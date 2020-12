Kotrmelec vpřed a zpět

Tak by se dala specifikovat některá nařízení. Kina mohou promítat, jenže bez diváků, jeden den si pivo domů z restaurace odnést nesmíte, když lidé zanadávají, tak tento pokyn mizí, příkaz se ruší. Co na to říct?

Snad zaměstnat občana, který pokyny přečte a na nesmysly upozorní. Odpovědní činitelé by si ušetřili spoustu výtek veřejnosti. To by byla dobrá investice, nebo ne? Kdyby náš stát neměl premiéra Babiše, musel by si ho vymyslet. Vše nepovedené padá na jeho bedra. Ti druzí, ať už ministři nebo odpovědní pracovníci, jako by nebyli.

ODS si nepřipouští jedinou chybu, bez bázně a hany tato kdysi vládní strana zapomněla na privatizace i podivné prodeje prosperujících podniků. Bez uzardění opět sahá po moci. Ještěže lidé mají dobrou paměť. Pozůstatky vlády pravice zaznamenáváme dodnes.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny