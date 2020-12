Ohrožení svobody a demokracie?

Čtvrtého prosince nás zase Česká televize proškolila. Tentokrát naplno. Jinak nás školí po kapkách. Je prostě jejich. Nedivím se proto panu Kalouskovi, s nímž souzní, že se okamžitě postavil proti odvolání Dozorčí komise Rady České televize Radou ČT a vlastně ani Senátu, který dokonce tento akt označil jako nezákonný a doporučil příslušnému výboru Poslanecké sněmovny, aby se jím zabýval. Mohli jsme slyšet slova o ohrožení svobody veřejnoprávní televize, dokonce o pokusu o »návrat do doby před Listopadem«. Proč se však nedivím? Protože sloužit všem by znamenalo nesloužit jednosměrně Kalouskům a »demokratům« ze Senátu, mluvčích to jedné jediné skupiny našich obyvatel. Návrat k původnímu záměru, aby ČT sloužila všem, je přece »scestným« v době vlády všemocného kapitálu.

Onoho čtvrtého prosince šlo totiž o příkladný pořad. Vlastně o výchovu k nenávisti. Na mušce se objevilo Rusko a Čína. Důvodem byla dostavba dukovanské jaderné elektrárny a vysvětlení, proč právě dodavatelé z těchto zemí by měli být vyřazeni z tendru. Padla pochopitelně slova o »bezpečnostním riziku«, která naše ČT převzala z americké demarše, jíž nás Trumpova administrativa dopředu varovala. A zároveň šlo vlastně také »o zdůvodnění«, proč právě tyto země musíme nenávidět. Proto zazněla i slova o tom, že Rusko okupuje Krym a východ Ukrajiny a Čína, další možný dodavatel jaderné technologie, jak skoro v tentýž den prohlásil sám šéf amerických tajných služeb, je z těchto důvodů »největší hrozbou demokracie a svobody«. Tentokrát bez dalších slovních dodatků.

A protože jde o tzv. veřejnoprávní televizi, »musíme jí přece věřit«. Jinak bychom sami byli jistě proti demokracii a svobodě. Přitom za kyjevským Majdanem nestálo Rusko, ale USA a EU a na Krymu se obyvatelé v době svrhávání zákonné vlády v Kyjevě rozhodli vrátit se domů, do Ruska, od něhož byli »aktem Chruščov« proti své vůli odtrženi. A východ Ukrajiny? Jen brání svá práva a svou řeč, jejíž užívání mělo být podle rozhodnutí vítězných nacionalistů zakázáno. A Čína? Je údajně nedemokratická, protože má jiné než americké pojetí »demokracie«, a je nebezpečná, protože za posledních padesát let dokázala z nevyspělé země udělat velmi vyspělou. Dokonce v lecčems už předhonila Spojené státy. Na rozdíl od zemí, které jsou naprosto závislé na rozhodování Bílého domu.

To pochopitelně podle zcela »demokratické a svobodymilovné« České televize jsou zločiny. Proto takový strach »bytostných demokratů«, jako je Kalousek a většina Senátu, z aktu odvolání Dozorčí komise Rady České televize. Nešlo totiž o nic menšího než o tok peněz, které veřejnoprávní televizi posíláme povinně my všichni a nad jejichž čerpáním chce Rada mít kontrolu.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)