Agent Jejího Veličenstva (a trochu také i Ankary)

Internetový projekt DataLocator, který se zabývá analýzou lživých serverů, zveřejnil výsledek svých výzkumů, které se týkají zahlcení arménské internetové sítě lživými zprávami v letošním září a říjnu.

Celkem se jednalo o 6,5 tisíce lživých zpráv, na něž kliklo 20 milionů převážně arménských uživatelů, většina asi opakovaně. Vedoucí projektu DataLocator Edgar Grigorjan uvedl, že lživé zprávy měly vyvolat paniku, hlásily, že Rusko se na Armény »vykašlalo«, že je zneužívá, protože je okupantem a tyranem, že Arménie se musí od Ruska »osvobodit«. Propaganda začala před ázerbájdžánsko-arménskou válkou, výrazně zesílila po jejím propuknutí, kdy vinila Rusko ze »zrady«.

Překvapení z Londýna

Zajímavé je zjištění výzkumníků, kde byly lživé zprávy na internet vloženy. První dvě místa nepředstavují překvapení, 31 procent »zpráv« bylo vloženo na území Ázerbájdžánu, 21 procent v Turecku. Třetí místo však vyvolalo údiv, obsadila je Velká Británie s 19 % »zpráv«.

Britská média si dala výsledek výzkumu poměrně rychle do souvislosti se srpnovým jmenováním Richarda Moora do čela rozvědky MI6. Moore se do rozvědky vrátil, dříve v ní pracoval, v roce 2014 si odskočil na post britského velvyslance v Turecku. Umí turecky, stal se prý osobním přítelem tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, kterého podpořil v roce 2016 při pokusu o vojenský převrat. Dodnes se přesně neví, zda se nějaký převrat skutečně konal, či zda si ho turecké vedení vymyslelo. List The Times poznamenal, že ke »stylu práce MI6 by se něco takového hodilo«.

Šéf britské MI6 Richard Moore (na snímku) má blízko i k britskému premiérovi Borisi Johnsonovi, svému bývalému nadřízenému. Johnson po opuštění EU projevuje velký zájem o spojenectví s Ankarou. FOTO - Wikimedia commons

Rusko v každém projevu Moora

O prvním působení Moora v MI6 není známo nic, služba podle tradic veřejně oznamuje jenom jméno šéfa při jeho nástupu, nikoli však jména a úkoly agentů. Při pátrání po Mooreově minulosti disponovala britská média zpočátku jen jedinou informaci, že turecky uměl dobře už před diplomatickou misí. Při ní pronesl několik projevů, nikdy v nich neopomněl varovat před Ruskem. Z přehledu jeho pracovních cest pak vyplynulo, že předmětem zájmu při nich byly turkické národy. Jde o velkou skupinu národů, jazykových a etnických skupin, které jsou rozšířeny od jihovýchodní Evropy (například Baškirové nebo Čuvaši) po severovýchodní Sibiř (Jakuti). Žijí hlavně v Rusku a Střední Asii (Kazaši, Turkmeni, Uzbeci, Kyrgyzové).

»Hudba« pro Erdogana

Britskou rozvědku zajímají už déle než jedno století, politika Londýna se je v regionu snaží postavit proti Rusku. Podle všeho »ruku k dílu« přiložil i agent a velvyslanec Moore. Právě tím by se vysvětlovalo přátelství s Erdoganem, který se snaží vystupovat jako vůdce turkických národů. Třeba při válce Ázerbájdžánu s Arménií, nebo při snaze o rozšíření tureckého vlivu v postsovětských státech Střední Asie. Moore na svém postu velvyslance tyto státy často navštěvoval, protože vždycky prý zastával ideje panturkismu, tedy sjednocení turkických národů pod vedením Turecka. Pro Erdogana to musela podle Times být přímo »hudba z ráje«. Nicméně v praxi »hudby« tolik nebylo. Naplno zní jen v Ázerbájdžánu a chvílemi i v Uzbekistánu, který po nějakou dobu spolupracoval s Tureckem při výcviku armády.

Chromý s kulhavým

Moore má blízko i k britskému premiérovi Borisi Johnsonovi, exministru zahraničních věcí, a tedy svému bývalému nadřízenému. Johnson projevuje velký zájem o spojenectví s Tureckem zvláště po opuštění Evropské unie. Podporuje například kontroverzní turecké průzkumy nerostných surovin ve Východním středomoří, čímž se staví do opačné pozice než Evropská unie. Tvrdí, že k tomu má důvod, usiluje totiž o obchodní dohodu s Tureckem. Už teď o ní mluví jako o výhodnější, než má EU. Times k tomu přičinil dvě poznámky.

První v lehkém tónu, že prý »následovník« - a jmenovec herce Rogera Moora, který dvanáct let ztvárňoval roli Agenta 007 - jistě nenechává vyjednávání stranou své pozornosti. Druhá poznámka je vážnější. List soudí, že se spolčí »chromý s kulhavým«. Britská ekonomika neprožívá dobré časy a po vystoupení z Unie ji ani nic lepšího nečeká. Turecko už tři roky ekonomicky »kulhá na obě nohy« kvůli přesvědčení představitelů panturkismu, že ekonomika není tak zásadní, aby jí bylo třeba rozumět, zatímco ideologické postoje mají charakter zásadní.

(jo)