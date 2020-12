Rozhovor s Radanou Bartoňovou z domácí hospicové péče Strom života

Žijte každý den naplno a užívejte si života

Poznal jsem paní Radanu jako skromnou, opravdovou a upřímnou ženu, která nic neskrývá, otevřeně dokáže hovořit o své práci, kterou má ráda a kterou obětavě zastává. Položil jsem jí několik otázek:

Mohla byste našim čtenářům a čtenářkám říci něco o sobě?

Čtenářům a čtenářkám přeji hezký den. Jmenuji se Radana Bartoňová a pocházím z Hodslavic. Zde jsem vyrůstala, vdala se a doufám, že i strávím zbytek svého života se svými blízkými. Mé bydliště je krásná vesnička v okrese Nový Jičín. Žije zde přibližně 1700 obyvatel a je známá také tím, že se zde narodil velmi známý historik František Palacký.

Co vás přivedlo ke službě lidem? Pracujete jako odlehčovací asistentka v zařízení hospicové péče Strom života.

Popravdě jsem o této hospicové péči moc nevěděla. A už vůbec jsem si neuměla představit, co vše to obnáší. Až později jsem se začala o tomto povolání, respektive poslání, zajímat a zjišťovat, že vše není jen o tom, někoho doprovázet na onen druhý břeh… Je to o tom, že opravdu některým lidem, našim klientům, tedy uživatelům našich služeb, poskytnete vlídná slova, porozumění a také naslouchání. Některým lidem zase něco jiného. Tito lidé potřebují pomoc v domácnosti, nejsou schopni se o sebe postarat. Tak jsme tady s naší službou a pomáháme, kde je to potřeba. Stále více lidí se na nás obrací.

Co vám tato služba dala?

Jiný pohled na tento svět. Někteří nás berou jako rodinné příslušníky a moc nám děkují. Svěřují se se svými problémy i trápením v rodině. To v dnešní době ti mladí lidé, kteří nežijí v jedné domácnosti se svými rodiči, prarodiči, si vůbec neumí představit.

Jak hodnotíte s odstupem doby vaše rozhodnutí pracovat v mobilním hospici na úseku odlehčovací služby?

V hospici, konkrétně v odlehčovací službě, pracuji rok a půl. Zatím nebyl jediný den, kdy bych si řekla, že končím, že to nezvládám, že na to prostě nemám chuť a sílu. Jsem vděčná, že mě můj manžel na úplném začátku tak trochu do toho přemluvil… Řekl mi: »Zkus to, kdo jiný než ty, se srdcem na pravém místě, by tohle měl dělat.« Dal mi důvěru a podpořil mě.

Jak probíhá jeden den ve vaší službě? S čím se setkáváte?

Každý den je jiný. Každá asistence, každý uživatel je úplně jiný. Každý má své požadavky a potřeby. Někteří si naše odlehčovací služby zajistí po dobu své nepřítomnosti. Někteří potřebují pomoct s hygienou na lůžku, když již uživatelé nejsou schopni pohybu. Jiní jsou v práci, potřebují si udělat věci okolo zahrádky a úřadů. Někteří pak opravdu potřebují »vypnout« a zajdou si třeba na bazén, za kamarádkou a tak podobně.

Uživatelé, kteří jsou na lůžku nepohybliví, si řeknou sami, co chtějí dřív, umýt, nebo posnídat, zkrátka to, co nám řeknou, v tom pomáháme. Také si společně čteme, povídáme, díváme se na televizi, přichystáme svačinku, hrajeme hry, třeba i karetní. S těmi, co jsou ještě na tom s chůzí dobře, chodíme na procházky. U někoho zase třeba vaříme, uživatelé naší služby si vše nachystají, nakrájejí, my potom dopomůžeme u plotny. Často se i sama něčemu novému přiučím.

Jak je tato služba vnímána ve vašem regionu?

Popravdě netuším, jak moc informací o nás lidé mají. V dnešní covidové době si myslím, že hodně lidí má strach si někoho do své domácnosti jen pozvat. Člověk nikdy neví. My chodíme, dá se říct pravidelně, na testy a díkybohu jsme všichni negativní. Doufám, že to tak v naší firmě vydrží. To víte, každý mluví jinak. Politici, lékaři, epidemiologové, už v tom má člověk tak trochu zmatek. Neví, co si o tom myslet. Myslím, že zvítězí rozum a zodpovědnost.

Máte nějaký silný příběh, který se vám vryl do paměti?

Pokaždé, když náš uživatel »odejde«, vždy se mi vybaví, co jsme spolu prožili, co mně to dalo, co vše jsem dala já jemu. A věřte, nebo ne, na všechny si vzpomínám. Silný příběh?

Pán, který měl tolik plánů, co vše ještě musí udělat na jaro. Co musí ještě stihnout udělat, co opraví, co vymění, co koupí… vše to bylo během pár měsíců pryč. Když jsem se dozvěděla o jeho úmrtí, řekla jsem si, že si to opravdu nezasloužil. Já o těch jeho »tajných« plánech věděla, jak moc se těšil, jak rodinu, své blízké doma překvapí…

Co je dle vás důležité v práci, kterou vykonáváte? Jaké hodnoty a vlastnosti dáváte do popředí? Co pracovník odlehčovací služby musí splňovat?

Každý máme své hodnoty v pyramidě nastaveny jinak. Pro mě osobně jsou na prvním místě děti, manžel, rodina, přátelé. Pracovník v našich službách by měl být hlavně lidský, tolerantní, chápající a laskavý. Láska k lidem, touha pomáhat druhým, konat dobro, naslouchat, bez toho se tato služba neobejde.

Chtěla byste něco vzkázat čtenářům a uživatelům této služby, případně široké občanské veřejnosti?

Někde jsem četla, že »chceš-li Boha rozesmát, řekni mu své plány«. Takže neplánujte. Nevyčítejte si, co jste nestihli, co jste neudělali. Žijte každý den naplno, nikdo nevíme, jestli je to ten poslední, užívejte si života, dokud to jde… Važme si jeden druhého a pomáhejme si. Přeju všem pevné zdraví, je to to nejcennější, co na tomto světě máme!

Ladislav BLAHUTA

FOTO – autor

Co je Strom života?

Strom života poskytuje domácí hospicovou péči a mobilní odlehčovací služby v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji.

Posláním terénních odlehčovacích služeb je poskytnutí odborné a cílené podpory, pomoci a péče uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují v důsledku nepříznivého zdravotního stavu pomoc a péči blízkých osob v běžných činnostech života. Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí, udržování přirozené vztahové sítě a v možnosti žít tak, aby byli co nejvíce soběstační a byli s respektem přijímáni svým okolím. Odlehčovací služba je určena především uživatelům, kteří jsou zároveň pacienty našeho mobilního hospice.

Odborně a lidsky podporuje rodiny v péči o jejich blízkého, tak aby byla zachována jeho lidská důstojnost a bylo mu umožněno zůstat v domácím prostředí, v kruhu svých blízkých.

Prostřednictvím našich služeb rovněž vytváříme čas a prostor osobám pečujícím o své blízké pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení vlastních osobních záležitostí. (Zdroj: www.zivotastrom.cz)