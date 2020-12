Válka páchne, ale lidé voní hrdostí a statečností

Dneska se chci věnovat dlouho připravovanému projektu, návštěvě další země, která utrpěla válečnou bolest. Tou zemí je Arménská republika. Pro nás je to opravdu daleko a jako obvykle se nás to, co je daleko, prakticky netýká - a stejně s tím asi nic neuděláme. To nejmenší, co pro to můžeme udělat, je pochopit, co se zde odehrává. A když už o těchto věcech, událostech či procesech něco víme, daleko lépe můžeme přijít na to, o co v těchto záležitostech jde.

A já to tak mám také. Jakmile se ocitnu v rámci nějaké myšlenky, už se jí nelze pustit. A to je důvod, proč jsem v Republice Arcach v Náhorním Karabachu. Věděl jsem, do čeho jdu. Mám už totiž nějakou zkušenost. Ale lidé, ti nejobyčejnější, trpí při válkách nejvíce. Tam to s každým vždy pohne, ať se nám to líbí, nebo ne.

Arménie je skutečně moc krásná země, především proto, že si zachovává svou kulturu, tradice, velmi jedinečnou a hlubokou historii. V současné době Arménie trpí, zatímco teď (píšu tento sloupek právě z Republiky Arcach z města Stěpanakert) je rozpolcená a zároveň pevně svázána svou kulturní a tradiční hrdostí. Arménie je stále ve válce. A zažívá svou velkou bolest. Dělali jsme rozhovory s utečenci z města Šuša. A jsou to silné příběhy. Ale přece jen přes velký šok a současnou situaci pro tyto utečence je světlem to, že žijí. A to je dobrý základ. Tak jako tak musejí začít znovu.

Mám za sebou rozhovor s rodinou, kde je deset malých dětí, všechny roztomilé. Ale lidé ztratili svůj dům, skromné hospodářství i práci. Děti si ani hračky nevzaly s sebou a v jednom autě značky Žigulík se tísnilo deset dětí a čtyři dospělí. Trmáceli se do Jerevanu, což je pět hodin jízdy. Další paní plakala, protože jí umřeli ve válce příbuzní a rovněž museli nakonec utéct. A teď po podepsání příměří se vrátila do Stěpanakertu.

Pravdou také zůstává, že ti skutečně postižení nedají dopustit na pomoc Ruské federace a chvílemi mají Rusko za všemocné. Mají v úctě svého prezidenta, který je prý statečný a pomáhá jim ze všech sil. Jako druhého, kdo jim pomohl a poskytl i humanitární pomoc, uvádějí Vladimira Vladimiroviče Putina a takzvané mírotvorce. Pláčou za životy svých padlých, pláčou za svými ztracenými, hrdí na domov a stateční, ale hlavně jsou nezlomní, a to jim, myslím, dává sílu.

Jsem rád, že vám tou svojí trochou budu moci přinést různá svědectví, kus pravdy k tomu. Tady skutečně chápu význam slov Za mír na celém světě.

Roman BLAŠKO, Náhorní Karabach