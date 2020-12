Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zákon o lobbingu nesmí být v rozporu s Ústavou

Vládní návrh nového zákona o lobbování, který má této činnosti dodat jasná pravidla, Sněmovna podpořila v úvodním kole projednávání. Norma odolala návrhům KSČM na zamítnutí i na vrácení vládě k dopracování. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) už avizoval, že předloží komplexní pozměňovací návrh k předloze.

Zákon má podle vlády zvýšit transparentnost lobbování. Hlavním nástrojem pro to má být zavedení registru evidujícího jak lobbisty, tak lobbované. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) poslancům řekla, že ČR je jednou z posledních zemí, která zákon nemá. Podle ní není norma špatně napsána, ani není v rozporu s Ústavou, ale je politickým kompromisem. Hlavním cílem předlohy je podle Benešové odlišení potřebného lobbingu od netransparentního, který je spojen s nežádoucími jevy, jako je třeba klientelismus.

Zamítnutí i vrácení normy navrhl místopředseda ústavně-právního výboru Stanislav Grospič (KSČM). Na rozdíl od předkladatelů si myslí, že legalizace lobbingu je velice nebezpečnou cestou. »Návrh zákona sám o sobě nijak nepřispěje ke snížení trestné činnosti, ovlivňování poslanců, regulování, přijímání moudrých či nemoudrých rad či jiného lobbování,« uvedl Grospič. Zákon je podle něj velice těžkopádný a bude zavdávat příčinu k soudním sporům. Vadilo mu také, že už jsou připraveny pozměňovací návrhy, které vládní předlohu pozmění. »Děláme práci naprosto zbytečnou,« řekl.

Kritikou nešetřil ani předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Vládní návrh pole něj nerespektuje dělbu moci ve státě. »Když se podívám do toho zákona, je mi opravdu smutno. To už je ‚Eintopf‘, ani guláš to není, protože i ten má aspoň nějaká pravidla. Tohle je úplný nesmysl,« uvedl Filip. Souhlasí s tím, že lobbing je potřeba nějakým způsobem legislativně řešit, nemělo by se to ale dít v rozporu s Ústavou ČR a v rozporu dělby moci. »Tak nemůžeme dosáhnout toho, aby to byl zákon dobrý a funkční,« uvedl. »Jsem pro to, aby byl zákon o lobbingu, ale aby opravdu odpovídal Ústavě ČR,« zdůraznil Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Všem měřit stejným metrem

Předlohu navrhoval vrátit k přepracování také předseda ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS). »Mně přijde, že pokud něco takového přijmeme, tak jsme se zbláznili,« uvedl. Za omyl například pokládá, aby na lobbing dohlížel úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Předkladatelé podle něj zvolili ten nejzvrhlejší model, který je v rozporu s Ústavou.

Kateřina Valachová (ČSSD) připustila, že zákon není dokonalý. Neexistence pravidel pro lobbing je však podle ní špatná a poslanci by se na nich měli shodnout.

Vondráček řekl, že pokud Sněmovna nepřijme úpravu lobbingu v rámci doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy, pak taková úprava dorazí v rámci směrnice EU. Proto je podle něj v zájmu české strany udělat si vlastní národní úpravu.

Vládní návrh definuje lobbování jako »soustavnou činnost spočívající v komunikaci, uskutečňovanou lobbistou za účelem ovlivnění jednání lobbovaného«, a to při přípravě, projednávání a schvalování právních předpisů nebo koncepčních dokumentů. Právní předpisy zahrnují ty, které schvaluje parlament nebo vydává vláda, ústřední správní úřad či Česká národní banka. U každého právního předpisu zavede zákon takzvanou lobbistickou stopu a veřejnost tak bude moci sledovat snahy o ovlivnění podoby právního předpisu.

Sněmovna normu projednávala na mimořádné schůzi svolané právě k protikorupčním návrhům. Filip novinářům řekl, že komunisté iniciativu na svolání schůze podpořili, a to přesto, že návrh KSČM, který se týká rozšíření zákona o majetkových přiznáních z loňského roku, není součástí pořadu schůze. »Mrzí nás to, ale budeme usilovat, aby na řádné schůzi byl tento bod zařazen a projednán. Jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba, aby všichni ti, kteří mají prostředky z veřejných peněz, ať už z daní nebo poplatků, případně z plateb, které jsou pro Český rozhlas a Českou televizi, vykazovali majetková přiznání, abychom přispěli k tomu, že se všem měří stejným metrem,« uvedl Filip.

(jad)