Ilustrační FOTO - Pixabay

Další zpřísnění asi ještě do Vánoc

Nouzový stav bude v ČR platit kvůli epidemii nového koronaviru do 23. prosince. Prodloužení nouzového stavu schválila vláda. Ve středu k tomu získala souhlas Sněmovny. K danému datu vláda prodloužila všechna platná opatření.

Novinářům to po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Je podle něj pravděpodobné, že vláda před vánočními svátky požádá poslance o další prodloužení. »Už ve středu jsem řekl, že je to velmi pravděpodobné,« uvedl s odkazem na vzestup počtu nově nakažených. Je podle něj pomalý, ale patrný. Ve středu ČR zaznamenala nejvíce potvrzených případů nákazy od 19. listopadu.

Původně plánoval kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, nezískal pro to ale podporu Sněmovny. Poslanci odhlasovali na návrh KSČM odsunutí konce nouzového stavu o 11 dnů. »Jsem přesvědčen o tom, že termín, který Poslanecká sněmovna schválila, odpovídá současné situaci. Ten systém je dynamický, společnost se k tomu tak musí postavit a nemůže setrvávat na nějakých dogmatech,« řekl novinářům předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Komunisté podle něj neviděli jinou možnost, než vládě rozvázat ruce v tom, že do zdravotnických a sociálních zařízení bude moci posílat vojáky, a to nejde jinak než v nouzovém stavu. »Pokud situace o vánočních svátcích bude taková, že toto nebude potřeba, ani my nebudeme požadovat, aby se nouzový stav prodlužoval, naopak, jsme přesvědčeni, že ho je potřeba ukončit. Nemůžeme ale udělat krok, který by znemožňoval řešit vzniklou situaci,« vysvětlil, proč komunističtí poslanci podpořili prodloužení stavu nouze. »Jsme přesvědčeni, že to není žádný chaos, ten do toho vnáší ti, kteří říkají, že to je špatně a neříkají žádné řešení,« dodal Filip.

Podle komunistů se před vánočními svátky projeví dopad uvolnění posledních restrikcí. V případě, že bude nutné nouzový stav opět prodloužit, může se k tomu Sněmovna sejít 22. prosince. Podle Blatného záleží na vývoji epidemie. Pro poslance bude mít vláda připravené právní analýzy, co může udělat na bázi stávajícího zákona o ochraně zdraví.

Nediskriminovat malé prodejny

Na nouzový stav jsou vázány restrikce k omezení šíření nákazy. V případě dalšího negativního vývoje epidemie vláda v pondělí zváží zpřísnění opatření podle čtvrtého stupně rizika. Podle Blatného je velmi pravděpodobné, že ke zpřísnění by mohlo dojít ještě do Vánoc. »Je možné, že by se v pondělí jednalo o změně do stupně čtyři. Dopředu říkám, že by to bylo s dostatečným odstupem, aby se na to všichni mohli připravit,« řekl ministr.

Obchody ale dál zůstanou otevřené všechny, aby nebyli diskriminovaní menší provozovatelé proti velkým řetězcům. »Ve chvíli, kdy to bude možné, a zatím se zdá, že by to tak bylo, uděláme všechno pro to, abychom zrovnoprávnili malé a velké obchody,« uvedl Blatný.

»Pokud vidíme, že malé prodejny se mohou přizpůsobit, tak proč by měly mít zavřeno. Stejně tak je to u restauračních provozů,« komentoval opatření Filip. Pro komunisty je podle něj důležité, aby podmínky byly pro všechny stejné a aby veřejnost měla co největší možnosti si nakoupit, využívat služby apod.

Vláda také upravila opatření ohledně prodeje alkoholu mimo provozovny. Lidé budou smět odnášet pivo z restaurace ve džbánku či nakupovat na vánočních trzích alkohol v lahvích.

Kritizované vládní usnesení zakazovalo prodej alkoholických nápojů z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory. Opozice upozorňovala na podnikatele, kteří přijdou o možnost na trzích prodávat například medovinu v lahvích, a také na zvyk kupovat v restauracích pivo s sebou »do džbánku«.

Další zpřesnění v opatřeních se podle Blatného týkalo lyžařských vleků a lanových drah. Kabinet dosud zakazoval jejich užití veřejností. Nyní upřesnil, že je nelze používat v souvislosti s užitím lyžařských tratí. »Výslovně se (zákaz) týká pouze vleků pro účely lyžařského sportu. Ostatní lanové dráhy pro dopravu osob uvnitř měst nebo dopravu nákladů na horské chaty mohou být v provozu,« řekl Blatný.

Ve středu přibylo v ČR 6402 potvrzených případů COVID-19, nejvíce od 19. listopadu. Počet úmrtí stoupl o 90 na 9226. Hospitalizovaných je 4326, o dva více. Laboratoře ve středu provedly 22 951 testů na koronavirus, pozitivní výsledek mělo 27,89 procenta z nich. Je to nejvyšší podíl od 7. listopadu.

(jad)