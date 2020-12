Ilustrační FOTO - Pixabay

Královec byl do konce roku stažen z listiny rozhodčích

Fotbalový rozhodčí Pavel Královec nebude do konce roku řídit zápasy první a druhé ligy. Oznámil to šéf Fotbalové asociace ČR Martin Malík den po zveřejnění informace, že zkušeného mezinárodního sudího před červencovým finále českého poháru mezi Libercem a Spartou Praha kontaktoval tehdejší místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr, který je nyní vazebně stíhán.

Berbr podle policejních odposlechů s Královcem mluvil krátce poté, co se sešel se sportovním manažerem Sparty Josefem Krulou. Z odposlechů se zdá, že Berbr rozhodčímu předával určité instrukce, jakým způsobem má zápas pískat. Pražané, kteří ve finále poháru zvítězili 2:1, v prohlášení odmítli možné ovlivňování delegace sudích.

"Fotbalová asociace v tuto chvíli nemá žádné oficiální informace ze strany orgánů činných v trestním řízení. Stejně jako ostatní čerpáme pouze z dostupných mediálních informací. Přesto však celou věc bereme vážně," uvedl Malík v nahrávce pro média od Fotbalové asociace.

"Osoby, které jsou pověřeny výkonem činnosti komise rozhodčích u profesionálních soutěží zareagovaly tak, že stáhly nominace Pavla Královce až do konce letošního roku. My se samozřejmě pokusíme v celé věci získat další oficiální informace a jakmile je budeme mít k dispozici, tak se k řešení věci vrátíme," doplnil Malík.

Královec byl po utkání Liberce se Spartou kritizován za to, že v prvním poločase za bezbrankového stavu nevyloučil hostujícího Martina Frýdka, ale za šlápnutí na Tomáše Malinského mu dal přes kontrolu situace u videa pouze žlutou kartu. Za to se rozhodčí později omluvil.

Sudí přiznal, že s Berbrem mluvil. Z rozhovoru však prý necítil, že by po něm bývalý místopředseda FAČR chtěl, aby ve finále pískal ve prospěch Sparty. "Chtěl (Berbr), abych pozdravoval pana Krulu a abych si v tom zápase nedělal žádné problémy. Abych pískal, co vidím. On to říkal tou svou hantýrkou," uvedl Královec v rozhovoru pro server iSport.cz.

"Lidé vidí cokoli. Já to na hrací ploše ani neviděl a po zhlédnutí monitoru jsem se rozhodl pro žlutou. Na červenou mi to nepřišlo. Nechtěl jsem zásadně ovlivnit utkání," doplnil třiačtyřicetiletý arbitr k diskutovanému faulu Frýdka. "Znáte lidi, jak jsem oblíbený. V ničem se člověk nezavděčí, každý si najde něco, proč za to pak může sudí. Stejně se to na ně vždy hodí," prohlásil Královec.

V úterý řídil v Londýně zápas Ligy mistrů mezi Chelsea a Krasnodarem (1:1). V české nejvyšší soutěži má Královec na kontě 267 utkání jako hlavní sudí.

Berbr je po říjnovém zatčení ve vazbě kvůli podezření z ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí fotbalové ligy a sázkových podvodů.

(čtk)