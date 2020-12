Štědrovečerní telefon

Koronavirová epidemie nám převrátila životy. Při jarní první vlně lidé šili roušky, chodili starším spoluobčanům pro nákupy a chovali se k sobě ohleduplně. Letní rozvolnění znamenalo příliv českých turistů na stavební i přírodní památky v takové míře, kterou ani v jižních Čechách nepamatujeme. Uposlechli jsme výzvu, abychom zůstali ve své zemi. Jenže při druhé vlně už se některým občanům nechtělo znovu nasadit roušky a naslouchali spíše hlasům o omezování osobní svobody a mizivém nebezpečí. Křivka počtu nemocných a zemřelých prudce stoupla a k mému zděšení si z toho oni »odpírači« nic nedělali. Uvědomovali si, že tím uzavřeli zejména starší a chronicky nemocné lidi do jejich domovů, ovšem tentokrát mnohdy bez jarní solidární pomoci? Srovnat se s tím, že epidemie jen tak nepomine a pravděpodobně nás bude provázet minimálně do jara, není jistě lehké. Někteří se k Vánocům proklikají na internetových obchodech, jiní čekali, až vláda otevře ty kamenné, aby mohli dárky vybírat tak, jak jsou zvyklí. Jenže ani tehdy bychom, ať je nám málo nebo více let, ať dodržujeme nezbytná omezení ochotně nebo se skřípěním zubů, neměli zapomínat na opatrnost. Může zachránit naše i jiné životy.

Těšili jsme se, že se na svátky jako obvykle sejde široké příbuzenstvo. Nejspíš i to budeme muset zvážit, abychom neohrožovali ty nejzranitelnější. Nejspíš odpadnou i tradiční návštěvy přátel, kde jsme ochutnávali další druhy cukroví. Přesto každý z nás může udělat drobnost, která přinese víc než příspěvky na různá dobročinná konta, o něž nás jako vždy před těmito citově nejvypjatějšími svátky žádá kdekdo. Proto se chystám, že se dopoledne na Štědrý den doma při přípravách vystřídáme, aby každý získal aspoň hodinku volna. Tu svou chci strávit s telefonem. Budu postupovat podle seznamu kontaktů a volat. Přednostně těm, kteří tráví tento den sami. Pak i těm, které sice vytáhnu od dodělávání bramborového salátu, ale rád jim popřeji příjemné prožití tohoto dne. Zkrátka to nejcennější, co můžeme darovat ostatním, kteří s námi nebudou nebo nemohou sedět u vánočního stromečku, je náš čas. Zakažme si hromadné SMS, které jsme loni rozesílali na všechny kontakty v mobilu, a které nikoho nepotěšily. Věnujme svým nepřítomným příbuzným, přátelům a známým pár minut ze štědrovečerního frmolu. Jsou přece důležitější než smažený kapr či řízek.

Epidemie nás těžce zasáhla, ale nesmí nás zbavit našich mezilidských vztahů. I když se s mnohými nemůžeme osobně obejmout, můžeme jim říct, jak rádi to uděláme, až nebude hrozit bezprostřední nebezpečí. A tak všem čtenářům přeji hlavně zdraví, protože to teď zní naléhavěji než kdykoli předtím.

Petr BRANÝ, člen VV ÚV KSČM za Jihočeský kraj