy při správné výchově. A to jak psa, tak dítěte při přístupu k němu. Kousnout může rotvajler i ratlík, pokud bude špatně vychován či dítě bude příliš vlezlé…

Věk 6 až 10 let. V tomto věku možná rodiče poprvé uslyší: »Mami, já chci zvířátko!« A věk je to pro první samostatné chovatelské začátky víc než vhodný. Dítě už chodí do školy a učí se samostatnosti. Je už dost zralé i nato, převzít částečnou zodpovědnost i za své zvíře. Podotýkám částečnou, protože samozřejmě bude dítě jen tím, kdo bude s péčí pomáhat. Hlavní zodpovědnost nesou rodiče. Ti by měli vědět čím, jak a kdy krmit, čistit, v čem chovat, jak manipulovat a vychovávat.

A jaká zvířata jsou vhodná? Pro hodně vytížené rodiče jsou vhodnější terarijní zvířata, která nepotřebují tak úzkostlivou péči. Dítko by se ale i tak mělo naučit s nimi zacházet, správně brát do rukou (hada, želvu, ještěrku, či pro otrlé mírné sklípkany nebo různé strašilky). Děti se musí naučit ovládat jemnou motoriku a stisk, aby zvířeti neublížily.

Děti ale většinou chtějí spíše něco chlupatého, mazlivého. Nejčastější volbou pro první zvířátko jsou drobní hlodavci. Je dobré ale znát jejich původ a zvyky. Například křečci či pískomilové jsou sice roztomilí, ale jde vesměs o noční zvířata, která přes den spí a v noci řádí, v divočině naběhají i několik kilometrů. Často jsou přes den nevrlí, a v noci rumplují. Vhodnější jsou myšky, osmáci či potkani, kteří jsou denními savci. Nebo třeba morčata. Tato zvířata je ale vhodné chovat minimálně ve dvou, jsou sociální, a pokud se jim nechcete věnovat několik hodin denně, budou sami pravděpodobně strádat. Samozřejmě vybírejte dva jedince stejného pohlaví, hlodavci se velmi rychle množí!

Do aktivnější rodiny je vhodný také králík. Králíci jsou v mnoha barvách a velikostech, dokáží se naučit přijít na zavolání, jsou kontaktní a zvlášť samice i čistotní – i doma se naučí chodit na záchůdek. Můžete je tak mít volně v bytě, a přitom nevyžadují venčení.

Samostatnou kapitolou jsou kočky a psi. Kočky jsou osobnosti, chtějí svůj prostor, klidný kout, i zábavu. Na oplátku ale mohou naučit dítě ohleduplnosti a citlivému přístupu a hlavně ho zabavit při dlouhých hrách.

Psi jsou skvělí parťáci k venkovním hrám, pro takto staré děti ale ještě není vhodné, aby je venčily samy.

Věk 10 až 15 let. Pokud jste toužili pořídit si do rodiny psa, ale neměli jste na něj zatím dost času, je to nyní ideální volba. Starší děti jsou již dost vyzrálé i silné, aby zvládly samy péči o většinu zvířat, zvláště pak každodenní péči o psa. Venčení před školou i po škole naučí děti režimu a zodpovědnosti. Odpolední procházky a hry je zabaví zdravěji, než telefon či tablet a večerní usínání s chlupatým parťákem může být skutečným splněným snem.

Aby ale vše probíhalo takto idylicky, je potřeba důsledná výchova. Nejen dítěte k zodpovědnosti, ale hlavně psa k poslušnosti a správnému chování. Je jedno, jestli plánujete pořídit čivavu, bišonka, jezevčíka, teriéra, labradora, staforda či dogu. Všechno to jsou psi, kteří potřebují pohyb, pravidelné venčení a výcvik ke správnému vychování. Malí pejsci mohou být stejně, ba více zákeřní, než bojová plemena. Právě proto, že nejsou vedeni jako psi, ale jako rozmazlené hračky. A velcí psi potřebují naopak kapku síly, ale i citlivý přístup, protože kolikrát ve velkých tělech přebývá malá dušička.

Zvíře pro dospělé

Zajímavostí je, že letos hlásí obchody se zvířaty i chovatelské stanice nebývalý zájem o domácí zvířata. Nucená opatření kvůli COVIDu spousty lidí zavřela na týdny doma a tak si mnozí pořídili domů živého parťáka. Dokonce i útulky hlásí minimální zaplněnost, což je jedno z mnoha plusů této nemilé doby. Nabídka zvířat se pro dospělé obrovsky rozevírá, jsou spousty druhů, které jsme v článku ještě nejmenovali a přitom mohou pro zapálené chovatele mít to pravé kouzlo.

I tak je ale dobré vybírat taková zvířata, o která se zvládne člověk postarat i v době, kdy se vše vrátí do normálu. Tedy pokud nechce nový životní styl zavést jako trvalý. Nebo vybírat taková, která moc dlouho nežijí.

Ošemetné může být pořizování zvířecích mazlíčků pro blízké či seniory. Zvíře by nemělo být neočekávaným překvapením. Obdarovaný by měl po zvířeti skutečně toužit, být připraven se o něj postarat. Pokud jde o starší rodinné příslušníky, je vhodné k nim vybrat také nějakého zvířecího odrostence, který už bude mít základní návyky a bude chtít spíš klid, než hravé kotě či štěně, vyžadující spousty energie a výchovu.

Jako zvířecí terapie jsou vhodní i větší hlodavci, králíci či morčata, kteří navíc nezaberou tolik místa a nejsou nároční na potravu. Zjistěte ale, zda by je dotyčný dokázal brát skutečně jako mazlíčky, či zda by zvládnul manipulaci s nimi, či čištění ubikací.

Kde zvíře pořídit?

Nejjednodušší cestou zvláště pro pořízení drobných zvířat je návštěva nějakého obchodu (zverimexu). Zde si můžete prohlédnout nabídku, ale pozor, ne vždy je personál dostatečně zkušený, aby zodpovědně a správně všechny vaše dotazy zodpověděl. Jejich úkolem je v první řadě prodej. Informace získané zde si pro jistotu i ověřte jinde. A pozor na původ zvířat i jejich zdraví. To si ale ověřte při, nebo po nákupu ideálně vždy – neváhejte navštívit veterináře, který poradí i v začátcích.

Další možností jsou chovatelé a chovatelské stanice. A to nejen psů a koček, ale jsou chovatelské stanice králíků, morčat, fretek, činčil, drobných hlodavců, terarijních zvířat atd. Zkušení chovatelé vám pomohou si vybrat vhodné zvíře, poradí v začátcích a hlavně budou ochotní zvíře přijmout zpět, kdyby se cokoliv pokazilo. I na zvířata totiž platí při prodeji a koupi obdobné podmínky, jako na zboží.

Pokud chcete na vánoce udělat i dobrý skutek, můžete si zvíře pořídit z útulku, nebo záchranné stanice a dočasky (dočasná péče o opuštěná zvířata). Ty fungují nejen pro psy a kočky, ale i pro hlodavce a další druhy zvířat. Stačí se porozhlédnout na internetu, nebo se poptat na úřadě, který mnohé spolky provozuje, zastřešuje či s nimi spolupracuje, nebo u veterináře a mezi chovateli v okolí.

Naopak pozor při nákupu roztomilých zvířecích mimin! NIKDY nekupujte štěňata a koťata, pokud si nejste jistí jejich původem a zdravím jejich rodičů. Pokud chcete čistokrevné zvíře, nepořizujte ta levná bez průkazu původu. O neblahých množírnách bylo napsáno mnoho. Koupí štěněte z množírny, jen podporujete pro zvířata zoufalý byznys. Vždy chtějte vidět matku, ideálně společně s mladými, jak se o ně stará, jak je kojí. A nebojte připlatit za psa s původem. Jen tak dostanete zvíře, které nejen že bude vypadat, tak jak má, ale bude mít i správnou povahu.

Skutečné náklady

Pozor také při pořizování zvířat na náklady spojené s jejich chovem. Například morče koupíte za pár stovek, doslova. Klec, nebo vhodnou ubikaci ale už kolem tisíci korun, krmení měsíčně v řádu stokorun. A pokud zvíře onemocní, může se veterinární péče šplhat k tisícovkám. A to je pouze morče. Jste ochotni tyto finance dát?

Vždy si proto dopředu zjistěte, co vše dané zvíře k životu potřebuje, na zvíře se připravte a zajistěte mu před pořízením vše na minimálně prvních pár týdnů společného života. Místo pro život, spánek, dále podestýlku, krmení, hračky, potravinové doplňky, misky, případně vodítka a postroje. Většinu budete také za život vašeho mazlíčka obměňovat, dokupovat, nahrazovat.

Jste skutečně připraveni a ochotni?

Pak hurá do toho.

A ať vám, nebo vašim blízkým dělá mazlík jen radost!

Helena KOČOVÁ