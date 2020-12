Rozhovor Haló novin s Miroslavem Hajdušíkem (KSČM), členem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Budu bojovat hlavně za malé obce

Mohl byste popsat, co vnímáte jako současné největší problémy Moravskoslezského kraje?

Za největší problém našeho kraje považuji v současné době ukončení těžby v OKD, podniku vlastněného státem. Nemám pocit, že by si vláda ČR uvědomovala přesah tohoto problému mimo území města Karviné a okolí a dopad na celý Moravskoslezský kraj. Jde tady nejen o negativní vliv na zaměstnanost v regionu, ale také dodávky kvalitního uhlí do strategických podniků v kraji. Nesmířím se s tím, že někdo považuje za dostačující, že se uhlí doveze z jiných zemí. Útlum těžby měl přijít až v době, kdy by podniky využívaly jiných zdrojů energie. Kvůli přepravě uhlí z jiných zemí či kontinentů bude dopad na životní prostředí zásadní. Tak jako člověk trpce snáší fakt, že si v obchodech kupuje okurku ze Španělska nebo vajíčka z Polska, když by mohl vše kupovat české, vyprodukované i ve stejném kraji, jako tomu bylo v době dávno minulé.

Jaké priority budete v nově zvoleném zastupitelstvu prosazovat?

V novém volebním období se budu věnovat životnímu prostředí a regionálnímu rozvoji. Budu se maximálně snažit prosazovat program naší strany, ale z pozice opoziční to bude velmi složité. V obou výborech se projednávají mimo jiné i dotační tituly, které se týkají různých projektů. Za naši stranu budu hlavně bojovat za malé obce, které to mají složitější v realizaci projektů kvůli svým nízkým rozpočtům. Vylidňování se týká většiny našich obcí v kraji: Větší města jsou schopna tuto situaci ustát, ale malé obce s několika sty obyvateli každé snížení obecního rozpočtu postihne citelněji.

Popusťte uzdu fantazii, jak by podle vašich představ měl váš volební obvod v budoucnu vypadat, abyste byl spokojen?

Moc bych si přál, aby se našemu regionu začalo více dařit. Aby jej nesužovala zvyšující se nezaměstnanost, aby lidé neodcházeli z našeho kraje. Kéž by se lidé dokázali radovat i z toho, co mají. Máme zde krásné Beskydy, Jeseníky a spousty dalších věcí. Vše není jen černobílé.

Jste jedním z mála kandidátů KSČM, kteří ve volbách do krajských zastupitelstev uspěli. Jaký je váš recept na úspěch?

Ten výsledek voleb je o týmové práci. Jednotlivec tady moc nezmůže. Podle mého názoru je to také o náladě voličů v jednotlivých krajích a samozřejmě velkou úlohu při rozhodování voličů hrála i celostátní politika. V krajích, kde naše strana neuspěla a nepřekročila pětiprocentní hranici, máme také spoustu kvalitních kandidátů, které znám i osobně, ale jak říkám, není to jen o jednotlivcích.

Co je naopak podle vašeho názoru příčinou tak výrazného propadu mandátů pro KSČM a jak se vyvarovat opakování v nadcházejících sněmovních volbách?

Naše strana jela dlouhou dobu ze setrvačnosti. Musíme změnit styl práce a hlavně komunikace. Nemusíme vymýšlet něco, co už je dávno vymyšleno, ale pokud se v tomto neposuneme, tak se nám světlo na konci tunelu bude hodně vzdalovat. Oproti jiným stranám dle mého názoru nejsme schopni tak lehce naskočit do rozjetého vlaku a proto musíme se změnami začít co nejdříve. A co je nejvíce důležité, nesmíme o tom jen mluvit a psát, ale hlavně konat.

Jiří NUSSBERGER