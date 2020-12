K vystoupení Pavla Rychetského v ČT24

Předseda Ústavního soudu namazal divákům Interview ČT24 něco medu kolem úst. Prý se stal členem KSČ, aby stranu rozvracel zevnitř. Podle Wikipedie byl v KSČ v letech 1966-69. Rychetský absolvoval právnickou fakultu v roce 1965. Pokud neměl modrou knížku, strávil rok vojny u tankistů (to byl společný osud studentů práv a přírodních věd) a na podzim 1966 se vrátil do civilu.

Do KSČ se ovšem nedalo vstoupit jen tak, jako k zahrádkářům nebo do SČSP. Tento zdroj celkem jasně popisuje, co plnohodnotnému členství předcházelo:

»Bývalí kandidáti strany dnes svůj podpis pod takzvanou přihláškou za kandidáta KSČ obvykle bagatelizují na formální normalizační povinnost pro každého, kdo chtěl sáhnout po jakékoliv vedoucí funkci či plánoval vědeckou kariéru. Než se občan loajální k vládnoucí KSČ propracoval až ke členství ve straně, čekal ho dvouletý proces, v rámci něhož byl důkladně prokádrován. A to včetně manželky, dětí i širokého příbuzenstva. ‚Přihláška za kandidáta KSČ‘, jak zněl oficiální název lejstra, kterým celý proces vstupu do strany začínal, nebyla žádným cárem papíru, jak bývá často opakováno. Už jen podání přihlášky vyžadovalo velmi aktivní spolupráci žadatele. Být přijat za kandidáta KSČ značilo plnit stranické úkoly pod dohledem ručitelů, takže kandidát často vykazoval větší aktivitu, než skuteční členové KSČ.«

V polovině šedesátých let, kdy si strana vytipovala Rychetského jako kandidáta členství, byla situace v Československu rozvolněná. Na politickou scénu se vraceli komunisté, rehabilitovaní Kolderovou a Barnabitskou komisí. Do politického soupeření dvou frakcí nemohl třiadvacetiletý mladík zasáhnout. V roce 1965 se mu narodil syn Tomáš, a tak si troufám tvrdit, že měl svých starostí dost. Kydy o úmyslu rozvrátit KSČ si tedy mohl odpustit.

Rychetský se následně obul do Babiše. Jako občan si může myslet, co chce, ale jako vrcholový soudce musí ctít princip presumpce neviny. Babiš totiž nikdy nebyl pravomocně odsouzen.

Rychetský mluvil i o tom, že spravedlnost není nikdy dokonalá. Nemůže být, protože výklad zákonů je vždy subjektivní a řada z nich je stejně poplatná době. Ostatně i mnohé části Ústavy ČR mají doložku »pokud zákon nestanoví jinak«.

Rychetský se pustil do vlády, že hrozitánsky porušila Listinu základních práv a svobod, když v době pandemie zakázala vycestování z republiky. Jenže vláda tak rozhodla kvůli bezohlednosti těch, jimž nevadilo, že mohou dovážet vir přes hranice.

Sebekovanější právník nemůže namítat proti omezením, která by právo opustit zem ztěžovala. To přece děláme vězňům. Napřed musíš být propuštěn z lapáku a pak můžeš vyjet, kam chceš. V USA například omezili možnost cestovat do Evropy - prostě přerušili letecké spojení.

Problém naší vlády byl a je v tom, že nemá nástroje, jimiž by byla schopna vynutit dodržování opatření, přijatých v zájmu zdraví společnosti. Proto nemohla říct: Jen si, holoubkové, jeďte, když vás »oni« k sobě pustí. Při návratu pošupajdíte do karantény v nějaké oplocence. Dál vás pustíme po 14 dnech, nebo když test ukáže, že jste negativní.

P.S.: V mém ročníku, který absolvoval přírodovědeckou fakultu v roce 1964, byli do strany navrženi a přijati dva spolužáci. Jako nestraníkům nám bylo jedno, že podepsali. Zůstali našimi kamarády.

V roce 1970 to bylo jinak. Fakultní organizace rovněž potřebovala doplnit stavy. Vybraní kandidáti, znal jsem na geologii dva, si od nás nestraníků vytrpěli svoje. Sami se považovali za obětní beránky, kteří z nás nestraníků snímají tíži doby. Dostávali stranické úkoly a museli platit členské příspěvky. Ke skutečné moci se nedostali, tu si ohlídala starší garnitura.

Jiří JÍROVEC