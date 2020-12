Speciální loď »Akademik Čerskij«, na snímku v německém přístavu Makran, kde sídlí logistická základna výstavby plynovodu Nord Stream 2.

USA neuspěly v zatím největší válce sankcí

Washington musí přiznat neúspěch ve snaze zastavit budování plynovodu Nord Stream 2, napsala agentura Bloomberg. Citovala přitom ekonomku Oxfordského institutu energetických výzkumů Katju Jafimavovou.

Projekt se od roku 2019, kdy proti němu Spojené státy americké aktivovaly sankce, potýkal se třemi problémy. Sankce postihly samotnou výstavbu, vyvolaly potíže s pojištěním stavby i následného provozu a s povinnou certifikací, která musí potvrdit bezpečnost provozu a soulad projektu s normami Evropské unie. »Projekt může být dokončen do léta roku 2021 a získat všechna potřebná povolení do podzimu téhož roku,« uvedla Jafimavová. »USA by měly pochopit, že projekt nejsou schopny zastavit,« dodala ekonomka. Podle ní sankční nátlak dokázal jen pozdržet výstavbu, ale firma Gazprom »rozhodně našla způsob« jak vyřešit všechny problémy.

Výstavba plynovodu

Prvním zásadním problémem se koncem minulého roku jevilo odstoupení firmy Allseas od projektu. Bezprostředně jí hrozily americké sankce, tedy storno zakázek, které měla ve Spojených státech prostřednictvím amerických firem. Sankce by pro firmu byly likvidační. Firma se specializuje na pokládku potrubí či spojovacích energetických a datových kabelů na dně moří a disponuje potřebnou technikou včetně speciální lodi. Takové plavidlo provozuje i Rusko, konkrétně jde o loď »Akademik Čerskij«, která se ovšem v době odstoupení Allseas nacházela na Dálném východě. Loď pro ukládání potrubí nebyla stavěna na rychlost plavby, naopak důraz se kladl na poměrně pomalý pohyb, který umožňuje přesnost pokládky. Nicméně loď se vydala přes půl světa, trvalo jí to několik měsíců. Gazprom se rozhodl spolehnout na vlastní síly, jiná řešení, třeba vyjednávání s dalšími evropskými firmami, které disponují potřebnou technikou, považoval jen za ztrátu času, napsala agentura Bloomberg.

»Akademik Čerskij« nakonec dorazil do německého přístavu Makran, kde sídlí logistická základna výstavby plynovodu. Dlouho se nezdržel, zamířil do Kaliningradu. Podle specializovaného serveru Marine Traffic Gazprom neponechal nic náhodě, při cestě měla »pokládková loď« doprovod hned čtyř ruských plavidel. Nyní kotví v kaliningradském přístavu a server předpokládá, že čeká na jaro. Také na vybavení. Na cestu se z bezpečnostních důvodů loď vydala částečně »odstrojená«, bude třeba znovu namontovat speciální techniku, která se zřejmě z východu na západ Ruska přepravovala letecky. Budou přidána i další zařízení, která měly dodat německé firmy, ale zabránily jim v tom americké sankce.

Pojištění, druhý problém…

Druhý problém, sankce proti pojišťovnám, které poskytují povinné pojištění, řešil Gazprom také svými silami. Do projektu byla od počátku zainteresována švýcarská pojišťovna Zurich Inssurance Group, která dodnes odmítá poskytovat jakékoli informace o projektu Nord Stream 2 s odůvodněním, že o svých zakázkách a klientech se veřejně nevyjadřuje. Podle Bloomberg vyvstala potřeba nového takzvaného zajistitele, tedy »pojistitele pojistky«. Měla to být americká zajišťovna, nyní to podle ruských zdrojů bude ruská společnost RNPK, která ze sta procent patří ruskému státu. Podle informací agentury Bloomberg se americká vláda pokusila najít právní překážky, které by státní zajišťovně bránily v účasti na projektu, ale žádné nenašla.

Povinná certifikace

Konečně třetí problém, povinnou certifikaci, také vyřeší ruský stát. Původní certifikátor Det Norske Veritas – Germanisches Lloyd pod hrozbou amerických sankcí odstoupil, prohlásil ovšem oficiálně, že projekt může vyhledat jakéhokoliv jiného certifikátora. To, podle Katji Jafimavové, znamená, že může »nastoupit« ruská státní společnost. Scénář je to, podle oxfordské ekonomky, plně realistický, jen nový hráč potřebuje čas, aby se s projektem detailně seznámil. Pak vydá rozhodnutí, které německé orgány vezmou na vědomí, jak je to v mezinárodní praxi obvyklé.

Politická podpora

Sankce nesou od počátku politický charakter, a tak je s nimi i zacházeno. Především reakce německé vlády, která projekt opakovaně podpořila, byla podle agentury Bloomberg zcela zásadní. Také solidarita evropských firem, od projektu neodstoupil žádný partner, jimiž jsou OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, Engie a Wintershall.

USA se snažily o silný diplomatický nátlak, opakovaně tvrdily, že »Německo se dostane pod kuratelu Ruska« a americké firmy se předháněly v nabídkách amerického zkapalněného plynu. Postoj německých průmyslových špiček však zůstal neměnný, upřednostňují plynovod. Jednak ruský plyn je levnější a podle Němců i spolehlivější. Mají léta zkušeností s ruskými dodávkami surovin a vědí, že se na ně mohou spolehnout. Ruské zásoby navíc stačí na příštích sto let a jejich průzkum zdaleka není u konce.

Americké zásoby tak vydatné zdaleka nejsou, uvažovat prý je ale nutné i o možných »náhlých změnách« v americkém rozhodování. Německá politika je zohledňuje, americký »sankční« pokus má však v německém uvažování širší ohlas. Šéf poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU Ralph Brinkhaus koncem listopadu uvedl, že Evropa již musí dospět a více se o zahraniční politiku starat sama. »Nejde o německou roli, ale o roli evropskou. Musíme opravdu sjednotit evropskou zahraniční politiku, a to je úkolem předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové,« uvedl.

(pe)

FOTO – commons.wikimedia.org