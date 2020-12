Velký vzor

No, už jsem to asi dlouho nenapsal, ale prostě musím. Náš velký vzor Spojené státy totiž nepřestává překvapovat, a i když si člověk už myslí, že to dál nejde, vždy se očividně dají překročit hranice.

Opravdu dlouho jsem se vyhýbal tomu, abych psal něco o tamějších prezidentských volbách. Přeci jenom, mým oborem je spíše domácí zpravodajství, ale jelikož to naše domácí mainstreamové jich bylo také prakticky plné – a to mnohem víc, než by si zasloužily, nešlo to samozřejmě úplně pominout.

Opravdu nechápu, proč některá naše média dělala za Bidena kampaň a věřím, že to snad mnozí dělali i zadarmo. Asi nebylo o čem jiném psát, či co… Třeba se také chtějí jejich redaktoři podívat do válečné zóny, která může být za Bidena klidně i tady, či si nemohou najít ženskou a budou tak vděční za dalších padesát legálních pohlaví (a multikulti uprchlice), nebo chtějí destrukci životního prostředí skrz naprostou elektromobilitu, fakt nevím. Osobně mi nejvíc vadí, že USA nejspíš přejde opět k intervencím, a to vojenským, které Trump až na výjimky »zanedbával«.

Ale o tom jsem ani tak moc psát nechtěl, stejně jako nechci radši psát o velmi podezřelých volbách, a to už jen tím jejich prapodivným systémem, které nám jsou přeci svatým vzorem demokracie. Zaujala mne momentálně mnohem víc jiná zpráva.

Tedy, že například v New Yorku si již najímají někteří obyvatelé (rozumějte – ti, co na to mají), ochranku i na nákupy, protože prostě při obyčejné procházce venku hrozí neúměrné riziko. Kam se to proboha dostali? Jasně, s policistou z USA bych fakt nechtěl mít konflikt, když pomineme různé kriminálky, které produkuje Hollywood, tak to opravdu nemusí být žádný med. Našim, z drtivé většiny skutečně vyškoleným profesionálům ale rozhodně nesahají ani po kotníky. Policie je prostě očividně potřeba a ty pokusy o pseudo-anarchii, jak na tomto případě vidíme, takhle dopadají. Jistě, evropský občan je disciplinovanější než občan Spojených států, ale přesto, omezit, a i za detaily kriminalizovat represivní složky, které se pak bojí vykonávat své povolání, je prostě blbost.

Takže jako chodit na nákup s ochrankou? Holt zemský ráj to napohled. Především mám ale trošku obavu, abychom pak s Bidenem (tedy s těmi za ním) u kormidla nepotřebovali brzy ochranku každý z nás i tady. Nevíte někdo, kdo má školení na ochranu před jaderným konfliktem?

Tomáš CINKA